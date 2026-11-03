Nữ siêu mẫu Hàn Quốc cưới chồng hơn 25 tuổi

Kim Ja Yeon, nữ siêu mẫu kiêm doanh nhân Hàn Quốc, mới đây thu hút sự chú ý khi thông báo kết hôn với Son Young Kwon, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược của một thương hiệu đình đám tại xứ kim chi. Đáng chú ý, ông xã của cô hơn cô 25 tuổi và là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh quốc tế.

Cụ thể, Kim Ja Yeon trực tiếp chia sẻ tin vui trên trang cá nhân: "Mọi người ơi, tôi kết hôn rồi!". Nữ siêu mẫu cho biết bản thân cũng bất ngờ với quyết định này bởi trước đó cô từng nghĩ sẽ sống độc thân cả đời. Tuy nhiên, sau tuổi 40, trải qua nhiều ngã rẽ trong cuộc sống, cô đã gặp được người đàn ông muốn đồng hành lâu dài.

Nữ siêu mẫu Kim Ja Yeon thông báo kết hôn với chồng doanh nhân hơn 25 tuổi.

Theo Kim Ja Yeon, cô và Son Young Kwon lần đầu gặp nhau cách đây 2 năm thông qua mối quan hệ tiền bối - hậu bối tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cả hai vốn hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có hành trình sự nghiệp riêng. Ban đầu, họ chỉ giữ mối quan hệ quen biết, dần tìm hiểu và trở nên thân thiết hơn qua những lần gặp gỡ.

Đến đầu năm nay, cặp đôi chính thức xác nhận tình cảm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để gặp gỡ, tìm hiểu thế giới của đối phương. Nữ siêu mẫu cho biết chính sự tin tưởng được xây dựng trong suốt 2 năm quen biết đã giúp họ nhanh chóng đi đến quyết định gắn bó trọn đời sau khi trở thành người yêu.

Nữ siêu mẫu cho biết từng không nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng do duyên số nên chọn gắn kết bên bạn đời hơn 25 tuổi.

Với Kim Ja Yeon, những thành tựu trong sự nghiệp không phải điều quan trọng nhất ở người bạn đời. Cô dành nhiều lời khen cho tính cách ấm áp, sự chân thành và chu đáo của chồng. Nữ doanh nhân cho biết ông luôn yêu thương, tôn trọng và quan tâm đến cô. Đặc biệt, người đàn ông này còn rất yêu thích chiều cao nổi bật của vợ và thường dành cho cô sự cưng chiều đáng yêu.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức riêng tư tại Thụy Sĩ với sự tham dự của các thành viên trong gia đình. Địa điểm được lựa chọn là khách sạn bên hồ Lucerne, nơi có mối liên hệ đặc biệt với Audrey Hepburn - minh tinh mà cả hai cùng yêu thích và cũng từng tổ chức hôn lễ tại Thụy Sĩ.

Vợ chồng Kim Ja Yeon dự kiến tổ chức đám cưới ở Thụy Sĩ.

Kim Ja Yeon cho biết cô và chồng đã trao lời hẹn ước trong sự chúc phúc ấm áp của gia đình. Cả hai mong muốn luôn ở bên nhau, cùng đồng hành trong cuộc sống và mở rộng thế giới của mỗi người.

Khép lại thông báo, nữ siêu mẫu gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm, sự quan tâm và lời chúc phúc cho mình. Cô khẳng định sẽ trân trọng cuộc hôn nhân, cùng người bạn đời xây dựng những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc.