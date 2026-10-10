Cựu quản lý công khai xin lỗi Trần Kiều Ân

Mới đây, cựu quản lý Tôn Đức Vinh bất ngờ lên tiếng xin lỗi Trần Kiều Ân sau khi nữ diễn viên công khai bác bỏ những thông tin liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người cách đây gần 20 năm.

Cụ thể, sau lời đáp trả của Trần Kiều Ân, thái độ của Tôn Đức Vinh bất ngờ thay đổi. Ông công khai gửi lời xin lỗi, đồng thời dành nhiều lời có cánh cho nữ diễn viên. Tôn Đức Vinh gọi cô là nghệ sĩ bẩm sinh, một "ngôi sao quốc tế" có thể tự mình vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí.

Cựu quản lý lên tiếng xin lỗi Trần Kiều Ân. (Ảnh từ China Times)

Cựu quản lý cũng khẳng định ông cảm thấy tự hào khi chứng kiến Trần Kiều Ân ngày càng thành công và hoạt động sôi nổi. Ông khiêm tốn nhận mình chỉ là người từng làm việc bên cạnh nữ diễn viên, đồng thời gửi lời chúc cô luôn bình an, thuận lợi và hạnh phúc trong tương lai.

Trong lời xin lỗi được công khai, Tôn Đức Vinh viết rằng ông rất xúc động trước phản hồi của Trần Kiều Ân và cảm thấy biết ơn khi cô lên tiếng. Ông cũng bày tỏ: "Nếu có điều gì chưa hiểu rõ về cô, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tại đây, mong cô rộng lượng bỏ qua những chuyện cũ".

Trước đó, Tôn Đức Vinh khiến dư luận chú ý khi nhắc lại chuyện từng đóng băng hoạt động của Trần Kiều Ân trong thời gian cô còn trực thuộc công ty quản lý của ông. Trong một chương trình, vị quản lý kỳ cựu không giấu được sự bức xúc, thậm chí đặt câu hỏi với nữ diễn viên: "Tôi có lỗi gì với cô?".

Theo lời kể của Tôn Đức Vinh, ông từng phát hiện Trần Kiều Ân uống rượu trong phim trường nên quyết định đóng băng hoạt động của cô suốt một năm nhằm kiềm chế sự ngang bướng. Khi nữ diễn viên đề nghị chấm dứt hợp đồng, ông cũng kiên quyết không đồng ý. Tôn Đức Vinh còn tiết lộ từng nhờ người chuyển lời khuyên đến Trần Kiều Ân trong dịp cô kết hôn, mong cô bớt nóng tính và biết kiên nhẫn hơn.

Không dừng lại ở đó, ông còn tuyên bố nữ diễn viên không cần đến dự tang lễ của mình. Những chia sẻ này khiến câu chuyện mâu thuẫn giữa hai người một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trước những phát ngôn của người quản lý cũ, Trần Kiều Ân đã lên tiếng trên Instagram. Nữ diễn viên khẳng định bản thân chưa bao giờ thù ghét Tôn Đức Vinh, đồng thời cho biết cô rời công ty sau khi hợp đồng kết thúc, chứ không phải vì xảy ra tranh chấp như những gì dư luận có thể hình dung.

Trần Kiều Ân cho biết sau khi hoàn thành các tác phẩm, trong đó có bộ phim Định Mệnh Anh Yêu Em, cô kết thúc hợp đồng theo đúng thỏa thuận. Trong thời gian hợp tác, nữ diễn viên luôn nỗ lực làm việc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với công ty quản lý. Theo lời nữ diễn viên, quá trình chia tay diễn ra khá êm đẹp, không có mâu thuẫn lớn như những gì đang được nhắc lại.

Đối với thông tin Tôn Đức Vinh từng nhờ người chuyển lời và mong muốn hòa giải, Trần Kiều Ân khẳng định cô chưa từng nhận được những thông điệp này. Nữ diễn viên cũng cho biết bản thân từng lựa chọn im lặng trước những lời nói mà cô cho là bị thêm thắt hoặc mang tính phỉ báng, nhằm bảo vệ bản thân và tôn trọng những chuyện đã qua.

Trần Kiều Ân mong người quản lý cũ không tiếp tục nhắc đến mình bằng những phát ngôn thiếu căn cứ. Cô thẳng thắn khuyên ông nên chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của bản thân thay vì liên tục đề cập đến cô, đồng thời tuyên bố sẽ không tiếp tục phản hồi về sự việc.

Trần Kiều Ân phủ nhận những chia sẻ gần đây của quản lý cũ.

Màn thay đổi thái độ của Tôn Đức Vinh sau phát ngôn cứng rắn từ Trần Kiều Ân tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau gần hai thập kỷ, những bất đồng trong quá khứ giữa hai người một lần nữa được nhắc lại, nhưng nữ diễn viên đã thể hiện rõ quan điểm rằng cô không muốn tiếp tục bị cuốn vào câu chuyện này.