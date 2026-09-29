iPhone Duo: iPhone gập đầu tiên có gì nổi bật?

iPhone Duo có 2 màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao. (Ảnh: Apple).

Điểm mới của iPhone Duo nằm ở cách thiết bị thay đổi theo nhu cầu sử dụng. Khi gập lại, màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch cho phép xem thông báo, mở ứng dụng và thực hiện những thao tác thường ngày. Mở máy ra, người dùng có màn hình Super Retina XDR 7,6 inch để xem video, duyệt web, chỉnh sửa hình ảnh hoặc làm việc với nhiều ứng dụng. Đây là không gian hiển thị lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone.

Thiết kế này giúp iPhone Duo kết hợp tính thuận tiện của điện thoại với trải nghiệm màn hình lớn. Apple phát triển bản lề để thao tác đóng mở linh hoạt, đồng thời sử dụng titan ở kết cấu máy. Màn hình trong hỗ trợ ProMotion, Màn hình Luôn Bật và Dynamic Island. Tùy chọn bề mặt nano-texture giúp giảm phản chiếu, hỗ trợ người dùng theo dõi nội dung trong những điều kiện ánh sáng khác nhau.

Nếu màn hình gập mở rộng không gian sử dụng, chip A20 Pro là nền tảng để khai thác không gian đó. Bộ xử lý gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi với Neural Accelerators và bộ đôi Neural Engine 16 lõi, đáp ứng các tác vụ chỉnh sửa nội dung, xử lý hình ảnh, chơi game cũng như những tính năng AI chạy trên thiết bị. Apple Intelligence được tích hợp để hỗ trợ các thao tác thông minh trong hệ sinh thái Apple.

Phần mềm trên iPhone Duo cũng được điều chỉnh cho hai trạng thái mở và gập. Người dùng có thể bắt đầu một thao tác trên màn hình ngoài, rồi mở máy khi cần thêm diện tích để đọc, xem hoặc xử lý công việc. Sự chuyển đổi này là điểm nhấn trong trải nghiệm: màn hình lớn có thể dùng khi cần, còn màn hình ngoài vẫn sẵn sàng cho các tác vụ nhanh.

iPhone Duo sở hữu hệ thống camera 48 MP Dual Fusion gồm camera chính Fusion Main và camera góc siêu rộng Fusion Ultra Wide. (Ảnh: Apple).

Ở khả năng ghi hình, iPhone Duo sở hữu hệ thống camera 48 MP Dual Fusion gồm camera chính Fusion Main và camera góc siêu rộng Fusion Ultra Wide. Camera chính hỗ trợ ghi lại ảnh có độ chi tiết cao, trong khi ống kính góc siêu rộng mở thêm lựa chọn bố cục. Camera trước 12 MP Center Stage hỗ trợ chụp selfie, gọi video và căn chỉnh khung hình; khi mở máy, camera FaceTime dưới màn hình phục vụ các cuộc trò chuyện trên không gian hiển thị lớn.

Thiết bị còn hỗ trợ quay Dolby Vision 4K ở tốc độ tối đa 120 khung hình/giây. Với người thường xuyên tạo nội dung, khả năng quay này kết hợp cùng màn hình gập giúp việc ghi hình, xem lại và chỉnh sửa trở nên thuận tiện hơn ngay trên điện thoại.

Theo công bố của Apple, iPhone Duo có thể phát video tối đa 44 giờ khi dùng màn hình ngoài hoặc 31 giờ với màn hình trong. Máy có hai màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao, cùng bốn tùy chọn bộ nhớ: 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB.

Giá tham khảo tại Việt Nam lần lượt là 64.990.000 đồng cho bản 256 GB, 71.490.000 đồng cho bản 512 GB, 84.490.000 đồng cho bản 1 TB và 103.990.000 đồng cho bản 2 TB.