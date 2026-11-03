Hội thao PVI phía Bắc: Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết người lao động

Hội thao PVI khu vực phía Bắc được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CTCP PVI, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Petrovietnam và 35 năm Ngày thành lập Công đoàn Petrovietnam. Sự kiện là dịp để cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị trong hệ thống giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa PVI.

Tiếp nối thành công của Hội thao PVI khu vực phía Nam được tổ chức vào tháng 6 tại Cần Thơ, Hội thao PVI khu vực phía Bắc quy tụ 23 đơn vị với gần 1.000 vận động viên, cổ động viên là cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống PVI khu vực phía Bắc, từ TP Huế trở ra.

Toàn cảnh Hội thao PVI khu vực phía Bắc.

Tại lễ khai mạc, ông Dương Thanh Danh Francois - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT PVI, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI - nhấn mạnh Hội thao PVI khu vực phía Bắc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, quy tụ đông đảo cán bộ, nhân viên trong hệ thống PVI tham gia tranh tài nhân dịp PVI tròn 30 tuổi.

Ông Dương Thanh Danh Francois - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT PVI, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI - phát biểu khai mạc hội thao.

Nhìn lại hành trình 3 thập kỷ của doanh nghiệp, ông Dương Thanh Danh Francois cho rằng những thành tựu của PVI được tạo nên từ trí tuệ, tinh thần đổi mới, tiên phong, cùng sự đồng lòng và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động. Trên nền tảng đó, những sân chơi như hội thao tạo cơ hội để người lao động giao lưu, tăng cường sự gắn kết, lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị văn hóa PVI.

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVI - thắp đuốc khai mạc hội thao, tượng trưng cho nhiệt huyết, ý chí chinh phục và khát vọng bứt phá của cán bộ, nhân viên PVI.

Hội thao cũng gắn với định hướng xây dựng PVI trở thành “Định chế tài chính - bảo hiểm chuyên nghiệp, thương hiệu quốc tế”. Trong đó, việc xây dựng môi trường kết nối, gắn kết giữa các cá nhân với tập thể là một trong những giá trị quan trọng. Tổ chức công đoàn cùng các công đoàn viên chính là sợi dây gắn kết. Sự hưởng ứng và chuẩn bị cho hội thao là minh chứng cho tinh thần làm việc và cống hiến của PVI, hướng tới xây dựng môi trường năng động, gắn kết, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ban lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài. Các nội dung thi đấu gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, cầu lông, chạy tiếp sức, bơi và pickleball. Khép lại ngày thi đấu, lễ bế mạc và trao giải được tổ chức, vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao PVI khu vực phía Bắc.

Ban lãnh đạo PVI chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn vận động viên trước khi bước vào tranh tài tại hội thao.

Hội thao PVI khu vực phía Bắc năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn qua những màn tranh tài sôi nổi, tinh thần thi đấu hết mình và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các đơn vị, thúc đẩy tinh thần hợp tác, phối hợp trong công việc, tạo thêm động lực để toàn hệ thống cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và phát triển lâu dài.