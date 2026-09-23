Cận cảnh hiện trường vụ cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội

Cháy nhà xưởng xã Sơn Đồng, Hà Nội. (Video: VTV)

Khoảng 21h10 ngày 23/9, một vụ cháy xảy ra tại khu xưởng gần Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu vượt An Khánh, hướng đi Hòa Lạc, thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Theo chia sẻ của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 21h15, nhiều người phát hiện lửa bùng lên tại khu vực xưởng nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan rộng, tạo thành cột khói đen lớn bốc cao hàng chục mét.

Theo ghi nhận, khoảng 21h40 cùng ngày, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội thuộc khu vực 15 và 23 đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Cảnh sát huy động máy xúc để hỗ trợ chữa cháy.

Khu xưởng có diện tích hàng trăm mét vuông. Bên trong chứa nhiều vật liệu, hàng hóa dễ bắt lửa khiến ngọn lửa phát triển nhanh.

Nhiều xe chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai các phương án dập lửa.