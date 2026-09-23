Jack lần cuối lên tiếng về con gái

Sáng 23/9, một ngày sau khi phiên tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp xác định cha cho con khép lại, phía Jack - J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) lên tiếng thông qua bài đăng trên trang chính thức.

Trong bài viết, phía Jack chia sẻ từ hôm nay ca sĩ thực hiện đúng những gì đã trình bày tại tòa - "thăm con theo cách phù hợp với bé và lo cho con một cách chân thành, không kèm với bất kỳ điều kiện nào".

Phía Jack cho biết sẽ không tiếp tục lên tiếng về những vấn đề xoay quanh con gái. Ảnh: FBNV.

Phía Jack cho biết thêm: “Liên quan đến các số liệu được đề cập tại phiên tòa, đây là phần trình bày đơn phương từ một phía về giai đoạn trước đó, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi xét xử và không được Hội đồng xét xử xem xét. Chúng tôi khẳng định những thông tin này là sai sự thật và không phản ánh đúng sự bảo bọc gia đình đã dành cho bị đơn trong suốt thời gian đó”.

Phía Jack đồng thời cho biết sẽ không tiếp tục tranh luận về những con số này.

“Tại phiên tòa, chủ tọa đã đề nghị các bên không đưa thông tin về vụ việc lên mạng xã hội, để bé được lớn lên bình yên. Nghệ sĩ và gia đình sẽ giữ đúng đề nghị đó. Đây là lần lên tiếng cuối cùng của chúng tôi về vụ việc. Bé cần được trưởng thành như mọi đứa trẻ khác, không mang theo cuộc tranh luận của người lớn”, phía Jack bày tỏ.

Sáng 22/9, phiên tòa xét xử vụ án dân sự Tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An diễn ra tại TP.HCM. HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện xác nhận ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) và có các quyền, nghĩa vụ của người cha với cháu Đ. theo Luật hôn nhân và gia đình.

Sau phiên tòa, Thiên An lên tiếng trên trang cá nhân, mong khép lại ồn ào trong quá khứ để con gái có cuộc sống bình yên.

“Chuyện người lớn kết thúc thế nào, Sol cũng sẽ được bảo vệ theo cách tốt nhất trong khả năng tôi có thể làm. Về những chuyện ồn ào trong quá khứ, tôi xin được phép khép lại. Xin lỗi mọi người vì những ồn ào tiêu cực tôi đã gây ra”, diễn viên chia sẻ.

Jack (sinh năm 1997) hoạt động với vai trò ca sĩ, được biết tới với nhiều ca khúc như Sóng gió, Hồng nhan, Bạc phận… Anh vừa trở lại với album Tam Thái Tử. Thiên An, sinh năm 1998, hiện là diễn viên, tham gia một số phim như Mưu kế thượng lưu, Linh miêu, Cải mả.