Phương Mỹ Chi chính thức công khai bên chàng trai 27 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định sự trưởng thành và có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi hé lộ loạt khoảnh khắc đặc biệt trong quá trình cùng ê-kíp tập luyện cho đêm nhạc sắp tới tại Hà Nội. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ cho thấy sự tập trung và nghiêm túc khi làm việc cùng ban nhạc. Cô tích cực trao đổi, luyện tập từng tiết mục với mong muốn mang đến những màn trình diễn chỉn chu, được đầu tư cả về âm nhạc lẫn sân khấu.

Phương Mỹ Chi tích cực tập luyện cùng ê-kíp cho đêm nhạc sắp tới ở Hà Nội.

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi lần đầu công khai khoảnh khắc tập luyện cùng Nguyễn Hùng. Sự xuất hiện của nam ca sĩ bên cạnh Phương Mỹ Chi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai có dịp kết hợp trong một chương trình âm nhạc, bởi vậy màn kết hợp này càng khiến người hâm mộ thêm mong chờ.

Trước đó, khi Phương Mỹ Chi chính thức công bố Nguyễn Hùng là một trong những khách mời góp mặt tại đêm nhạc diễn ra ngày 7/11 ở Hà Nội, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ và thích thú. Nhiều người kỳ vọng hai giọng ca sẽ tạo nên một tiết mục đặc biệt.

Phương Mỹ Chi công khai khoảnh khắc tập luyện cùng Nguyễn Hùng.

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, năm nay 27 tuổi. Việc nam ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho chương trình. Trong khi đó, khán giả cũng tò mò về cách cả hai phối hợp, lựa chọn ca khúc cũng như tạo nên sự kết nối trên sân khấu.

Dù chưa tiết lộ cụ thể nội dung màn trình diễn, những hình ảnh tập luyện được chia sẻ phần nào cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của các nghệ sĩ trước giờ biểu diễn.

Khán giả trông chờ vào màn kết hợp của Phương Mỹ Chi và nam ca sĩ 27 tuổi.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có nhiều bước tiến trong hành trình nghệ thuật. Trưởng thành từ chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013, nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với hình ảnh cô bé dân ca có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Những ca khúc mang âm hưởng dân gian giúp cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, thay vì đóng khung bản thân trong một màu sắc âm nhạc quen thuộc, Phương Mỹ Chi liên tục thử nghiệm và tìm kiếm hướng đi mới.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ cho thấy sự chuyển mình rõ rệt khi kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với các yếu tố hiện đại. Đặc biệt, dự án album Vũ trụ cò bay giúp Phương Mỹ Chi tạo được dấu ấn riêng, đồng thời nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cô khai thác những câu chuyện, hình ảnh văn học Việt Nam thông qua ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung, gần gũi với khán giả thế hệ mới.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, ngày càng sáng tạo trong âm nhạc.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng duy trì sự gần gũi với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, hậu trường công việc và quá trình chuẩn bị cho các dự án mới. Ở tuổi 23, cô đang từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ đa năng, có định hướng rõ ràng và không ngừng làm mới bản thân.

Với đêm nhạc tại Hà Nội ngày 7/11, sự góp mặt của Nguyễn Hùng được kỳ vọng sẽ mang đến một điểm nhấn thú vị. Màn kết hợp đầu tiên giữa hai nghệ sĩ vì thế đang trở thành một trong những tiết mục được khán giả mong chờ.