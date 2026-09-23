Tổng Giám đốc Công ty bê tông bị khởi tố vì gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Quảng Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại trạm trộn bê tông của Công ty CP Bê tông Quảng Ninh, nằm ở khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.322,7m². Trong quá trình phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị, ông H.V.H là người trực tiếp vận hành trạm trộn để sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực gần trạm biến áp có bãi tập kết 121.880kg bã bê tông thải bỏ phát sinh trong quá trình hoạt động của trạm trộn.

Ông H bị khởi tố vì gây ô nhiễm môi trường

Để xử lý số chất thải này, ông H. đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển, đổ và tập kết tại một số thửa đất liền kề đã có chủ nhưng chưa đưa vào sử dụng. Ông H. không thực hiện việc thu gom, chuyển giao và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kết quả trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định các mẫu chất thải lấy từ số bã bê tông thu giữ cho thấy, toàn bộ các mẫu đều được xác định là chất thải rắn thông thường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.