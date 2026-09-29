Apple ra mắt hàng loạt sản phẩm mới từ iPhone 18 đến iPad Air M4 năm 2026

Đợt ra mắt tháng 9/2026: iPhone 18 Pro, iPhone Duo gập đầu tiên cùng Apple Watch và AirPods mới

Các sản phẩm Apple năm 2026 ra mắt theo hai đợt chính, gồm đợt đầu năm với máy tính, máy tính bảng, iPhone 17e và đợt tháng 9 với iPhone, thiết bị đeo. Mỗi dòng máy có điểm nâng cấp riêng, phù hợp nhu cầu học tập, làm việc hay giải trí.

iPhone 18 Pro và Pro Max: hiệu năng duy trì cao hơn 40%, camera có khẩu độ thay đổi

Sau đợt ra mắt iPad Air M4 hồi đầu năm, Apple tiếp tục trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào ngày 10/09/2026 (giờ Mỹ). Hai mẫu iPhone này cùng dùng chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm. Theo Apple, buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới giúp hiệu năng duy trì của máy cao hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro.

Chip A20 Pro 2 nm giúp hiệu năng duy trì cao hơn 40%.

Camera chính 48 MP của máy có khẩu độ thay đổi từ f/1.48 đến f/4, nhờ đó bạn chụp thiếu sáng tốt hơn hoặc khép khẩu để giữ nét cả khung cảnh. Máy chạy iOS 27 với phiên bản Apple Intelligence mới đã hỗ trợ tiếng Việt.

iPhone Duo: iPhone gập đầu tiên với màn hình trong lớn hơn 50% so với 18 Pro Max

iPhone Duo là mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, dòng máy này ra mắt chung đợt với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Máy có màn hình trong 7,6 inch, lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, và màn hình ngoài 5,4 inch dùng thoải mái bằng một tay.

Mẫu iPhone gập này dùng chip A20 Pro cùng buồng hơi tản nhiệt riêng, được Apple công bố cho hiệu năng duy trì tốt hơn đến 35% so với iPhone 17 Pro. Khi mở máy, người dùng có thể chạy hai ứng dụng song song bằng tính năng Split View trên iOS 27.1 để vừa đọc vừa ghi chú.

Apple Watch Series 12, Ultra 4 và AirPods 5: đo nhịp tim chính xác hơn, khử ồn cao hơn AirPods 4

Cũng trong sự kiện hồi tháng 9 này, Apple còn giới thiệu Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Hai dòng thiết bị này cùng dùng chip S11 và hệ thống cảm nhận sức khỏe mới, cho khả năng đo nhịp tim chính xác hơn. Cùng với đó là AirPods 5 loại bỏ tới 50% tiếng ồn bên ngoài, vượt trội hơn AirPods 4 bản có khử tiếng ồn.

Chip S11 giúp đồng hồ đo nhịp tim chính xác hơn.

Đợt ra mắt tháng 3/2026: iPad Air M4, MacBook Neo, MacBook Air M5 và iPhone 17e

MacBook Neo mở bán từ ngày 11/03/2026 (cùng đợt ra mắt với iPad Air M4), nổi bật với chip A18 Pro, màn hình Liquid Retina 13 inch. Mức giá này giúp MacBook Neo phù hợp với học sinh, sinh viên cần một chiếc Mac gọn nhẹ để học tập.

Cùng đợt này, iPhone 17e cũng được trình làng, dùng chip A19 và có bộ nhớ khởi điểm 256 GB, nên người dùng lưu được nhiều ảnh, video hơn thế hệ trước. Bên cạnh đó, MacBook Air M5 cũng được ra mắt với dung lượng SSD khởi điểm 512 GB ở cả bản 13 inch và 15 inch, nhờ đó người sử dụng ít phải lo đầy ổ khi lưu tài liệu.

iPad Air M4 ra mắt với hai kích thước màn hình 11 inch, 13 inch và bốn màu xanh dương, tím, ánh sao, xám không gian với chip M4. Bộ nhớ thống nhất của iPad Air này tăng lên 12 GB, cao hơn 50% so với đời trước, nên máy chạy nhiều ứng dụng cùng lúc ổn định hơn.

Chip M4 và RAM 12 GB giúp chạy nhiều ứng dụng ổn định.

Mua iPad Air M4, iPhone 18 Pro và loạt sản phẩm Apple 2026 chính hãng tại CellphoneS

Giá khởi điểm hiện tại là 20.290.000 đồng với iPad Air chip M4 11 inch, 38.490.000 đồng với bản iPhone 18 Pro và 64.990.000 đồng với iPhone Duo tại CellphoneS. Nếu bạn đang dùng iPhone hoặc iPad đời cũ và muốn lên đời, các thiết bị Apple mới đều có chính sách hỗ trợ riêng tại CellphoneS:

Thu cũ lên đời: Các sản phẩm mới được ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 2.000.000 đồng, giúp giảm số tiền phải trả thêm khi lên đời.

Ưu đãi thanh toán: Một số mẫu được giảm trực tiếp đến 2.000.000 đồng tùy hình thức thanh toán. Ưu đãi này không cộng dồn với thu cũ, nên người mua chọn một trong hai mức hỗ trợ.

Trả góp 0%: Áp dụng trả góp 0% với 0 đồng phụ phí, 0 đồng trả trước, kỳ hạn đến 12 tháng, riêng một số dòng cao cấp kéo dài đến 18 tháng.

S-BuyBack: CellphoneS cam kết thu lại tối thiểu 60% giá trị iPhone 18 Pro và 65% giá trị iPhone 18 Pro Max trong vòng 15 tháng.

iPad Air M4 phù hợp với người cần tablet hiệu năng cao, trong khi 2 mẫu iPhone mới và iPhone Duo dành cho người muốn nâng cấp điện thoại. Riêng iPhone Duo sẽ mở đặt cọc vào ngày 16/10, bạn có thể đăng ký nhận tin để cập nhật thêm thông tin và ưu đãi sớm nhất. Với nhu cầu laptop gọn nhẹ, MacBook Neo và MacBook Air M5 là 2 lựa chọn đáng cân nhắc. Giá và ưu đãi của từng máy thay đổi theo thời điểm, nên người mua cần kiểm tra lại khi mua.