Thấy gì khi Jude Bellingham đóng quảng cáo của Calvin Klein

Jude Bellingham lần đầu xuất hiện trong quảng cáo của Calvin Klein. Ảnh: Calvin Klein.

Trong video, hình ảnh quảng cáo ra mắt ngày 2/11, cầu thủ Jude Bellingham xuất hiện với quần jeans và áo ba lỗ trắng. Sau đó, anh loại bỏ hoàn toàn áo, đồng thời chuyển sang loạt thiết kế boxer của Calvin Klein. Chiến dịch được thực hiện tại Madrid, nơi anh thi đấu cho Real Madrid, với hình ảnh tối giản, tập trung vào vóc dáng và thần thái của cầu thủ.

Đây là lần đầu Bellingham tham gia quảng bá nội y của Calvin Klein. Trước đó, anh từng xuất hiện trong các chiến dịch thời trang của Louis Vuitton và SKIMS. Với gần 57 triệu người theo dõi trên Instagram, sức ảnh hưởng của cầu thủ 23 tuổi không còn giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Jonathan Bottomley, Giám đốc marketing của Calvin Klein, cho biết mục tiêu là tạo ra một khoảnh khắc văn hóa có thể chuyển hóa thành lợi thế thương mại. Thương hiệu muốn duy trì sự hiện diện trong đời sống đương đại bằng cách lựa chọn những gương mặt có sức ảnh hưởng tăng nhanh, theo Business of Fashion (BoF).

Chiến dịch quảng cáo gây chú ý

Sau World Cup mùa hè, mức độ nhận diện của cầu thủ người Anh tiếp tục mở rộng ra ngoài nhóm khán giả bóng đá. Đây cũng không phải lần đầu Calvin Klein đưa các ngôi sao thể thao vào chiến dịch truyền thông.

Chiến dịch truyền thông của Calvin Klein có sự góp mặt của ngôi sao bóng đá Anh. Ảnh: Calvin Klein.

Trong những năm gần đây, thương hiệu từng hợp tác với các cầu thủ Virgil van Dijk, Son Heung-min và Trent Alexander-Arnold. Bên cạnh đó, những gương mặt thuộc lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh như Bad Bunny hay Jeremy Allen White cũng góp phần duy trì độ phủ của dòng sản phẩm này.

Theo Bottomley, thương hiệu tìm kiếm những người có sức ảnh hưởng và mức độ liên quan đến văn hóa đại chúng cao. Tuy nhiên, việc lựa chọn không chỉ dựa trên danh tiếng. Calvin Klein còn muốn giới thiệu người nổi tiếng trong một hình ảnh mà công chúng ít nhìn thấy, qua đó tạo cảm giác mới mẻ.

Với Bellingham, sự chuyển đổi từ hình ảnh cầu thủ trên sân cỏ sang người mẫu nội y tạo ra khác biệt rõ rệt. Những chuyển động, biểu cảm và hình thể vốn được công chúng quan sát trong thi đấu được đặt vào một bối cảnh mới, nơi sức hút cá nhân trở thành trung tâm của quảng cáo.

Theo GQ, tháng 6/2024, Bellingham từng xuất hiện trong quảng cáo của SKIMS. Sau đó, anh tham gia các chiến dịch của Louis Vuitton, bao gồm dòng trang phục nam. Những lần xuất hiện này cho thấy cầu thủ không xa lạ với ngành thời trang.

Việc chọn Bellingham cũng nối dài lịch sử mời người nổi tiếng quảng cáo nội y của Calvin Klein. Thương hiệu từng tạo dấu ấn bằng những hình ảnh tối giản, tập trung vào cơ thể và sức hút của nhân vật. Với chiến dịch mới, công thức quen thuộc được đặt vào một gương mặt có độ phủ toàn cầu, đặc biệt sau World Cup 2026.

Biến hiệu ứng truyền thông thành doanh số

Thời điểm công bố bộ hình quảng cáo là một phần quan trọng trong chiến lược marketing của Calvin Klein. Trước đây, chiến dịch truyền thông với Bad Bunny gắn với màn trình diễn giữa giờ tại Super Bowl. Trong khi đó, quảng cáo có Jeremy Allen White cũng ra mắt chỉ 2 ngày trước khi anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Quả cầu vàng 2024.

Chiến dịch quảng bá có sự góp mặt của Jeremy Allen White đem lại hiệu quả kinh doanh tốt cho Calvin Klein. Ảnh: Calvin Klein.

Theo Marketing Dive, chiến dịch với White tạo ra khoảng 74 triệu USD giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value). Công ty mẹ PVH cho biết doanh số nội y của thương hiệu tăng 30% so với cùng kỳ. Đây là ví dụ cho thấy một chiến dịch gây chú ý có thể tạo tác động vượt ra ngoài lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Bottomley cho biết khi nội dung thu hút hàng trăm triệu lượt tương tác, thương hiệu có thể sử dụng dữ liệu và quảng cáo trả phí để tiếp cận nhóm khách hàng phù hợp. Nói cách khác, người nổi tiếng không chỉ đóng vai trò quảng bá sản phẩm. Họ còn giúp thương hiệu thu hút sự chú ý của người tiêu dùng mới, từ đó tạo cơ hội chuyển đổi thành doanh số.

Chiến dịch của Bellingham xuất hiện trong bối cảnh Calvin Klein cần duy trì đà tăng trưởng và sức hấp dẫn của thương hiệu. Theo BoF, PVH ghi nhận doanh thu Calvin Klein giảm 7% trong quý II, một phần do vấn đề giao hàng cho các đối tác bán buôn. Dù vậy, công ty ghi nhận phản hồi tích cực với chiến dịch denim có sự góp mặt của Tate McRae.

Cổ phiếu PVH tăng 3% trong ngày chiến dịch Bellingham được công bố. Tuy nhiên, biến động trong một phiên giao dịch chưa đủ để kết luận về hiệu quả kinh doanh dài hạn.

Việc Calvin Klein tiếp tục lựa chọn những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn cho thấy thương hiệu đang đặt cược vào khả năng kết nối giữa thời trang và văn hóa đại chúng. Trong môi trường truyền thông bị phân tán bởi nhiều nền tảng và thuật toán, một gương mặt nổi tiếng có thể giúp thương hiệu tạo ra sự chú ý.