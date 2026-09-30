Apple ra iOS 27.0.1 vá lỗi Face ID cho iPhone 18 Pro

Apple tung iOS 27.0.1, sửa lỗi Face ID trên iPhone 18 Pro. (Ảnh minh họa)

Apple vừa phát hành iOS 27.0.1, bản cập nhật đầu tiên cho hệ điều hành iOS 27 sau hai tuần. Theo ghi chú của Apple, phiên bản mới khắc phục ba lỗi chính, trong đó đáng chú ý là sự cố liên quan đến tính năng nhận dạng khuôn mặt Face ID trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Cụ thể, Apple cho biết hai mẫu iPhone này có thể khởi động lại đột ngột khi quá trình xác thực Face ID không thành công. Trước đó, theo MacRumors, một số người dùng phản ánh Face ID không hoạt động khi thực hiện các tác vụ như mở khóa ứng dụng, khiến iPhone bị treo rồi khởi động lại.

Một số trường hợp khác gặp thông báo "không khả dụng" khi thiết lập Face ID hoặc xuất hiện yêu cầu sự chú ý đối với Face ID khi cài đặt phần mềm cần truy cập tính năng này.

iOS 27.0.1 cũng sửa lỗi camera trên iPhone 18 Pro khi chụp ở chế độ zoom 2x, khẩu độ f/1.48 trong điều kiện thiếu sáng hoặc ánh sáng phức tạp, chủ yếu liên quan đến màu sắc. Ngoài ra, lỗi khiến màn hình cảm ứng không phản hồi khi mở đồng thời Trung tâm Thông báo và Trung tâm Điều khiển cũng được khắc phục.

Trước đó, Apple cho biết iOS 27 giúp ứng dụng khởi chạy nhanh hơn 30%, ảnh mới trong thư viện tải nhanh hơn 70% và tốc độ truyền AirDrop nhanh hơn 80%. Hệ điều hành này cũng bổ sung Siri tích hợp AI, hỗ trợ bởi mô hình Gemini của Google, cùng các nâng cấp cho Camera, Ảnh và giao diện Liquid Glass.

Người dùng có thể cập nhật tại Cài đặt >> Cài đặt chung >> Cập nhật phần mềm. iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11, iPhone SE thế hệ hai hoặc mới hơn, cùng các dòng iPhone Air và iPhone Duo.