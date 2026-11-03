Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Hải Phòng

Các thông tin về chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức cuộc thi công bố ngày 3-11, tại Hà Nội.

Ban tổ chức và các thí sinh tham dự chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau chung khảo toàn quốc, 25 thí sinh đã được lựa chọn vào đêm chung kết. Đây là dịp đánh giá toàn diện những gì các thí sinh đã thể hiện trong suốt cuộc thi và chọn ra cô gái xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, có khả năng đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới.

Quang cảnh họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức kỳ vọng, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tới đây không chỉ là một sự kiện tôn vinh nhan sắc, mà còn là cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa, những tài năng trẻ và những khát vọng đẹp. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều đọng lại không chỉ là hình ảnh một tân hoa hậu, mà còn là những câu chuyện, giá trị về người con gái Việt Nam hôm nay.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ tại buổi họp báo.

Một số thí sinh tham dự chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chương trình chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp các phần thi với trình diễn thời trang và các tiết mục nghệ thuật, hướng tới phục vụ gần 7.000 khán giả trực tiếp.

Ban tổ chức tiếp tục nhận câu hỏi từ Cuộc thi đặt câu hỏi cho phần thi ứng xử của thí sinh trong đêm chung kết đến hết ngày 6-11. Từ khi phát động đến ngày 31-10, cuộc thi đã nhận 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Đây là cơ sở nội dung để Ban tổ chức lựa chọn, đặt câu hỏi ứng xử cho các thí sinh vào top 5. Tác giả của mỗi câu hỏi được sử dụng tại chung kết sẽ nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Dịp này, Ban tổ chức công bố bộ vương miện, quyền trượng, hoa đăng quang và giá trị phần thưởng sẽ dành cho tân hoa, á hậu.