'Cậu bé thành công' tái xuất sau gần 20 năm

Bức ảnh Sammy Griner nắm chặt nắm cát trên bãi biển năm 2007 trở thành một trong những meme nổi tiếng nhất Internet. Ảnh: Laney Griner.

Cuối tháng 10, Mozilla ra mắt chiến dịch quảng cáo mang tên "Come Back to Firefox", quy tụ những gương mặt từng làm nên các video và meme (nội dung chế) nổi tiếng thời kỳ đầu của Internet. Trong số đó có Sammy Griner, chàng trai 20 tuổi được hàng triệu người biết đến với biệt danh "Success Kid" (Cậu bé thành công).

Chiến dịch còn có sự góp mặt của Bad Luck Brian, Annoying Orange, Overly Attached Girlfriend và nhiều hiện tượng mạng khác. Thông qua những nhân vật quen thuộc, Mozilla muốn gợi lại thời kỳ Internet đầy sáng tạo, đồng thời kêu gọi những người từng rời bỏ Firefox quay lại sử dụng trình duyệt này.

Theo Mozilla, chiến dịch được khởi động tại Mỹ với hai đoạn quảng cáo dài 30 giây, phát sóng trên kênh NBC trong chương trình Sunday Night Football ngày 25/10. Sau đó, quảng cáo được triển khai tại Đức, Pháp và Anh, theo PR Newswire.

Ở tuổi 20, Sammy đã có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thời thơ ấu. Trong những hình ảnh gần đây, anh để tóc nâu dài, hơi xoăn. Dù diện mạo khác xa cậu bé trong bức ảnh nổi tiếng, những đường nét quen thuộc trên gương mặt vẫn giúp nhiều người nhận ra anh.

Sammy Griner xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo "Come Back to Firefox" của Mozilla, cùng nhiều hiện tượng mạng một thời. Ảnh: @famouscampaign/Instagram.

Sammy không tận dụng danh tiếng từ meme thời thơ ấu để xây dựng hình ảnh người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Anh từng chia sẻ rằng đôi khi cảm thấy ngại ngùng khi bị người lạ nhận ra qua bức ảnh cũ. Gia đình cũng mong muốn Sammy có thể trưởng thành và tận hưởng cuộc sống bình thường, theo GenZMagazine.

Sự nổi tiếng bất ngờ từ khi còn nhỏ vẫn là một phần đặc biệt trong cuộc đời anh. Gia đình Sammy từng xuất hiện trên truyền thông để kể về việc bức ảnh của cậu bé được chia sẻ rộng rãi trên Internet.

Đáng chú ý, hình ảnh "Success Kid" còn gắn với một giai đoạn khó khăn của gia đình. Bố Sammy, ông Justin Griner, từng gặp vấn đề nghiêm trọng về thận và cần phẫu thuật ghép thận.

Năm 2015, gia đình phát động chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên nền tảng GoFundMe để trang trải chi phí điều trị. Khi nhận ra Sammy chính là cậu bé trong meme nổi tiếng, nhiều người dùng Internet đã chung tay đóng góp.

Chiến dịch huy động được hơn 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Sau đó, ông Justin được ghép thận. Với gia đình Griner, bức ảnh từng đưa Sammy nổi tiếng không chỉ là một hiện tượng mạng mà còn góp phần giúp họ nhận được sự hỗ trợ trong thời điểm khó khăn.

Sammy Griner sinh năm 2006, tại Jacksonville, bang Florida (Mỹ). Năm 2007, khi mới khoảng 11 tháng tuổi, cậu được gia đình đưa đến bãi biển chơi.

Trong chuyến đi, mẹ Sammy chụp lại khoảnh khắc con mặc áo trắng phối xanh lá, nắm chặt một nắm cát trong tay và nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Sammy Griner hiện 20 tuổi, gần 20 năm sau khi nổi tiếng toàn cầu với meme "Success Kid". Ảnh: Laney Griner.

Ban đầu, người mẹ chỉ muốn lưu giữ một khoảnh khắc đời thường của con. Bức ảnh được đăng tải kèm dòng chú thích "I hate Sandcastles" (tạm dịch: Tôi ghét những lâu đài cát).

Không ai trong gia đình nghĩ hình ảnh này sẽ trở thành một trong những meme nổi tiếng trên Internet. Tuy nhiên, biểu cảm đặc biệt của Sammy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn và sử dụng để minh họa cho nhiều tình huống thành công ngoài mong đợi, từ những thành tựu lớn đến niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Sức lan tỏa của hình ảnh còn vượt ra ngoài những câu chuyện hài hước trên mạng. Bức ảnh được cấp phép sử dụng trong các hoạt động quảng cáo và chiến dịch truyền thông.

Năm 10 tuổi, Sammy từng tái hiện tư thế nắm tay nổi tiếng trong bức ảnh gốc. Trên tay cậu là bức tranh vẽ lại chính mình. Khoảnh khắc này tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời giúp công chúng có dịp nhìn lại nhân vật đứng sau meme nổi tiếng.