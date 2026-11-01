JAY B (GOT7) cúi đầu xin lỗi

Trong buổi phỏng vấn xoay quanh sản phẩm âm nhạc mới, JAY B đã thẳng thắn nhìn lại những sự việc gây tranh cãi trong quá khứ, đồng thời thừa nhận bản thân từng có suy nghĩ chủ quan về vị trí và trách nhiệm của một người nổi tiếng. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy hối hận vì đã không ý thức đầy đủ về tầm ảnh hưởng cũng như những kỳ vọng mà công chúng dành cho mình.

Nhắc đến những ồn ào từng xảy ra, JAY B đề cập hai sự việc đáng chú ý. Năm 2021, một buổi phát trực tiếp của nam ca sĩ gây tranh cãi khi để lộ những hình ảnh tác phẩm nghệ thuật có nội dung nhạy cảm. Đến năm 2023, anh tiếp tục vướng ồn ào sau khi những tin nhắn riêng tư với một nữ influencer không hoạt động trong ngành giải trí bị rò rỉ.

Nhìn lại những sự việc này, JAY B thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình là từng tách biệt con người ngoài đời với hình ảnh thần tượng trước công chúng. Anh cho rằng bản thân đã suy nghĩ thiếu thấu đáo khi không nhận thức rõ rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, tư cách nghệ sĩ cũng đi kèm những trách nhiệm nhất định.

Nam ca sĩ cũng có cách chia sẻ khá hài hước khi nhắc đến quá khứ. Anh đùa rằng những người hâm mộ mới không nên tìm hiểu quá sâu về những chuyện đã xảy ra, đồng thời ví von phiên bản chưa trưởng thành của mình trong giai đoạn đó như thể đã "chết". Tuy nhiên, đằng sau lời nói mang màu sắc tự trào là sự nhìn nhận nghiêm túc về những thiếu sót mà anh từng mắc phải.

Đáng chú ý, JAY B dành lời xin lỗi đặc biệt đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Anh bày tỏ sự biết ơn đối với những người vẫn lựa chọn ở lại, ủng hộ và dành tình cảm cho mình bất chấp những tranh cãi. Nam ca sĩ xem họ như những người bạn và mong muốn có thể đáp lại sự tin tưởng ấy bằng những hoạt động âm nhạc trong tương lai.

Những chia sẻ của JAY B diễn ra trong thời điểm anh chuẩn bị bước sang một chặng đường mới với tư cách nghệ sĩ solo. Sinh năm 1994, nam ca sĩ bắt đầu được công chúng biết đến thông qua JJ Project vào năm 2012, trước khi trở thành trưởng nhóm GOT7 dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Trong nhiều năm hoạt động, anh cùng các thành viên xây dựng tên tuổi của nhóm trên thị trường Kpop, đồng thời từng bước định hình màu sắc âm nhạc cá nhân.

Sau khi rời JYP Entertainment, JAY B tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật độc lập, phát hành các sản phẩm solo và theo đuổi định hướng âm nhạc riêng. Việc chuẩn bị ra mắt đĩa đơn thứ ba Chptr. 1 vì thế không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp mà còn là dịp để nam ca sĩ nhìn lại những trải nghiệm đã qua.

Việc một nghệ sĩ công khai nhắc lại những sai lầm trong quá khứ không đồng nghĩa mọi tranh cãi sẽ lập tức khép lại. Tuy nhiên, lời xin lỗi và sự thừa nhận của JAY B cho thấy anh đã lựa chọn đối diện trực tiếp với những vấn đề từng khiến người hâm mộ thất vọng, thay vì né tránh chúng.

Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ chờ đợi có lẽ không chỉ nằm ở sản phẩm âm nhạc mới mà còn ở cách JAY B thể hiện sự thay đổi qua hành động. Sau những thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn đời tư, nam ca sĩ đang hướng đến một chương mới, với mong muốn đáp lại tình cảm của những người vẫn luôn đồng hành cùng mình.