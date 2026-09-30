Bộ Công Thương đưa quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ lên nền tảng số

Giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý

Ngày 30/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương) phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức buổi đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương).

Tham dự chương trình có đại diện các vụ, cục, viện, trường và đơn vị thuộc Bộ. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; hướng dẫn sử dụng tài khoản và các chức năng của Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời, trao đổi, giải đáp vướng mắc.

Đây cũng là một trong những hoạt động đầu tiên của Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số sau khi được tổ chức lại theo Quyết định số 2236/QĐ-BCT ngày 11/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, thể hiện định hướng xuyên suốt của Cục: Lấy dữ liệu làm căn cứ điều hành, lấy nền tảng số làm phương thức quản lý khoa học, công nghệ.

Trong thời gian qua, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cục trong việc cấp tài khoản, chuẩn bị tài liệu và cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn các đơn vị của Bộ Công Thương. Quỹ là đơn vị vận hành Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và đang triển khai chương trình đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương. Sự hỗ trợ của Quỹ là điều kiện quan trọng để Bộ Công Thương hoàn thành chỉ tiêu được giao đúng thời hạn.

Buổi tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, quản lý khoa học, công nghệ chuyển từ kiểm soát thủ tục sang quản lý theo kết quả đầu ra, vận hành bằng dữ liệu và minh bạch. Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ số hóa toàn bộ vòng đời nhiệm vụ trên một cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quốc.

"Đối với tổ chức chủ trì và nhà khoa học, Hệ thống giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và cho phép theo dõi tình trạng hồ sơ theo thời gian thực; đối với cơ quan quản lý, Hệ thống bảo đảm lưu vết, minh bạch và cung cấp dữ liệu thực chứng để phân bổ nguồn lực" - bà Nguyễn Thị Lâm Giang cho hay.

Chương trình số 02-CTr/BCĐTW ngày 2/2/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quyết định số 318/QĐ-BCT ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã giao chỉ tiêu quan trọng: 100% nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quản lý, theo dõi toàn trình trên nền tảng số, hoàn thành trong quý IV/2026. Thời gian còn lại chỉ khoảng 3 tháng. “Đây không phải là việc cài thêm một phần mềm, mà là thay đổi phương thức quản lý. Nhiệm vụ nào chưa có trên Hệ thống thì chưa được quản lý theo yêu cầu mới” - bà Nguyễn Thị Lâm Giang nói.

Dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”

Để triển khai nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra, bà Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh 4 yêu cầu đối với các đơn vị tham gia hoạt động khoa học và công nghệ.

Thứ nhất, cập nhật đủ 7 khâu của vòng đời nhiệm vụ: đặt hàng; tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; hợp đồng; giải ngân; nghiệm thu; chuyển giao; theo dõi sau nghiệm thu. Nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2027 được tuyển chọn, giao trực tiếp và ký hợp đồng trên Hệ thống.

Tại buổi tập huấn, đại diện Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hướng dẫn các đơn vị về quy trình vận hành Hệ thống, phân quyền sử dụng, cập nhật dữ liệu và quản lý nhiệm vụ trên môi trường số.

Thứ hai, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về dữ liệu của đơn vị; hồ sơ điện tử thống nhất với hồ sơ gốc, bảo đảm lưu vết, ký số. Dữ liệu trên Hệ thống là căn cứ để Cục theo dõi, đôn đốc và báo cáo lãnh đạo Bộ; Cục sẽ hạn chế tối đa việc yêu cầu báo cáo lại thông tin đã có trên Hệ thống.

Thứ ba, quản lý tài khoản chặt chẽ, công khai đúng quy định. Tài khoản cấp cho cá nhân, không dùng chung; thay đổi nhân sự phải thông báo ngay để điều chỉnh phân quyền. Thông tin về kết quả, tài chính thuộc diện công khai phải được cập nhật trên Nền tảng để kết quả nghiên cứu đến được với doanh nghiệp, làm cho liên kết nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp vận hành thực chất.

Thứ tư, bám sát 3 mốc tiến độ: Trước 15/10/2026: 100% đơn vị kích hoạt tài khoản và thực hiện phân quyền; từ 15/10/2026: Toàn bộ các thông báo, đăng ký đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ sẽ được triển khai trên Nền tảng quốc gia; tháng 12/2026: Cục đối soát, báo cáo lãnh đạo Bộ. Cục sẽ thông báo hằng tháng tỷ lệ cập nhật dữ liệu của từng đơn vị.

Để triển khai nhiệm vụ được thuận lợi, đồng bộ, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đề nghị tiếp tục nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Quỹ NAFOSTED trong thời gian tới. Cụ thể, Cục đề nghị Quỹ bố trí đầu mối và kênh hỗ trợ kỹ thuật thường trực cho các đơn vị của Bộ Công Thương trong giai đoạn cao điểm tháng 10 - 11/2026, bảo đảm xử lý nhanh các vướng mắc về tài khoản, phân quyền, ký số.

Các đại biểu tham dự buổi đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật dữ liệu các nhiệm vụ chuyển tiếp và đang thực hiện, trong đó xem xét phương án nhập dữ liệu theo lô từ biểu mẫu thống nhất để rút ngắn thời gian số hóa. Hoàn thiện chức năng phù hợp với đặc thù ngành Công Thương, gồm nhiệm vụ cấp Bộ, các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm, dự án sản xuất thử nghiệm và nhiệm vụ đặt hàng phát triển công nghệ chiến lược.

Đồng thời, cấp quyền khai thác dữ liệu, báo cáo quản trị cho Cục để theo dõi tiến độ cập nhật theo từng đơn vị, phục vụ báo cáo Ban Chỉ đạo; từng bước nghiên cứu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tri thức ngành Công Thương. Tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu theo nhóm đối tượng (cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, bộ phận kế toán) và cung cấp tài liệu, video hướng dẫn để các đơn vị tự đào tạo.

Theo các đại biểu tham dự buổi tập huấn, chuyển đổi số trong quản lý khoa học, công nghệ chỉ thành công khi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ coi đó là trách nhiệm của chính mình. Hoàn thành chỉ tiêu 100% nhiệm vụ được quản lý toàn trình trên nền tảng số trong quý IV/2026 là thước đo cụ thể cho trách nhiệm đó.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đề nghị hai bên sớm thống nhất cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Cục và Quỹ về đầu mối, kênh trao đổi, chia sẻ dữ liệu và định kỳ rà soát tiến độ. Về phía Cục cam kết tổng hợp đầy đủ phản hồi của người dùng thuộc Bộ Công Thương để góp ý hoàn thiện Hệ thống.