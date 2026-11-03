Vợ kém 15 tuổi đăng clip Công Lý ngồi xe lăn ở Nhật, Lê Phương chúc mừng Thành Lộc

NSND Công Lý ngồi xe lăn ngắm cảnh ở Nhật Bản

Ngày 3/11, Ngọc Hà, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý, đăng trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại chuyến đi của hai vợ chồng tại Nhật Bản. Trong clip, nam nghệ sĩ ngồi xe lăn, được vợ đẩy đi dạo và ngắm cảnh. Khoảnh khắc được ghi lại giản dị, cho thấy sự chăm chút của Ngọc Hà dành cho chồng trong chuyến đi xa.

NSND Công Lý là một trong những nghệ sĩ hài được khán giả miền Bắc yêu mến. Anh gắn bó lâu năm với sân khấu kịch và nhiều chương trình truyền hình, trong đó có Táo Quân. Ngọc Hà là người đồng hành cùng anh trong cuộc sống gia đình và cũng là người thường ghi lại những khoảnh khắc đời thường của nam nghệ sĩ để chia sẻ với khán giả.

Lê Phương chúc mừng sinh nhật NSƯT Thành Lộc

Ngày 3/11, diễn viên Lê Phương đăng bài chúc mừng sinh nhật NSƯT Thành Lộc trên trang cá nhân. Cô gọi nam nghệ sĩ là “người anh đáng kính”. Lê Phương chúc đàn anh luôn “cười hết ga hết số”, mặc kệ những thách đố mà cuộc đời đặt ra. Lời chúc ngắn gọn, mang giọng điệu dí dỏm và thân tình.

Lê Phương và NSƯT Thành Lộc.

NSƯT Thành Lộc là một trong những tên tuổi gạo cội của sân khấu kịch TPHCM. Anh được khán giả và đồng nghiệp gọi là “phù thủy sân khấu” nhờ khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Bên cạnh sân khấu, anh còn tham gia điện ảnh, truyền hình và nhiều chương trình dành cho thiếu nhi. Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Lời chúc của cô thể hiện sự trân trọng mà thế hệ diễn viên đi sau dành cho người đàn anh trong nghề.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV