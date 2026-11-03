Gả Kim Thoa kết mở dễ có phần 2: Ngụy Nhiêu làm nhiếp chính, nữ phụ có đáng ghét?

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ngày 3/11, gói fast track (xem trước những tập cuối) được mở bán. Từ khóa "Gả Kim Thoa kết cục" lọt Top 3 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo với hàng loạt bài đăng bày tỏ ngỡ ngàng với kết cục.

Lưu Sóc trị vì được 3 năm thì bị Phúc vương sát hại trong buổi đi săn. Ngụy Nhiêu (Điền Hi Vi) nhận tin Lưu Sóc nguy kịch đã đoán ngay Phúc vương bày kế, nhờ Lục Trạc (Diêm An) thủ tiêu hắn. Lý do công bố bên ngoài là bệ hạ vì quá yêu thương nên muốn hắn tuẫn táng cùng.

Nhưng Phúc vương chết, thì Thái hoàng thái hậu vẫn còn đứa con út làm trữ quân. Khi Ngụy Nhiêu đau đớn than trời quá phũ phàng liên tục dồn cô vào đường cùng thì Hồng Tuyến đặt tay cô lên bụng mình, ám chỉ cô đang mang thai. Tức là, Lưu Sóc có người nối ngôi, là huyết mạch duy nhất để lại.

Ngụy Nhiêu nắm lấy cơ hội này, dùng thân phận Hộ quốc công chúa tiếp - tỷ tỷ ruột của tiên đế để tiếp các chư hầu, buộc Thái hoàng thái hậu không được phép lộ diện với lý do chịu tang. Gả Kim Thoa khép lại với cảnh Ngụy Nhiêu đứng trước đại điện kèm câu dẫn thoại: "Ta sẽ có cách khiến họ phải thần phục, chỉ cần ta còn sống".

Nhiều khán giả cho rằng phần kết chỉ cần dừng ở đoạn Lưu Sóc lên ngôi, phu thê Lục Trạc - Ngụy Nhiêu tận hưởng cuộc sống ngọt ngào sau bao bão tố - vậy là đẹp. Tình tiết Lưu Sóc băng hà về sau bị cho là dư thừa và mông lung, bi kịch không cần thiết.

Cũng có người xem cho rằng kết mở giúp Gả Kim Thoa được bàn tán nhiều hơn, góp phần đẩy thảo luận, tăng chỉ số truyền thông, nếu khả quan, có thể phim sẽ được phát triển tiếp phần 2.

Kết thúc của "Gả Kim Thoa" gây bức xúc do Ngụy Nhiêu đến tận cùng cũng không thảnh thơi, liên tục bị đẩy vào guồng tranh đấu dù cô không tham vọng quyền lực, lúc nào cũng khổ sở bảo vệ những người cô thương.

Đoạn kết Gả Kim Thoa ám chỉ, Ngụy Nhiêu muốn bảo vệ bản thân và mọi người thì buộc phải tiếp tục kiềm hãm phe Thái hoàng thái hậu mưu phản. Đứa trẻ trong bụng Hồng Tuyến là huyết mạch duy nhất tiên đế Lưu Sóc để lại nên nghiễm nhiên trở thành trữ quân - trở thành lý do hợp pháp không cho Thái hoàng thái hậu công khai nâng đỡ con đẻ lên ngôi.

Ngụy Nhiêu thay đứa cháu chưa chào đời nhiếp chính. Dù cô được lòng dân, là hộ quốc công chúa nhưng mang thân nữ nhi lại không có gốc gác hoàng tộc nên dễ bị quan lại "bằng mặt không bằng lòng". Ngụy Nhiêu kiên cường, sẽ lại phải đấu trí đấu dũng để buộc họ phải quy phục. Lục Trạc nắm binh quyền, tiếp tục phò tá cô ổn định triều chính và ngăn nguy cơ ngoại lợi dụng làm loạn.

Nếu Gả Kim Thoa có ngoại truyện mở rộng hoặc phần 2, nội dung Ngụy Nhiêu ổn định triều đình với tư cách nhiếp chính vương sẽ được phát triển. Thái hoàng thái hậu chưa từng nguôi tham vọng, bà ta sẽ làm gì để hạ bệ Ngụy Nhiêu - Lục Trạc? Hồng Tuyến có thể sẽ liên tục gặp nguy hiểm trong quá trình mang thai. Nếu như đứa trẻ không phải con trai mà là công chúa sẽ thế nào?

Tạ Hoa Lâu và Hồng Tuyến cũng có thể là một tuyến đấu đá hay nếu "Gả Kim Thoa" mở rộng. Một người có xuất thân thường dân trở thành Thái hậu vì mang long thai, một người là chính phi - Hoàng hậu nhưng lại không có con ruột nối ngôi.

Một chủ đề được bàn tán nhiều sau cái kết của Gả Kim Thoa là vai phụ Hồng Tuyến "ngồi mát ăn bát vàng". Khán giả cho rằng gia đình mẹ nuôi của Ngụy Nhiêu bóc lột nàng cả tuổi thơ lại được hưởng lợi ích nhiều nhất. Hồng Tuyến bị ghét vì người xem cho rằng cô không làm gì cũng trở thành phi tần và thậm chí là Thái hậu, ích kỉ giống mẹ ruột mình, chỉ biết "bào" Ngụy Nhiêu.

Nhưng Hồng Tuyến có thực sự đáng ghét đến thế hay do biên kịch - đạo diễn xây dựng nhân vật chới với? Ngụy Nhiêu đã lo đủ đầy cho 3 mẹ con Kiều thị về an dưỡng ở Thư Châu. Hồng Tuyến hoàn toàn có thể ở đó để tiếp tục học chữ, bán bánh nhưng không hiểu sao cô lại phải đến kinh thành, mở quầy ở nơi nhà quyền quý thường đi qua? Không ít người xem cho rằng đây là chi tiết cho thấy Hồng Tuyến tâm cơ, toan tính sẽ lại "bám đuôi" Ngụy Nhiêu.

Ngược lại, khán giả khác phân tích, sao mọi người lại quên Hồng Tuyến từng nhanh trí cứu nguy cho Ngụy Nhiêu lúc Hàn Liêu cố ý vạch trần thân phận giả mạo của chị gái. Biên kịch - đạo diễn không khắc họa sâu về vai diễn này, tạo nên những bất đồng và khó hiểu.

Dù vậy, vẫn có thể tin rằng Hồng Tuyến sẽ không ích kỉ ngu muội như mẹ, không làm hại Ngụy Nhiêu. Cô từng nói dù làm kĩ nữ hay nô tì cũng không sao, miễn là tỷ tỷ không phải một mình chịu khổ như lúc nhỏ. Hồng Tuyến lanh lợi, hiểu ý A Nhiêu, nếu được phát triển tốt hơn, có thể đây sẽ là nhân vật hay nếu Gả Kim Thoa có phần 2.