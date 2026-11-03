BIGBANG thu về số tiền khủng sau 5 đêm diễn, vượt mặt The Weeknd và Shakira

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên các sân khấu lưu diễn quy mô lớn, BIGBANG đang chứng minh sức hút bền bỉ của một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, nhóm trở lại với world tour và nhanh chóng tạo nên thành tích doanh thu đáng chú ý, thậm chí vượt qua những ngôi sao quốc tế như The Weeknd và Shakira.

Theo số liệu Boxscore được tạp chí âm nhạc Mỹ Billboard công bố ngày 29/10 (giờ địa phương), BIGBANG đã thu về khoảng 12,6 triệu USD (khoảng 322,95 tỷ đồng) từ một đêm diễn duy nhất tại sân vận động MetLife, thành phố East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ), vào ngày 11/9. Chương trình thu hút khoảng 50.600 khán giả, cho thấy sức hút đáng kể của nhóm tại thị trường âm nhạc khó tính này.

Đáng chú ý, đây chỉ là một phần trong thành tích ấn tượng mà BIGBANG đạt được trong tháng 9. Sau khi khởi động chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm sự nghiệp tại Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 8, nhóm tiếp tục đưa tour diễn đến nhiều sân vận động lớn tại Mỹ và châu Âu.

Theo bảng xếp hạng Top Tours tháng 9, BIGBANG đứng ở vị trí thứ 5 với tổng cộng 5 đêm diễn tại Oakland (Mỹ), New Jersey (Mỹ), Paris (Pháp) và London (Anh). Cụ thể, hai đêm diễn tại Oakland vào ngày 4 và 5/9, một đêm tại New Jersey ngày 11/9, một đêm tại Paris ngày 19/9 và một đêm tại London ngày 26/9 đã mang về cho nhóm doanh thu khoảng 45,2 triệu USD.

Trong cùng khoảng thời gian, BIGBANG bán được khoảng 198.000 vé, đạt doanh thu trung bình 9,04 triệu USD. Đây là con số đáng chú ý, đặc biệt khi nhóm chỉ cần 5 buổi biểu diễn để tạo ra doanh thu cao hơn nhiều nghệ sĩ quốc tế có số lượng show diễn nhiều hơn.

Cụ thể, The Weeknd xếp vị trí thứ 6 với doanh thu khoảng 40,9 triệu USD sau 7 đêm diễn. Trong khi đó, Shakira đứng thứ 7 với 37,6 triệu USD từ 6 buổi biểu diễn. Như vậy, BIGBANG đã vượt qua cả hai ngôi sao quốc tế này về tổng doanh thu bán vé trong bảng xếp hạng tháng 9, dù có số đêm diễn ít hơn.

Đứng trên BIGBANG một bậc là BTS. Nhóm nhạc toàn cầu này xếp vị trí thứ 4 với doanh thu khoảng 57,7 triệu USD sau 4 đêm diễn. Thành tích của hai nhóm nhạc hàng đầu Kpop một lần nữa cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ của nghệ sĩ Hàn Quốc trên thị trường lưu diễn quốc tế.

Xét riêng từng điểm dừng chân, hai đêm diễn tại Oakland đã thu hút khoảng 62.200 khán giả. Sau đó, BIGBANG tiếp tục gặp gỡ khoảng 44.000 người hâm mộ tại sân vận động Stade de France ở Paris và 41.300 khán giả tại sân vận động Tottenham Hotspur ở London. Việc liên tiếp tổ chức các đêm diễn tại những địa điểm có sức chứa lớn cho thấy quy mô và tầm ảnh hưởng của chuyến lưu diễn lần này.

Đáng nói, thành tích trên càng có ý nghĩa khi BIGBANG đã trải qua khoảng 9 năm không tổ chức một world tour quy mô tương tự. Trong quãng thời gian đó, thị trường Kpop chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thế hệ thần tượng mới, trong khi xu hướng âm nhạc và thị hiếu khán giả liên tục thay đổi. Tuy nhiên, màn trở lại của nhóm vẫn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ quốc tế.

Sau những dấu ấn tại Bắc Mỹ và châu Âu, hành trình lưu diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG vẫn chưa dừng lại. Nhóm dự kiến tiếp tục biểu diễn tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) trong hai ngày 7 và 8/11.

Với doanh thu hàng trăm tỷ đồng chỉ sau 5 đêm diễn, BIGBANG đang cho thấy sức hút của một tên tuổi đã trở thành biểu tượng của Kpop. Sau 20 năm hoạt động, nhóm vẫn đủ khả năng tạo nên những cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên bản đồ lưu diễn thế giới. Đây cũng là minh chứng cho thấy sức sống của những nghệ sĩ có dấu ấn âm nhạc và cộng đồng người hâm mộ được xây dựng qua nhiều thế hệ.