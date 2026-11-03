Giải mã sức hút bộ phim gây ám ảnh

Clayface có kinh phí chỉ khoảng 40 triệu USD, kể về một nhân vật có vẻ khá lạ lẫm với đại chúng, nếu so với những Superman, Batman hay Wonder Woman… Thế nhưng điều không ngờ là bộ phim lại mang về thành công rực rỡ cho hãng DC, cả trên mặt trận doanh thu lẫn phê bình.

Vừa chính thức đặt chân tới rạp Việt, đứa con tinh thần của đạo diễn James Watkins đã leo thẳng lên vị trí top 2 bảng xếp hạng phòng vé. Điều khiến tác phẩm thu hút khán giả là màu sắc lạ lẫm, chưa từng bắt gặp ở những phim lấy ý tưởng từ nhân vật truyện tranh thông thường.

Nỗi ám ảnh đánh mất sắc đẹp

Với thời lượng 108 phút, Clayface theo chân Matt Hagen, ngôi sao trẻ điển trai đang ở thời điểm rực rỡ nhất sự nghiệp. Xuất thân nghèo khó, anh vươn lên thành diễn viên triển vọng và nhận được đề cử Oscar đầu tiên. Trở về quê hương Gotham để ăn mừng, Matt tình cờ gặp cô nàng Mia và cả hai vượt quá giới hạn. Điều tồi tệ là Mia là bạn gái của Markos Szabo, một trùm tội phạm tại Gotham. Biết chuyện Matt tằng tịu với nhân tình của mình, gã sai người hành hung, hủy hoại gương mặt nam diễn viên.

Chuyện phim mở ra sau vụ bê bối ấy, Matt mất gần như đánh tất cả. Dù đã phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt anh vẫn lồi lõm sẹo và méo mó đáng sợ. Matt từng cố gắng nhờ pháp luật đòi lại công lý. Nhưng Szabo có quyền lực ngầm và tiền bạc để thao túng sự thật, bưng bít vụ việc. Còn Mia thì tráo trở và lật lọng, nói dối trên truyền thông rằng cô bị xâm hại. Thua kiện, Matt cạn tiền, sự nghiệp đình trệ. Vai diễn của anh bị hủy bỏ, ngay cả đồng nghiệp, người hâm mộ cũng đồng loạt quay lưng.

Trong lúc tuyệt vọng, Matt tìm đến Caitlyn Corr, một nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ nano có khả năng tái tạo mô. Caitlyn liều lĩnh thử nghiệm phương pháp này với Matt. Kết quả, gương mặt anh dần hồi phục, lấy lại vẻ điển trai ban đầu. Tuy nhiên, những biến đổi bất thường cũng bắt đầu xuất hiện.

Matt dần nhận ra cơ thể mình bị biến dạng như đất sét nhão nhoét, nhưng nhờ đó mà có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Năng lực kỳ quái ban đầu khiến nam diễn viên hoảng sợ. Nhưng rồi, Matt phát hiện anh có thể mượn nó để trả thù những kẻ đã gây ra bi kịch cuộc đời mình.

Clayface là sự kết hợp khá độc đáo giữa yếu tố kinh dị, tâm lý và siêu nhiên. Câu chuyện phô bày những tổn thương một cá nhân phải chịu đựng, để rồi đặt câu hỏi phản biện liệu bi kịch có phải lý do biện minh cho những quyết định sai trái.

Kể từ khi lấy lại diện mạo, Matt đáng lẽ đã có thể bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng, sự bực tức, oán giận khiến anh đánh mất chính mình. Cảm giác bị cả thế giới phản bội, quay lưng, tâm trí Matt dần trở nên méo mó. Anh thèm khát cảm giác thỏa mãn từ những màn báo thù.

Bi kịch thực sự của phim không phải là da thịt chảy xệ hay gương mặt biến dạng đến méo mó. Ở Gotham, ngoại hình dường như là yếu tố quyết định cuộc chơi. Một cá nhân như Matt bị đối xử tồi tệ, gạt ra bên lề chỉ vì đánh mất sắc đẹp. Matt từng được săn đón khi là ngôi sao điển trai. Nhưng sau tai nạn, anh bị phản bội, quay lưng không thương tiếc. Clayface từ đó chạm đến nỗi ám ảnh ngoại hình và vẻ đẹp hoàn hảo trong mắt xã hội.

Matt có mặt đáng thương, nhưng Clayface không khắc họa anh là một nạn nhân đơn thuần. Khát vọng tái hòa nhập cuộc sống dần bị lòng tự ái và ý muốn trả thù chi phối, khiến nhân vật tha hóa, trở thành kẻ sát nhân đáng sợ.

Vừa có chiều sâu, vừa giàu tính giải trí

Nhịp phim khá chậm rãi, bám sát những biến đổi tâm lý nhân vật. Đạo diễn dành thời lượng khắc họa hành trình một diễn viên trẻ đang ở đỉnh cao danh vọng từng bước rơi xuống vũng lầy. Sự tương phản giữa hào quang Hollywood và những góc tối của thành phố Gotham tạo nên không khí bất an, ngột ngạt xuyên suốt tác phẩm.

Watkins dẫn dắt câu chuyện theo hướng tâm lý, đan xen những cảnh kinh dị tạo ấn tượng thị giác mạnh. Màu sắc kinh dị độc đáo của Clayface thể hiện trong những thước phim Matt biến thành Clayface. Cơ thể dẻo quánh có thể kéo giãn, biến dạng, tạo ra những hình thù méo mó đến ám ảnh.

Phim cũng không thiếu những cảnh bạo lực, ám ảnh ví như khi Matt dùng kéo cắt phần mi mắt bị dính liền… Phải dành lời khen cho khâu hóa trang đầy ấn tượng, giúp những cảnh phim kinh dị cơ thể (body-horror) hiện lên chân thực đến mức kinh ngạc. Càng về sau, tiết tấu phim càng dồn dập, nhất là khi Matt dần trở nên mất kiểm soát.

Đằng sau những cảnh quay sốc óc, Clayface đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm về mặt tối ngành công nghiệp giải trí. Khi Matt còn điển trai và được săn đón, anh có danh tiếng, địa vị, tiền bạc và cả những cơ hội đáng mơ ước. Nhưng ngay sau bi kịch khiến gương mặt bị hủy hoại, những con người từng sống dựa vào danh tiếng của anh lập tức tìm cách phủi bỏ trách nhiệm.

Ý tưởng này tạo ra mối liên hệ thú vị với bản chất của Clayface, kẻ có thể mang bất kỳ gương mặt nào nhưng không còn biết đâu mới là con người thật. Matt từng cố gắng giữ diện mạo hoàn hảo để được công chúng yêu mến. Nhưng khi có khả năng thay đổi ngoại hình theo ý muốn, anh trở nên lệ thuộc, biến chất và méo mó. Để rồi càng cố gắng kiểm soát cơ thể, Matt càng đánh mất quyền làm chủ bản thân, đánh mất bản ngã.

Kịch bản của Mike Flanagan và Hossein Amini tất nhiên vẫn còn sơ hở. Phim chưa làm rõ được chân dung Matt trước thời khắc biến cố. Những lý do khiến bạn bè quay lưng cũng không được sáng tỏ, khiến sự sụp đổ danh tiếng của nam chính có phần chưa thuyết phục. Vì vậy mà những mắt xích dẫn nam chính đến con đường sát nhân không thực sự chặt chẽ.

Thế nhưng Tom Rhys Harries vẫn chinh phục được khán giả với diễn xuất giàu cảm xúc. Nam diễn viên thể hiện khá sinh động những chuyển biến của nhân vật, từ một ngôi sao trẻ tự tin thành người đàn ông tuyệt vọng khi sự nghiệp sụp đổ.

Naomi Ackie cũng tạo được dấu ấn với vai Caitlyn Corr. Nhân vật của cô đem lại khoảng lặng tình cảm cần thiết giữa những diễn biến căng thẳng. Ở Ackie có sự giằng co của một nhà khoa học muốn cứu người, nhưng rồi lại phải đối diện hậu quả từ chính nghiên cứu của mình.

Clayface nói không ngoa là một thử nghiệm táo bạo và liều lĩnh của DC, khi trình làng một tác phẩm khác biệt về màu sắc, đậm chất giải trí nhưng vẫn có chiều sâu nội dung. Phản ứng của khán giả dành cho tác phẩm cũng rất tích cực, với số điểm chót vót 94% trên chuyên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes.