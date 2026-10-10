Song Hye Kyo công khai chúc mừng người đặc biệt

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc hiếm hoi cô chia sẻ về các mối quan hệ thân thiết.

Mới đây, Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật đến một người đặc biệt trên mạng xã hội. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh bánh kem trên story Instagram cá nhân, đồng thời gửi lời chúc và gắn thẻ tài khoản của Park Hyo Joo.

Song Hye Kyo công khai chúc mừng sinh nhật của nữ đồng nghiệp từng đóng chung phim là Park Hyo Joo.

Sau đó, Park Hyo Joo đăng lại bài viết của đồng nghiệp, kèm lời cảm ơn dành cho Song Hye Kyo. Tương tác ngắn gọn giữa hai nữ diễn viên khiến khán giả chú ý đến mối quan hệ của họ sau nhiều năm cùng hoạt động trong làng giải trí.

Song Hye Kyo và Park Hyo Joo từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up, phát sóng năm 2021. Trong tác phẩm này, cả hai có cơ hội làm việc cùng nhau và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp. Sau khi bộ phim khép lại, Song Hye Kyo và Park Hyo Joo vẫn duy trì sự thân thiết, thể hiện qua những tương tác trên mạng xã hội.

Việc Song Hye Kyo chủ động gửi lời chúc sinh nhật cho Park Hyo Joo cho thấy nữ diễn viên vẫn trân trọng những mối quan hệ được hình thành trong quá trình làm nghề. Dù đã nhiều năm kể từ lần hợp tác, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm trong những dịp đặc biệt.

Song Hye Kyo duy trì tình đồng nghiệp thân thiết với Park Hyo Joo suốt nhiều năm qua.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, bắt đầu được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ cuối thập niên 1990. Tên tuổi của cô vươn tầm châu Á nhờ Trái Tim Mùa Thu. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với Ngôi Nhà Hạnh Phúc, đóng cùng Bi Rain, đưa hình ảnh của cô đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Trong những năm tiếp theo, Song Hye Kyo không ngừng làm mới bản thân qua nhiều dạng vai diễn. Cô góp mặt trong Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời hay Now, We Are Breaking Up...

Đặc biệt, vai diễn Moon Dong Eun trong phim The Glory giúp Song Hye Kyo thể hiện khía cạnh diễn xuất gai góc, khác biệt so với hình ảnh dịu dàng từng gắn liền với cô. Thành công của tác phẩm cũng góp phần khẳng định sức hút của Song Hye Kyo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trái ngược với sự nghiệp thường xuyên được công chúng quan tâm, Song Hye Kyo khá kín tiếng về đời tư. Nữ diễn viên ít chia sẻ những câu chuyện cá nhân và không thường xuyên đề cập đến các mối quan hệ ngoài công việc. Cô chủ yếu sử dụng mạng xã hội để cập nhật hình ảnh cá nhân, hoạt động nghệ thuật, thời trang và những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng Song Hye Kyo vẫn chia sẻ hình ảnh hoặc gửi lời chúc đến những người bạn thân thiết. Những động thái này thường nhận được sự quan tâm bởi chúng hé lộ khía cạnh gần gũi của nữ diễn viên phía sau ánh hào quang.

Song Hye Kyo duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo tiếp tục duy trì vị thế trong ngành giải trí Hàn Quốc, đồng thời lựa chọn cách sống tương đối riêng tư. Với cô, những lời chúc hay tương tác ngắn gọn trên mạng xã hội không cần quá phô trương nhưng vẫn có thể thể hiện sự quan tâm dành cho những người từng đồng hành trong công việc và cuộc sống.