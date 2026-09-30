Trung Quốc tái định hình bản đồ pin toàn cầu bằng đột phá thể rắn giai đoạn 2026–2030

Bứt phá công nghệ cốt lõi và mục tiêu chất lượng ở mức kỷ lục

Cuối tháng 9/2026, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) phối hợp cùng sáu bộ ngành liên quan đã chính thức công bố Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp pin loại mới giai đoạn 2026–2030, tương ứng với Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Động thái chiến lược của chính quyền Trung Quốc không đơn thuần là việc ban hành một văn bản quy hoạch chính sách nội địa thông thường, mà chính là bản thiết kế mang tính bước ngoặt nhằm chuyển dịch trọng tâm của ngành năng lượng Bắc Kinh.

Theo Nikkei Asia, các nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc dự kiến ​​chiếm khoảng 70% thị trường toàn cầu, lộ trình mới cho giai đoạn 2026–2030 hứa hẹn sẽ tạo ra những sóng chấn động sâu sắc, làm thay đổi căn bản quy luật cạnh tranh trên bản đồ công nghiệp ô tô điện thế giới.

Nhìn sâu vào cấu trúc Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 vừa ban hành, điểm nhấn mang tính đột phá nhất chính là tham vọng đưa hệ thống pin loại mới và thương mại hóa pin thể tính đến cột mốc năm 2030. Nếu như giai đoạn 2020–2025 ghi nhận sự thống trị gần như tuyệt đối của hệ pin lithium-ion điện phân lỏng truyền thống như LFP hay NMC, thì giai đoạn 2026–2030 được xác định là thời điểm bản lề cho cuộc cách mạng chuyển giao công nghệ hóa học pin. Việc thương mại hóa thành công pin thể rắn ở quy mô công nghiệp sẽ giải quyết triệt để hai điểm yếu chí mạng của phương tiện giao thông điện hiện nay là rủi ro cháy nổ do dung dịch điện phân bay hơi và giới hạn mật độ năng lượng.

Bên cạnh mục tiêu pin thể rắn, chính phủ Trung Quốc đặt ra những chỉ tiêu kỹ thuật cực kỳ khắt khe đối với các hệ thống pin thế hệ tiếp theo. Kế hoạch yêu cầu ngành công nghiệp phải thương mại hóa thành công các dòng pin lithium siêu bền với tuổi thọ đạt ngưỡng 15.000 chu kỳ sạc và xả. Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu, tỷ lệ lỗi sản phẩm bắt buộc phải kiểm soát ở ngưỡng cực kỳ tiệm cận độ hoàn hảo là PPB (Parts Per Billion - chỉ cho phép một vài sản phẩm lỗi trên mỗi tỷ sản phẩm). Đây là tiêu chuẩn chất lượng cao gấp hàng nghìn lần so với ngưỡng PPM (Parts Per Million - số lỗi trên mỗi triệu) đang áp dụng phổ biến trong ngành sản xuất linh kiện ô tô hiện nay, cho thấy quyết tâm nâng tầm thương hiệu quốc gia của Trung Quốc.

Để thực hiện khối lượng công việc khổng lồ này, kế hoạch vạch ra 19 nhiệm vụ trọng điểm trên 5 lĩnh vực chính, đi kèm 5 chương trình chuyên biệt làm bệ đỡ. Chiến lược phát triển sản phẩm sẽ kêu gọi những tiến bộ trong công nghệ công nghiệp hóa pin thể rắn và hệ thống pin thế hệ tiếp, đồng thời phát triển mô hình kiềng ba chân hỗ trợ khi kết hợp sâu rộng với pin natri-ion cho phân khúc ô tô điện bình dân và pin dòng chảy phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng cố định cùng cải thiện việc tái chế pin.

Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng đa tầng từ đường bộ đến hàng không

Một khía cạnh phân tích quan trọng trong chiến lược của MIIT là sự mở rộng không gian ứng dụng năng lượng mang tính đa tầng. Pin loại mới không còn bị bó hẹp trong phạm vi của ô tô điện cá nhân hay phương tiện giao thông đường bộ. Kế hoạch giai đoạn 2026–2030 định hướng phủ sóng công nghệ pin tiên tiến sang toàn bộ các loại hình vận tải và thiết bị cơ giới, bao gồm tàu thuyền điện, máy móc xây dựng hạng nặng và đặc biệt là ngành hàng không tầm thấp (eVTOL - máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện). Sự bùng nổ của nền kinh tế tầm thấp đòi hỏi các bộ pin phải có mật độ năng lượng cực cao kết hợp với trọng lượng siêu nhẹ, nơi mà công nghệ pin thể rắn chính là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn.

Song song với các phương tiện di động, công nghệ pin thế hệ mới được xác định là hạ tầng xương sống cho chiến lược chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số quốc gia. Mạng lưới pin loại mới sẽ được tích hợp trực tiếp vào hệ thống phát điện, lưới điện truyền tải quốc gia, các khu công nghiệp sinh thái và đặc biệt là hệ thống trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ cho làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Việc đa dạng hóa đầu ra ứng dụng giúp các nhà sản xuất pin Trung Quốc duy trì tốc độ tiêu thụ công suất ổn định, giảm thiểu tối đa rủi ro chu kỳ từ sự biến động riêng lẻ của thị trường ô tô.

Xanh hóa chuỗi cung ứng và chiến lược vươn ra toàn cầu có trật tự

Ở cấp độ quản trị công nghiệp, kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc đòi hỏi một bước tiến toàn diện về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển các nhà máy xanh và mô hình khu công nghiệp không phát thải carbon, tối ưu hóa phân bổ năng lực sản xuất theo từng khu vực nhằm triệt tiêu tình trạng đầu tư trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Một hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đồng bộ về thử nghiệm, chứng nhận, bảo hộ sở hữu trí tuệ và hệ thống truy xuất nguồn gốc vết carbon sẽ được thiết lập. Động thái này khẳng định Trung Quốc không chỉ chuẩn bị cho các quy định kỹ thuật nội địa mà còn chủ động dựng hàng rào tiêu chuẩn để đáp ứng các đạo luật môi trường khắt khe từ quốc tế, điển hình như Quy định Pin mới của Liên minh Châu Âu.

Về mặt đối ngoại, chính sách thể hiện bước chuyển định hướng quan trọng khi khuyến khích các tập đoàn sản xuất pin mở rộng hoạt động ra nước ngoài "một cách có trật tự". Thay vì mở rộng ồ ạt dễ dẫn đến nguy cơ xung đột thương mại hoặc thất thoát tài sản, chính phủ Trung Quốc yêu cầu tăng cường quản trị rủi ro đầu tư xuyên biên giới, thiết lập các nền tảng hợp tác công nghiệp quốc tế và chủ động ứng phó với các rào cản thương mại kỹ thuật tại các thị trường phát triển.

Sự phối hợp liên bộ ngành giữa MIIT và các cơ quan quản lý sẽ bảo đảm nguồn tài chính phối hợp, mở rộng kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp nòng cốt, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập sâu sắc giữa nghiên cứu học thuật và thực tiễn sản xuất.

Kế hoạch xác định nghiên cứu công nghệ tiên tiến là ưu tiên hàng đầu, bao gồm các nỗ lực giải quyết các công nghệ then chốt cho công nghiệp hóa pin thể rắn và phát triển các hệ thống pin thế hệ tiếp theo. Kế hoạch cũng kêu gọi cải tiến phần mềm công nghiệp và thiết bị cao cấp, cùng với hệ thống cung ứng tập trung vào pin lithium và được hỗ trợ bởi pin natri-ion và pin dòng chảy.

Có thể thấy chiến lược 5 năm lần thứ 15 về pin loại mới của Trung Quốc sẽ tạo ra áp lực tái cấu trúc mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Sự chuyển dịch từ cuộc đua quy mô giá rẻ sang cuộc đua về độ an toàn tuyệt đối, tuổi thọ 15.000 chu kỳ và công nghệ thể rắn sẽ buộc các tập đoàn sản xuất ô tô và pin tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc phải tăng tốc lộ trình R&D nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Đối với thị trường ô tô và ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, diễn biến mới nhất tính đến tháng 9/2026 từ quốc gia láng giềng mang lại những thông điệp chiến lược quan trọng. Làn sóng thương mại hóa pin thể rắn và pin natri-ion từ Trung Quốc trong những năm tới sẽ nhanh chóng kéo giảm chi phí sản xuất xe điện, tạo ra làn sóng phương tiện xanh giá rẻ với độ an toàn cao tràn vào khu vực Đông Nam Á. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất xe điện trong nước như VinFast hay các đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc như V-Green cần chủ động cập nhật công nghệ, đón đầu xu hướng tích hợp hệ pin mới và hoàn thiện hệ sinh thái tái chế pin đồng bộ. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc thắt chặt tiêu chuẩn vết carbon và khả năng truy xuất nguồn gốc là lời nhắc nhở quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam nằm trong chuỗi cung ứng linh kiện ô tô, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản về năng lượng xanh và chuyển đổi số ngay từ hôm nay để giữ vững năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.