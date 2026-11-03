TGĐ Sen Vàng: 'Không quay lưng hay công kích Hương Giang'

Chiều 3/11, ông Hoàng Nhật Nam - tổng Giám đốc công ty Sen Vàng - đơn vị nắm bản quyền nhiều cuộc thi sắc đẹp, trong đó có Miss Grand Vietnam - lên tiếng về việc Hương Giang bị công kích sau sự việc Ngô Bảo Ngọc dừng thi Miss Grand International All Stars mùa hai.

Theo ông, phía Sen Vàng và Hương Giang có mối quan hệ tốt từ trước đến nay. Ông không mong những tranh luận xung quanh cuộc thi lại trở thành lý do khiến cô phải nhận những lời chỉ trích không đáng có.

Hương Giang từng tham dự Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên và giành danh hiệu á hậu 2. Ảnh: FBNV.

"Ủng hộ Ngô Bảo Ngọc không có nghĩa là phải quay lưng hay công kích Hương Giang hoặc bất kỳ thí sinh Việt Nam nào khác. Mỗi người có một lựa chọn và một hành trình riêng. Chúng ta có thể không đồng tình với một quyết định hay cách tổ chức, nhưng vẫn nên tôn trọng quyền lựa chọn của người khác", đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết.

Ông hy vọng fan sắc đẹp sẽ tiếp tục dành sự yêu thương cho Ngô Bảo Ngọc, đồng thời đón nhận và ủng hộ những đại diện Việt Nam khác bằng tinh thần văn minh, công bằng, tích cực.

"Tôi vẫn giữ quan điểm của mình về việc không nên có nhiều đại diện Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải. Bởi đằng sau mỗi đại diện là rất nhiều công sức, sự đầu tư và những kỳ vọng. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, đây là cuộc thi do MGI tổ chức và họ có quyền đưa ra thể lệ của mình. Sen Vàng có quyền lựa chọn không tiếp tục tham gia khi nhận thấy định hướng không còn phù hợp. Và những thí sinh khác cũng có quyền lựa chọn tham dự nếu đó là cơ hội mà họ mong muốn", ông nói thêm.

Đầu tháng 8, Á hậu Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện tại Miss Grand International All Stars mùa hai. Cô là người đẹp có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp.

Thời gian qua, cô tích cực chuẩn bị cho lần xuất hiện tại đấu trường nhan sắc quốc tế, với nhiều kế hoạch tập luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết.

Song đến cuối tháng 10, trong một livestream, Hoa hậu Hương Giang tiết lộ ban tổ chức cuộc thi MGI All Stars đang xem xét về việc có thêm đại diện do Miss Universe Vietnam cử đi thi.

Thông qua livestream, ông Nawat lên tiếng khẳng định từ mùa giải MGI All Stars thứ hai trở đi, các đơn vị nắm bản quyền cuộc thi ở Việt Nam có thể cử nhiều đại diện tham dự.

Tại buổi họp báo công bố thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra tại TP.HCM vào chiều 2/11, Ngô Bảo Ngọc thông báo bỏ thi Miss Grand International All Stars mùa hai. Người đẹp cho biết cảm thấy tiếc nuối vì đây là ước mơ mà cô đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.