Lâm Tâm Như không dám xem Hoắc Kiến Hoa đóng phim

Mới đây, theo Sohu, Hoắc Kiến Hoa thu hút chú ý từ khán giả khi tham gia chương trình giải trí để quảng bá dự án phim mới. Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên bất ngờ nhắc lại khoảng thời gian tham gia bộ phim Như Ý Truyện.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận đây là bộ phim khiến bản thân chịu áp lực lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Đáng chú ý, dù phim đã đóng máy, Hoắc Kiến Hoa vẫn mất khoảng nửa năm mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nhân vật.

Hoắc Kiến Hoa nhắc lại thời điểm đóng phim Như Ý Truyện.

Nam diễn viên kể rằng bản thân đã dành trọn một năm hòa mình vào vai diễn trong phim Như Ý Truyện. Quá trình nhập vai kéo dài khiến anh hình thành những thói quen đặc biệt ngay cả khi trở về cuộc sống thường ngày.

Hoắc Kiến Hoa tiết lộ có thời điểm anh vẫn nghĩ mình là nhân vật trong phim, quen sử dụng văn ngôn khi nói chuyện. Thậm chí, trong bữa ăn gia đình, nam diễn viên còn ngồi ngay ngắn rồi lớn tiếng hô: "Nào! Dùng bữa!".

Chia sẻ này khiến các khách mời tại chương trình bật cười. MC Từ Hy Đệ tò mò về phản ứng của Lâm Tâm Như khi chứng kiến chồng gặp khó khăn trong việc thoát khỏi nhân vật.

Hoắc Kiến Hoa hài hước cho biết do trong Như Ý Truyện có nhiều phân cảnh anh phải lớn tiếng quát tháo các phi tần nên Lâm Tâm Như thậm chí không dám xem những đoạn phim này.

Như Ý Truyện lên sóng năm 2018, trong đó Hoắc Kiến Hoa kết hợp cùng Châu Tấn. Nhân vật của nam diễn viên có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, trải qua những thay đổi trong tình cảm và mối quan hệ với các phi tần. Đây cũng là một trong những vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Hoắc Kiến Hoa tiết lộ phản ứng của Lâm Tâm Như khi anh nhập tâm cho vai diễn trong phim Như Ý Truyện.

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hoa Thiên Cốt, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến và Khuynh Thế Hoàng Phi.

Nam diễn viên được yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, phong thái điềm đạm cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì sức hút riêng, đặc biệt mỗi khi trở lại màn ảnh.

Về đời tư, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chính thức kết hôn vào năm 2016. Cặp đôi từng khiến công chúng bất ngờ khi công bố chuyện tình cảm bởi trước đó cả hai có nhiều năm là bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Sau đám cưới, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa chào đón con gái đầu lòng vào năm 2017. Cả hai khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh và thông tin về con, đồng thời hạn chế đưa chuyện gia đình trở thành tâm điểm truyền thông.

Dù từng xuất hiện những tin đồn liên quan đến hôn nhân, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn duy trì cuộc sống gia đình tương đối kín đáo. Lâm Tâm Như tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, sản xuất và tham gia các dự án giải trí, trong khi Hoắc Kiến Hoa cũng từng có giai đoạn hạn chế công việc để dành thời gian cho gia đình. Những lần cả hai xuất hiện cùng nhau hoặc chia sẻ về đối phương vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.