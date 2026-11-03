Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 lấy cảm hứng từ hoa sen đón ánh dương

Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định.

Ban tổ chức giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc liên diệu nhật, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

Hoa sen là hình tượng gần gũi với văn hóa Việt Nam, gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ. Ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết nối trong chỉnh thể thống nhất, thể hiện ý tưởng hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vương miện cho Á hậu 1 và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Quyền trượng cho tân Hoa hậu Việt Nam.

Lấy hình tượng hoa sen vươn mình đón ánh dương làm nguồn cảm hứng chủ đạo, vương miện khắc họa hành trình của vẻ đẹp không ngừng vươn lên để chạm đến những giá trị sâu xa hơn chính mình. Bởi ánh sáng chỉ thực sự có ý nghĩa khi không dừng lại ở sự tỏa rạng, mà còn có thể đánh thức những tiềm năng, khơi nguồn cảm hứng và soi đường cho những điều tốt đẹp nảy nở.

Những viên ngọc trai và đá quý được kết nối thành một chỉnh thể, tựa giá trị riêng biệt cùng cộng hưởng để tạo nên sức mạnh chung. Mỗi viên ngọc là dấu ấn độc bản, mỗi liên kết là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng hướng đến điều tốt đẹp.

Từ đó, vương miện gửi gắm triết lý rằng sự rực rỡ đích thực không chỉ đến từ hào quang của một cá nhân, mà còn được bồi đắp bởi khả năng kết nối, sẻ chia và cống hiến.

Hình tượng nhật quang vươn tỏa giữa những cánh sen còn gợi mở bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó không phải những vẻ đẹp tồn tại riêng rẽ, mà là những nguồn lực nâng đỡ lẫn nhau, giúp người phụ nữ hoàn thiện bản thân, gìn giữ bản sắc và tạo nên ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng.

Ngọc liên diệu nhật vì thế không đơn thuần là biểu tượng của vinh quang, mà còn là lời gửi gắm về một vẻ đẹp có chiều sâu: biết tỏa sáng mà không đánh mất cốt cách, biết vươn cao mà vẫn hướng về cội nguồn, và biết biến ánh sáng của riêng mình thành nguồn cảm hứng cho mọi người.

Khung vương miện được chế tác bằng hợp kim cao cấp, mạ vàng trắng cao cấp, đính kết 2960 viên đá quý với 23 viên trân châu tròn, 59 viên trân châu hình giọt nước, được chế tác trong 1.320 giờ.

Nếu vương miện ghi nhận danh hiệu cao nhất của cuộc thi thì quyền trượng nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của người được lựa chọn. Hai biểu tượng cùng chuyển tải mong muốn của Ban tổ chức về hình ảnh một hoa hậu có năng lực, ý thức và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ban tổ chức cho rằng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vừa là sự ghi nhận, vừa đi cùng trách nhiệm. Người đẹp đăng quang được công chúng quan tâm và kỳ vọng, vì vậy cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện, giữ gìn hình ảnh và tham gia những hoạt động xã hội thiết thực trong nhiệm kỳ. Giá trị của danh hiệu còn được khẳng định bằng những việc làm sau đêm đăng quang.

Vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam được chế tác trong gần 2 tháng.

Cùng với vương miện và quyền trượng, thiết kế hoa đăng quang cũng được giới thiệu tại họp báo. Bó hoa là một phần của nghi thức tôn vinh tân hoa hậu và các á hậu, được lựa chọn để hài hòa với ý tưởng mỹ thuật của đêm chung kết. Đây đồng thời là lời chúc mừng dành cho các thí sinh đoạt danh hiệu.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Quảng trường Danh vọng tối 7/11 với quy mô 7.000 khán giả.

Theo thể lệ và định hướng dàn dựng, các nội dung trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội, cùng những màn đồng diễn của Top 25. Bên cạnh các màn trình diễn trên sân khấu, kết quả còn căn cứ vào những thử thách thực tế ở các phần thi tìm đại sứ cũng như quá trình thí sinh tập luyện, học tập.

Ở chặng cuối, Ban tổ chức dự kiến lần lượt lựa chọn các gương mặt vào Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.