“Vào mùa concert ca nhạc cuối năm

Nhưng phía sau sự sôi động ấy cũng đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để cuộc đua concert không chỉ chạy theo quy mô mà thực sự tạo nên những chương trình có chất lượng, giữ được niềm tin của khán giả?

Sao Concert - một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được tổ chức vào tháng 10-2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Thị trường “nóng” lên từng ngày

Có một thời, việc một ca sĩ Việt tổ chức concert riêng được xem là sự kiện lớn, thậm chí là dấu mốc trong sự nghiệp. Nay điều đó đang dần trở thành hoạt động thường xuyên hơn. Khán giả có thể bắt gặp nhiều mô hình biểu diễn khác nhau: từ concert cá nhân, tour diễn của ban nhạc đến những đại nhạc hội quy tụ hàng chục nghệ sĩ.

Những cái tên đã tạo được dấu ấn trong thời gian qua như: Sao Concert, Trạm yêu, Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai… cho thấy thị trường đã hình thành những thương hiệu chương trình có khả năng thu hút cộng đồng khán giả riêng. Đáng chú ý, “cuộc chơi” không chỉ nằm ở số lượng nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu. Các nhà tổ chức ngày càng quan tâm đến việc xây dựng câu chuyện và trải nghiệm cho người xem. Chẳng hạn như Sao Concert được phát triển theo mô hình lễ hội âm nhạc nhiều tầng, quy tụ đông nghệ sĩ và nhiều sân khấu. Trạm yêu hướng tới sự kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả…

Cuối tháng 10-2026, sự chú ý của công chúng sẽ hướng đến 2 đêm diễn của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25-10, trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 20 năm của nhóm. Sự xuất hiện của một tên tuổi quốc tế có lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam cũng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường biểu diễn trong nước. Khi Việt Nam có khả năng đón những tour diễn quy mô lớn, đó không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ hay một concert. Đó còn là câu chuyện về năng lực tổ chức, cơ sở hạ tầng, khán giả và sức mua của thị trường.

Trong khi đó, các nghệ sĩ Việt cũng đang mạnh dạn bước ra những không gian lớn hơn. Tùng Dương công bố live concert thứ 15 trong sự nghiệp với chủ đề Bay về phía mặt trời tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. HIEUTHUHAI, Phùng Khánh Linh, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên… đã và đang tổ chức concert riêng trong thời điểm cuối năm nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc nhiều màu sắc.

Từ chỗ thiếu concert, thị trường đang chuyển sang một trạng thái mới: khán giả có nhiều concert để lựa chọn. Đó vừa là niềm vui vừa là một thử thách.

Khi khán giả bắt đầu “chọn lọc” concert

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 được xem là một trong những thời điểm sôi động của thị trường biểu diễn. HCMC Youth Concert 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-10 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp concert với nhiều hoạt động giao lưu, sáng tạo và trải nghiệm dành cho khán giả và giới trẻ. Theo Ban tổ chức, khu vực concert với chủ đề: Thanh âm lên đàng có thể phục vụ hơn 10 ngàn khán giả, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Đây là chương trình có nhiều yếu tố để kỳ vọng. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo mới đây, ông Trần Thành Trung, Giám đốc T Production - đơn vị tổ chức cũng thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng khi Thành phố Hồ Chí Minh đang có quá nhiều sự kiện âm nhạc dành cho người trẻ. Điều đáng lo nhất là khán giả có thể bị chia nhỏ bởi quá nhiều lựa chọn, dù là một chương trình miễn phí vé.

Đây có lẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của thị trường concert hiện nay, bởi khán giả không thể cùng lúc có mặt ở tất cả các sân khấu. Một người trẻ có thể yêu thích nhiều nghệ sĩ nhưng khoản chi dành cho giải trí có giới hạn. Họ sẽ phải cân nhắc việc mua vé cho concert của nghệ sĩ mình yêu thích, chọn một đại nhạc hội có nhiều nghệ sĩ, hay dành tiền cho một chương trình có quy mô và trải nghiệm đặc biệt. Khi quyền lựa chọn thuộc về khán giả, các đơn vị tổ chức cũng phải thay đổi cách thực hiện cho phù hợp để thu hút khán giả.

Sự bùng nổ concert cũng là lúc thị trường bước vào một cuộc sàng lọc tự nhiên. Những chương trình làm tốt sẽ được khán giả nhắc đến, chia sẻ và quay trở lại. Những chương trình chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng khó tránh khỏi những phản hồi trực tiếp từ công chúng, nhất là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Một sự cố về âm thanh, việc tổ chức thiếu khoa học, xếp hàng quá lâu, tầm nhìn không bảo đảm, giá vé không tương xứng với trải nghiệm… đều có thể nhanh chóng trở thành câu chuyện được bàn luận rộng rãi. Một khi niềm tin của khán giả bị ảnh hưởng, việc thuyết phục họ mua vé cho chương trình tiếp theo sẽ không còn dễ dàng.

Cuối năm 2026, những con số về số lượng concert, quy mô sân khấu hay lượng khán giả chắc chắn sẽ tiếp tục được nhắc đến. Nhưng có lẽ điều đáng chờ đợi hơn là sau một mùa concert sôi động, thị trường sẽ giữ lại được bao nhiêu chương trình có chất lượng, bao nhiêu thương hiệu biểu diễn có sức sống lâu dài và bao nhiêu khán giả vẫn muốn trở lại.

Chất lượng mới là đường dài

Sự phát triển nhanh của thị trường concert là tín hiệu đáng mừng đối với ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam, cho thấy người Việt, đặc biệt là người trẻ, ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm văn hóa, giải trí trực tiếp. Họ không chỉ nghe nhạc qua nền tảng số mà muốn được gặp nghệ sĩ, hòa mình vào không khí của một đêm diễn và chia sẻ trải nghiệm ấy với cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp biểu diễn phát triển.

Tuy nhiên, thị trường càng lớn thì yêu cầu về tính chuyên nghiệp càng cao. Các đơn vị tổ chức cần tính toán kỹ từ khâu lựa chọn nghệ sĩ, xây dựng nội dung, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến bán vé, an ninh, giao thông, phân luồng khán giả và các dịch vụ tại địa điểm tổ chức. Đặc biệt, cần tránh tâm lý chạy theo cuộc đua “ai lớn hơn”.

Một chương trình có hàng chục ngàn khán giả chưa chắc đã thành công hơn một concert vài ngàn người. Một sân khấu hoành tráng chưa chắc tạo ra nhiều cảm xúc hơn một chương trình được đầu tư kỹ về âm nhạc. Điều quan trọng nhất vẫn là chương trình có bản sắc và đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm khán giả mà mình hướng đến. Chính sự khác biệt ấy làm nên sự đa dạng của thị trường.

Vì vậy, thay vì tìm cách đưa tất cả khán giả về một phía, các nhà tổ chức cần tạo ra những sản phẩm có cá tính riêng. Khi mỗi concert có một lý do đủ thuyết phục để khán giả lựa chọn, sự cạnh tranh trên thị trường sẽ trở thành động lực nâng cao chất lượng từng concert. Một concert tốt không thể chỉ là nơi nghệ sĩ hát lại những ca khúc quen thuộc. Người xem ngày càng mong đợi những phiên bản mới, những cách dàn dựng mới, những câu chuyện mới. Concert cần trở thành nơi nghệ sĩ thể hiện rõ nhất cá tính và dấu ấn của mình.

Với nhà tổ chức cũng vậy. Không nên xem khán giả chỉ là người mua vé mà là những người đồng hành tạo nên thành công của chương trình. Giữ được khán giả vì thế quan trọng không kém việc bán hết vé. Một thị trường biểu diễn phát triển bền vững phải xây dựng được niềm tin: khán giả tin rằng số tiền mình bỏ ra là xứng đáng; nghệ sĩ tin rằng có một thị trường đủ tốt để đầu tư vào những dự án dài hơi; còn nhà tổ chức tin rằng những chương trình được làm tử tế sẽ tạo ra giá trị lâu dài.