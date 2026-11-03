Thúy Ngân thà ế chứ không tìm hiểu cùng lúc nhiều người

Trong tập hậu trường mới nhất với tên gọi “Bắt cá ba tay: đúng - sai”, các diễn viên chính của phim điện ảnh Bắt cá ba tay: Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis đồng loạt từ chối mặc dù chỉ ở giai đoạn tìm hiểu.

Diễn viên Thúy Ngân

Bắt cá ba tay là câu chuyện nói về Yên (Thúy Ngân thủ diễn) cùng 1 lúc quay lại tìm hiểu ba người yêu cũ: Phong (Ngô Kiến Huy), Tùng (Steven Nguyễn), Minh (Otis) sau khi vô tình cầu nguyện ở miếu hoang “Thằng nào bỏ con thì khiến thằng đó quay lại”. Và ….3 người yêu cũ với ba tính cách, phong thái và sự yêu chiều khác nhau đồng loạt mong chờ được tiếp nối đoạn tình cảm dang dở với Yên.

Trong tình yêu, không ít người dễ nhầm tưởng giữa giai đoạn tìm hiểu và chính thức trở thành cặp đôi yêu nhau là một. Ranh giới tạo ra khoảng cách để đối phương không xuất hiện áp đặt tính sở hữu là một chuyện không dễ dàng.

Hình ảnh trong phim Bắt cá ba tay.

Bên cạnh đó, việc nữ chính của Bắt cá ba tay cùng một lúc tìm hiểu lại 3 người cũ để lựa chọn ra người phù hợp, yêu thương mình nhất là một điều rất khó khăn. Vì cả 3 người đều là những người mà nhân vật Yên đã từng dành tình cảm, từng đã là một đôi.

Dẫu là người đang đảm nhận nhân vật Yên, đồng cảm với cảm xúc cũng như những biến cố tâm lý của nhân vật nhưng đối với Thúy Ngân, cô rất tỉnh táo để phân biệt rạch ròi giữa đời và phim: “Nỗi sợ chính nhất khiến Yên cảm thấy bây giờ cần có thêm nhiều mối quan hệ xung quanh cổ, nếu mất một người này thì cũng còn người khác, khiến cổ an tâm hơn và cảm thấy có giá trị hơn.

Yên mới lựa chọn cách quay trở lại tìm hiểu ba người. Nếu mình tìm hiểu một người và cho người ta cảm giác người ta đang trong một mối quan hệ với mình, người ta đang là người yêu của mình thì chuyện đó Ngân không đồng ý. Còn Yên đang tìm hiểu, chỉ cho người ta cảm giác là mình sẽ coi ai là người phù hợp nhất để mình tiến tới.

Cô chỉ nói chuyện lại để xem mục tiêu của họ có thay đổi hay không, định hướng tương lai có thay đổi hay không so với trước đây khi quen cổ. Người nào cổ xác định thì cổ sẽ có những bước tiến sâu hơn về mặt tâm lý và tinh thần để đi đến một quyết định rõ ràng”.

Với tên gọi Bắt cá ba tay, bộ phim dường như đang khiến trong suy nghĩ cố hữu của người tiếp nhận thông tin, mặc định đây là cuộc chơi đùa tình cảm của nữ chính. Nhưng thực chất, câu chuyện của Yên giống như hoàn cảnh đẩy đưa. Cuộc sống đưa tới cái gì thì mình đẩy theo cái đó.

Tất nhiên, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều có cái giá của nó. Nói như Ngô Kiến Huy: “Nên đổi tên thành Lời nguyền ba tay” vì tự nhiên lời khấn cầu của Yên lại thành sự thật và nhân vật chỉ muốn được yêu, được hạnh phúc và tìm ra người phù hợp.

Bắt cá ba tay đưa ra câu hỏi: “Dù tình cảm chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu nhưng cùng một lúc nhiều người thì đúng hay sai?”. Ngay từ ở bước sơ khởi của dự án, đạo diễn Như Trang quyết định chọn chủ đề tình cảm, “bắt cá” là bởi bản thân cô cũng mong muốn đặt câu hỏi: “Nếu như một cô gái tìm kiếm hay hẹn hò, tìm hiểu cùng một lúc nhiều chàng trai thì nó sẽ như thế nào?”, vì thông thường khi mọi người nghe đến một chủ đề tình tay ba, tay tư thì mọi người sẽ nghĩ đến một chàng trai hẹn hò với nhiều cô gái.

Đề tài này đối với nữ đạo diễn cũng có phần thách thức một số quan điểm đạo đức về phụ nữ trước đây. “Mình muốn mạo hiểm một chút để xem mình có thể khai thác được điều gì đặc biệt, thú vị, hay kể được một câu chuyện có yếu tố lý giải cho nỗi sợ, sự bất an bên trong khi người ta quyết định hẹn hò với nhiều người một lúc”. - Như Trang cho biết thêm.

Sự mạo hiểm mà đạo diễn Như Trang tạo ra trong Bắt cá ba tay có phần rất thực tế với đời sống hiện nay. Nữ diễn viên Thúy Ngân đã làm rất tốt với Yên, cô thể hiện rất mượt mà, biến hóa với nhiều phong cách khác nhau.

Tuy nhiên, Thúy Ngân cũng chia sẻ rất thẳng thắn về quan điểm trong tình yêu: “Ngân chưa bao giờ đồng tình với chuyện bắt cá ba tay kể cả là giới tính nào đi chăng nữa, mình tôn trọng người khác cũng là tôn trọng tình cảm của mình. Nếu mình tìm hiểu người ta và mình chỉ có một

- một với nhau thì mối quan hệ đó sẽ nghiêm túc hơn.

Hoặc mình tìm hiểu người này xong, mình mới đến với người khác, tìm hiểu tiếp người khác thì điều đó mình thấy tốt hơn. So với việc một lúc tìm hiểu ba, bốn người thì thật ra mình không có coi trọng giá trị của mình và cũng không coi trọng tình cảm của người khác”.

Ngoài Thúy Ngân, Steven Nguyễn: “Tất nhiên là không tán thành” khi hỏi về câu hỏi được đặt ra. Otis cũng lắc đầu “Không nên nha mọi người ơi”. Và tất nhiên, Ngô Kiến Huy chính là: “Bó tay.com rồi”.