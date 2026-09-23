Vụ suất ăn bán trú 'toàn tóp mỡ': Thịt không bất thường, định lượng chưa bảo đảm

Tối 23/9, UBND xã Quảng Bị thông tin về kết quả bước đầu xác minh thông tin trên mạng xã hội liên quan đến chất lượng thịt lợn sử dụng tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, trong đó có nội dung cho rằng thịt lợn bị ôi, chuyển màu; học sinh phải ăn cơm với tóp mỡ và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

Hai nội dung phản ánh chưa chính xác

Theo kết quả xác minh bước đầu của UBND xã Quảng Bị, trong các nội dung được phản ánh có 2 nội dung chưa chính xác.

Xã Quảng Bị xác minh phản ánh tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, xác định thịt tại thời điểm kiểm tra không có dấu hiệu bất thường nhưng định lượng, cách chế biến chưa bảo đảm.

Đối với nguồn gốc và chất lượng thịt lợn đầu vào, theo báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Ban phụ huynh giám sát và đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm có hồ sơ, biên bản giao nhận và được kiểm tra, giám sát. Tại thời điểm đoàn kiểm tra, thịt không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Về thông tin học sinh được ăn tóp mỡ, đoàn kiểm tra ghi nhận thịt được đóng nguyên túi, niêm phong, túi không rách. Nguyên liệu gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn của nhà trường.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng chỉ ra một nội dung phản ánh có cơ sở. Cụ thể, định lượng và cách chế biến suất ăn thực tế chưa bảo đảm theo yêu cầu, trong đó định lượng chưa đáp ứng mức suất ăn 40.000 đồng/suất.

UBND xã cho biết vấn đề này đã được các bên thống nhất tại buổi làm việc và yêu cầu khắc phục.

Hình ảnh khay thịt bị phụ huynh phản ánh “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bếp trú Trường Tiểu học Quảng 1, Hà Nội.

Nhà cung cấp cam kết tăng định lượng, đổi đầu bếp

Sau buổi kiểm tra, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn, đại diện Hội phụ huynh và các phụ huynh có phản ánh thống nhất những nội dung cần điều chỉnh.

Theo yêu cầu của phụ huynh và UBND xã Quảng Bị, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long cam kết triển khai các biện pháp khắc phục từ ngày 24/9. Cụ thể, trong tuần tới, công ty sẽ tăng định lượng suất ăn ở mức tối đa, đồng thời phối hợp với nhà trường điều chỉnh, cân đối lại thực đơn. Đơn vị cung cấp cũng cam kết thay đổi nhân sự đầu bếp từ ngày 24/9.

Đối với nguyên liệu thịt lợn, công ty cam kết chuyển từ sử dụng thịt lợn MeatDeli sang thịt của Công ty CP theo đề nghị của Ban đại diện phụ huynh và các phụ huynh có ý kiến phản ánh.

UBND xã Quảng Bị yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra và bảo quản nguyên liệu trước khi chế biến; bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Công ty cũng phải rà soát định lượng, giá trị dinh dưỡng và cơ cấu giá 40.000 đồng/suất, bảo đảm suất ăn thực tế phù hợp với thực đơn, định lượng và các nội dung đã thống nhất trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị phải rà soát năng lực, chuyên môn và việc bố trí nhân sự trực tiếp chế biến suất ăn; có phương án điều chỉnh, thay thế nhân sự khi không đáp ứng yêu cầu về chất lượng chế biến và phục vụ học sinh.

Suất ăn trưa ngày 23/9 tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1. (Ảnh: UBND xã Quảng Bị)

Lấy mẫu thịt gửi kiểm nghiệm

Dù tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường ở thịt, tuy nhiên để có cơ sở đánh giá khách quan về chất lượng và an toàn thực phẩm, UBND xã Quảng Bị đã chỉ đạo lấy mẫu thịt theo nội dung phản ánh, thực hiện niêm phong và gửi đến đơn vị có chức năng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.

Quá trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản, vận chuyển và gửi kiểm nghiệm được thực hiện với sự tham gia, chứng kiến của đại diện các bên liên quan.

Theo UBND xã Quảng Bị, kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ để tiếp tục xem xét, đánh giá và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Trong thời gian chờ kết quả, UBND xã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra và tăng cường tự kiểm tra trong toàn bộ quá trình cung cấp suất ăn cho học sinh.

UBND xã Quảng Bị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các cam kết khắc phục của đơn vị cung cấp, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định; đồng thời báo cáo UBND thành phố và các sở, ngành chuyên môn theo quy định.