Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Khoảng 21h ngày 23/9 đã xảy ra vụ cháy tại nhà xưởng trong khu công nghiệp An Khánh, xã Sơn Đồng gần Đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa lan rộng, khói đen bao trùm khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy 114 điều 3 xe chỉ huy 6 xe chữa cháy và hàng chục CBCS xuống hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tổ chức chữa cháy. Từ bên trong nhà xưởng phát ra nhiều tiếng nổ lớn, lửa vẫn tiếp tục bùng phát, kèm khói đen. Chưa có thông tin về thiệt hại về người và tài sản.

Vụ hỏa hoạn nhìn từ trên cao.