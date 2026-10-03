Nhan Phúc Vinh phản ứng khi Khả Ngân báo tin có bầu

Gần đây, Khả Ngân nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi chính thức công khai mang thai con đầu lòng. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho nữ diễn viên, nhiều người cũng đặc biệt chú ý đến phản ứng của Nhan Phúc Vinh trước tin vui này.

Khả Ngân rạng rỡ báo tin mang thai con đầu lòng.

Mới nhất, Nhan Phúc Vinh chia sẻ hình ảnh bụng bầu của Khả Ngân trên trang cá nhân. Kèm theo đó, nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp đón thiên thần nhỏ, cũng như tiết lộ hậu trường hài hước khi anh trêu vợ để chụp tấm ảnh đặc biệt: "Đi nhẹ, nói khẽ, cười nhe răng… mình thỏ thẻ hỏi em bé: 'Năm sau cho anh đi trêu chăm mai nha!' (ý xin cho đi chạy địa hình khoảng hơn 160km - PV). Xong chụp được cái hình như này. Vậy là coi như đã được cấp 'visa' rồi phải không ạ?".

Chia sẻ của Nhan Phúc Vinh khi Khả Ngân báo tin mang thai nhanh chóng thu hút khán giả quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến dành cho tổ ấm của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân. Đồng thời, khán giả gửi lời chúc phúc đến cặp đôi, mong đón "thiên thần nhỏ" khỏe mạnh.

Nhan Phúc Vinh có sở thích chạy bộ địa hình. Nam diễn viên hài hước trêu vợ khi chụp bộ ảnh mang bầu. Chia sẻ về khoảnh khắc đời thường của Nhan Phúc Vinh nhận sự yêu thích từ khán giả.

Trước đó, chuyện tình cảm của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng khiến người hâm mộ bất ngờ. Tối 31/8, nam diễn viên đăng tải khoảnh khắc đặc biệt bên Khả Ngân, trong đó anh cầu hôn bạn gái. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn bởi cả hai vốn khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Không lâu sau động thái của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân cũng có những chia sẻ đáng chú ý. Nữ diễn viên xác nhận chuyện tình cảm và thể hiện niềm hạnh phúc trước cột mốc mới trong chuyện riêng tư. Cô đồng thời có những động thái khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về việc gia đình sắp đón thêm thành viên.

Dù vậy, ở thời điểm đó, Khả Ngân chưa trực tiếp xác nhận chuyện mang thai. Vì thế, khi nữ diễn viên chính thức công khai hình ảnh bầu bí, thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến cô, đồng thời dành những lời tốt đẹp cho tổ ấm mà nữ diễn viên đang hướng đến.

Khán giả chúc phúc cho Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu ảnh trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Qua nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên góp mặt trong một số dự án phim truyền hình, điện ảnh và tạo dấu ấn với khán giả qua vai diễn trong 11 tháng 5 ngày.

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Anh là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên được chú ý bởi khả năng hóa thân đa dạng cùng ngoại hình nổi bật.

Ở thời điểm hiện tại, Nhan Phúc Vinh vẫn chưa lên tiếng về tin vui của Khả Ngân. Nam diễn viên tiếp tục giữ sự riêng tư vốn có, trong khi khán giả dành sự quan tâm và chờ đợi những chia sẻ chính thức từ hai người trong thời gian tới.