Lee Soo Man trở lại đường đua Kpop: Tung hai nhóm nhạc nam - nữ cùng lúc, nhắm thẳng thị trường Hàn Quốc

Sau thời gian vắng bóng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, nhà sản xuất Lee Soo Man chuẩn bị trở lại với dự án thần tượng mới thông qua A2O Entertainment. Đáng chú ý, công ty sẽ đồng thời ra mắt nhóm nhạc nam A2O SOUL và nhóm nhạc nữ A2O LITE, mở ra bước đi mới của người được xem là một trong những nhà sản xuất có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn cầu của Kpop.

A2O Entertainment thông báo sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu mang tên WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE vào ngày 12/10. Đây là lần đầu tiên A2O SOUL và A2O LITE chính thức trình diễn trước công chúng. Ngay sau đó, vào 18h ngày 13/10, hai nhóm sẽ lần lượt phát hành đĩa đơn kỹ thuật số để đánh dấu màn ra mắt chính thức.

Hoạt động quảng bá cho dự án cũng đang được triển khai. Ngày 8/10, A2O mở các tài khoản mạng xã hội và kênh cộng đồng chính thức, đồng thời lần lượt công bố teaser trên chương trình M Countdown của Mnet cùng những video giới thiệu riêng của từng nhóm. Những động thái này cho thấy công ty đang chuẩn bị cho chiến dịch ra mắt được đầu tư bài bản, hướng đến cả khán giả trong nước lẫn thị trường quốc tế.

Điểm khiến dự án thu hút sự chú ý của giới giải trí Hàn Quốc nằm ở quyết định ra mắt đồng thời một nhóm nhạc nam và một nhóm nhạc nữ. Thay vì tập trung nguồn lực để đưa một nhóm tiến vào thị trường trước khi triển khai dự án tiếp theo, A2O lựa chọn giới thiệu cả hai ngay từ giai đoạn đầu.

Dù theo đuổi những màu sắc âm nhạc và concept riêng, A2O SOUL và A2O LITE được cho là cùng chia sẻ một thế giới quan, kết nối với nhau trong một câu chuyện tổng thể. Chi tiết về âm nhạc, hình tượng và mối liên hệ giữa hai nhóm dự kiến được hé lộ tại sự kiện ra mắt ngày 12/10. Theo kế hoạch, A2O SOUL sẽ phát hành ca khúc SUPERSTAR, trong khi A2O LITE trình làng đĩa đơn NEON vào ngày 13/10. Việc lựa chọn hai hướng đi khác nhau trong cùng một dự án đặt ra kỳ vọng về khả năng xây dựng bản sắc riêng cho từng nhóm, đồng thời tạo nên sự liên kết trong hệ thống sản phẩm của công ty.

Tuy nhiên, điều khiến màn ra mắt này được quan tâm hơn cả chính là sự trở lại của Lee Soo Man với vai trò nhà sản xuất trực tiếp cho một dự án thần tượng tại Hàn Quốc.

Sau khi rời SM Entertainment, Lee Soo Man tiếp tục theo đuổi tham vọng phát triển mô hình sản xuất Kpop mới thông qua A2O Entertainment. Việc ông trở lại thị trường nội địa diễn ra sau khi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh kéo dài ba năm, được ký kết trong quá trình bán cổ phần SM Entertainment vào năm 2023, hết hiệu lực vào đầu năm nay.

Trong nhiều thập niên hoạt động, Lee Soo Man được biết đến là người góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đại. Dưới sự dẫn dắt của ông tại SM Entertainment, nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng lần lượt ra đời, trong đó có H.O.T, BoA, TVXQ, Girls' Generation, SHINee, EXO, Red Velvet và NCT.

Không chỉ tham gia vào quá trình phát triển nghệ sĩ, ông còn góp phần xây dựng hệ thống sản xuất kết nối nhiều công đoạn, từ tuyển chọn, đào tạo thực tập sinh đến sản xuất âm nhạc, dàn dựng biểu diễn và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Mô hình này trở thành một trong những yếu tố góp phần đưa Kpop vượt khỏi phạm vi thị trường nội địa.

Sau khi rời SM Entertainment, Lee Soo Man thành lập A2O và giới thiệu nhóm nhạc nữ toàn cầu A2O MAY, gồm các thành viên người Trung Quốc, cho thấy định hướng tiếp tục mở rộng sang những thị trường bên ngoài Hàn Quốc. Với A2O SOUL và A2O LITE, nhà sản xuất kỳ cựu này đang đưa dự án của mình trở lại sân nhà, nơi ông từng xây dựng nền tảng cho sự nghiệp và tạo ra những thành công đáng kể.

Một nhân tố đáng chú ý khác là nhà sản xuất Yoo Young-jin, người từng có thời gian dài cộng tác với Lee Soo Man tại SM Entertainment. Ông tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc và trình diễn cho dự án mới, qua đó bổ sung kinh nghiệm của bộ đôi từng góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng của công ty giải trí này.

Sự tái hợp của Lee Soo Man và Yoo Young-jin cũng khiến giới yêu nhạc tò mò về cách những kinh nghiệm sản xuất trước đây sẽ được vận dụng trong bối cảnh Kpop đã có nhiều thay đổi. Thị trường hiện nay không chỉ đòi hỏi những ca khúc có sức lan tỏa mà còn chú trọng bản sắc nghệ sĩ, khả năng kết nối cộng đồng người hâm mộ và chiến lược phát triển trên nhiều nền tảng.

Với A2O SOUL và A2O LITE, Lee Soo Man đứng trước cơ hội tiếp tục chứng minh năng lực xây dựng nhóm nhạc trong một thị trường ngày càng cạnh tranh. Kinh nghiệm phát triển nhiều thế hệ thần tượng là lợi thế đáng kể, nhưng thành công của dự án vẫn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, sức hút của các thành viên và khả năng tạo dựng bản sắc riêng.

Việc ra mắt hai nhóm cùng lúc cũng đặt ra bài toán về cách phân bổ sự chú ý của công chúng. Nếu mỗi nhóm tạo được dấu ấn riêng, đồng thời duy trì mối liên kết trong thế giới quan chung, A2O có thể hình thành một hướng phát triển khác biệt. Ngược lại, cả hai sẽ phải đối mặt với áp lực chứng minh rằng chiến lược ra mắt song song thực sự mang lại hiệu quả.

Vì vậy, màn ra mắt của A2O SOUL và A2O LITE không đơn thuần là sự xuất hiện của hai tân binh Kpop. Đây còn là phép thử đối với phương pháp sản xuất mới của Lee Soo-man sau khi ông rời SM Entertainment, cũng như khả năng thích nghi của nhà sản xuất này trước những thay đổi của ngành công nghiệp âm nhạc.

Ngày 21/10, Lee Soo Man dự kiến tham dự diễn đàn Sidae Forum: K-Culture X Tech - Con đường phát triển bền vững, do Donghaeng Media Sidae tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sebitseom ở Seoul. Tại đây, ông sẽ có bài phát biểu với chủ đề "Sự sáng tạo của con người và tương lai của K-Culture".

Trong lúc chờ đợi những sản phẩm đầu tiên của A2O SOUL và A2O LITE, giới quan sát sẽ theo dõi liệu Lee Soo-man có thể tiếp tục tạo nên dấu ấn mới hay không. Câu trả lời sẽ phần nào được hé lộ qua hai đĩa đơn SUPERSTAR và NEON, cũng như phản ứng của công chúng sau khi hai nhóm chính thức trình làng.