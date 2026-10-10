Trước chung kết Miss Grand 2026, ai là ứng viên sáng giá để đăng quang?

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 77 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau hơn 3 tuần tranh tài, những gương mặt nổi bật dần lộ diện, khiến cuộc đua giành vương miện trở nên khó đoán. Trong đó, 5 người đẹp sau đây được nhiều khán giả kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ trong đêm thi quyết định.

Emoura Phạm: Đại diện Việt Nam có hành trình nổi bật

Emoura Phạm, tên thật Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000 tại TP.HCM, là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, sở hữu chiều cao 1,70 m cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Emoura Phạm được kỳ vọng đăng quang Miss Grand International 2026.

Trong suốt hành trình tại Miss Grand International 2026, Emoura cho thấy sự nỗ lực qua nhiều phần thi và hoạt động bên lề. Cô lọt Top 10 Grand Day Experience nhờ sự ủng hộ của khán giả, trở thành một trong những thí sinh nhận được sự quan tâm tại cuộc thi. Người đẹp cũng giành chiến thắng hạng mục bình chọn Grand Live Talk, qua đó có thêm cơ hội thể hiện khả năng giao tiếp và bản lĩnh trước công chúng.

Ở phần thi tài năng, Emoura trình diễn tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo, lọt Top 15. Đại diện Việt Nam cũng gây chú ý trong các hoạt động quảng bá, đồng thời tích cực cải thiện phong cách trình diễn và hình ảnh theo những góp ý từ Chủ tịch Miss Grand International là ông Nawat Itsaragrisil.

Một trong những lợi thế của Emoura là sự ủng hộ từ khán giả Việt Nam, đặc biệt trong các phần bình chọn trực tuyến. Tuy nhiên, để cạnh tranh vị trí cao nhất, người đẹp vẫn cần thể hiện tốt ở đêm chung kết, nhất là khả năng trình diễn, ứng xử và sức hút của một hoa hậu quốc tế. Với hành trình đã qua, Emoura được kỳ vọng có thể tiến sâu và tiếp tục nuôi hy vọng mang chiếc vương miện Miss Grand International thứ hai về cho Việt Nam.

Emoura Phạm đang được nhiều khán giả Việt ủng hộ nhiệt tình.

Patthama "Ning" Jitsawat: Đại diện chủ nhà Thái Lan

Patthama "Ning" Jitsawat là một trong những gương mặt đáng chú ý của Miss Grand International 2026. Ở tuổi 32, người đẹp sở hữu chiều cao khoảng 1,73 m và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, người mẫu, diễn viên.

Bắt đầu ca hát từ nhỏ, Patthama có khả năng chơi nhiều nhạc cụ, trong đó có guitar và saxophone. Bên cạnh nghệ thuật, cô từng theo đuổi công việc kinh doanh riêng và sở hữu bằng thạc sĩ tại Đại học Rangsit. Kinh nghiệm hoạt động trước công chúng cùng nền tảng học vấn giúp đại diện Thái Lan có thêm lợi thế tại cuộc thi đề cao khả năng trình diễn, giao tiếp và bản lĩnh sân khấu.

Người đẹp Thái Lan đang là một trong những thí sinh được đánh giá cao, kỳ vọng đăng quang Miss Grand International 2026.

Là thí sinh nước chủ nhà, Patthama nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Thái Lan. Với kinh nghiệm nghệ thuật lâu năm, khả năng làm chủ sân khấu và lợi thế thi đấu trên sân nhà, Patthama được kỳ vọng có thể tạo nên dấu ấn trong cuộc đua năm nay.

Shyare Andrade Hidalgo: Niềm hy vọng của Ecuador

Đại diện Ecuador, Shyare Andrade Hidalgo, cũng là cái tên đáng chú ý trước chung kết. Người đẹp 22 tuổi sinh ra tại Portoviejo, tỉnh Manabí, hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Luật tại Đại học Kỹ thuật Manabí. Ngoài việc học, cô còn hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và doanh nhân.

Trước khi được lựa chọn đại diện Ecuador tại Miss Grand International 2026, Shyare từng lọt Top 5 Miss Universe Ecuador 2026. Kinh nghiệm chinh chiến tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia giúp cô có thêm cơ hội làm quen với áp lực sân khấu và các hoạt động truyền thông.

Người đẹp đến từ Ecuador được kỳ vọng đoạt thành tích cao tại Miss Grand International 2026.

Trong hành trình tại Thái Lan, Shyare nhận được sự ủng hộ đáng kể từ khán giả quê nhà. Cô hiện là một trong hai thí sinh cạnh tranh giải thưởng Country's Power of the Year. Nếu chiến thắng, người đẹp sẽ giành một suất vào Top 20 chung cuộc.

Sự kết hợp giữa tuổi trẻ, kinh nghiệm thi sắc đẹp và lượng người hâm mộ ủng hộ giúp Shyare trở thành ứng viên có khả năng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào màn thể hiện của cô trong đêm chung kết.

Jihan Mohin Dimachk: Đại diện Tanzania được đánh giá cao

Jihan Mohin Dimachk là một trong những thí sinh được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao tại Miss Grand International 2026. Người đẹp 30 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon. Trước đó, cô từng tham gia Miss Universe 2016 nhưng chưa đạt thành tích nổi bật.

Trở lại với đấu trường sắc đẹp quốc tế sau nhiều năm, Jihan cho thấy sự trưởng thành về hình ảnh và kinh nghiệm. Đáng chú ý, cô được trao hai giải thưởng bên lề gồm Grand Pageant's Choice Award và Global Beauties's Choice Award. Những thành tích này góp phần củng cố vị thế của đại diện Tanzania trong nhóm thí sinh được chú ý trước chung kết.

Người đẹp đến từ Tanzania đang là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand International 2026.

Ở tuổi 30, Jihan có lợi thế về kinh nghiệm và sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ trong phần trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử, cô có thể trở thành đối thủ đáng gờm của các ứng viên khác.

Alyanni T Gomez: Đại diện Cuba có thể tạo bất ngờ

Alyanni T Gomez, đại diện Cuba, cũng là cái tên cần được nhắc đến trong danh sách những ứng viên đáng chú ý. Người đẹp 25 tuổi lớn lên tại Guanajay, một thị trấn nhỏ ở Cuba, hiện sinh sống và học tập tại Mỹ.

Hành trình của Alyanni tại Miss Grand International 2026 mang đến cơ hội để cô giới thiệu hình ảnh bản thân cũng như đại diện cho quê hương trên sân khấu quốc tế. Việc sinh sống tại Mỹ cũng mở ra cho người đẹp những trải nghiệm khác biệt về môi trường sống và giao tiếp.

Trong một cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh có thế mạnh riêng, đại diện Cuba có thể tận dụng đêm chung kết để tạo dấu ấn bằng phong thái, khả năng trình diễn và sự tự tin. Tuy nhiên, để được gọi tên ở những vị trí cao nhất, cô cần có màn thể hiện thực sự nổi bật trước ban giám khảo.

Người đẹp đến từ Cuba đang được nhận xét là thí sinh sáng giá tại Miss Grand International 2026.

Chung kết Miss Grand International 2026 được dự đoán sẽ mang đến nhiều diễn biến khó lường khi các thí sinh bước vào chặng đua cuối cùng.

Các dự đoán trước giờ G chỉ mang tính tham khảo. Kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn, khả năng ứng xử và đánh giá của ban giám khảo trong đêm thi quyết định. Câu trả lời cho việc ai sẽ kế nhiệm đương kim hoa hậu chỉ được hé lộ khi Miss Grand International 2026 chính thức tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện.