James Bond 'sẽ không còn như xưa'

Theo tờ Independent, Léa Seydoux từng thủ vai bác sĩ Madeline Swann trong hai phần của loạt phim về James Bond là Spectre (2015) và No Time to Die (2021). Nữ diễn viên người Pháp mới đây có cuộc trò chuyện với truyền thông xoay quanh loạt phim về điệp viên huyền thoại nước Anh.

Trong cuộc trò chuyện, Seydoux bày tỏ sự yêu thích khi làm việc với những đạo diễn trước đây của James Bond như Michael và Barbara Broccoli. Cô đánh giá đạo diễn mới Denis Villeneuve là “một lựa chọn tuyệt vời” để dẫn dắt chương tiếp theo của siêu điệp viên, nhưng đồng thời cũng tỏ ra nghi hoặc về tương lai của 007. Seydoux lo ngại việc giao quyền kiểm soát thương hiệu điện ảnh lâu đời này cho hãng phim Mỹ Amazon MGM sẽ làm phai nhạt “tinh thần Anh” vốn có của James Bond.

“Hãy chờ xem. Tôi tò mò không biết họ sẽ làm mới nó như thế nào. Nhưng với tôi, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như xưa. Bởi cha của Barbara là người khởi xướng các bộ phim về Bond. Còn bây giờ, tôi không biết nữa... Nó đã trở thành một sản phẩm của Mỹ. Tôi chỉ hy vọng họ vẫn giữ được tinh thần Anh quốc”, Seydoux bày tỏ.

Ai sẽ thay thế Daniel Craig trong vai 007 vẫn còn là bí ẩn. Ảnh: Variety.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc trở lại với vai Madeline hay không, cô chia sẻ bản thân cô cũng không chắc sẽ được Amazon MGM mời. Theo nguồn tin, trong thời điểm quá trình tìm kiếm James Bond mới bước vào giai đoạn cuối, một số diễn viên quen thuộc trong loạt James Bond dưới thời Daniel Craig cũng chưa biết liệu họ có được mời trở lại hay không.

Nam diễn viên Jack Lowden, ngôi sao của Slow Horses, hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm Daniel Craig vào vai điệp viên 007. Những cái tên tiềm năng khác trong danh sách còn có Jack Barton và Callum Turner.

Tháng trước, Steven Knight, nhà sáng tạo Peaky Blinders và biên kịch phần phim James Bond mới, tiết lộ rằng vai diễn đã có người được chọn. Ông đồng thời úp mở rằng mình đã viết kịch bản với một diễn viên cụ thể trong đầu.

Khi được hỏi liệu ông viết nhân vật dựa trên diễn viên đã được chọn hay dựa trên những đặc điểm vốn có của James Bond, Knight trả lời trong chương trình Today của Radio 4: “Cả hai. Biết người sẽ đóng vai đó khiến công việc dễ dàng hơn một chút, nhưng bạn vẫn phải viết nhân vật, chứ không phải viết cho diễn viên”.