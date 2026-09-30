Han Ga In tiếp tục phủ nhận nghi vấn quảng cáo thực phẩm chức năng

Han Ga In tiếp tục lên tiếng về tranh cãi xoay quanh sản phẩm albumin dạng uống từng được cô giới thiệu trên YouTube. Nữ diễn viên lần này công khai cả lịch sử thanh toán để khẳng định sản phẩm được cô tự bỏ tiền mua, không nhận tài trợ hay khoản thù lao nào.

Cụ thể, mới đây, Han Ga In đăng bài viết dài trên mục cộng đồng của kênh YouTube cá nhân. Nữ diễn viên cho biết sau bài xin lỗi được đăng một ngày trước, cô muốn công khai thêm các tài liệu liên quan để làm rõ sự việc.

Han Ga In tiếp tục lên tiếng về tranh cãi xoay quanh sản phẩm albumin dạng uống từng được cô giới thiệu trên YouTube.

Han Ga In giải thích rằng cô mất một khoảng thời gian để nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán chính thức từ Naver Pay nên việc công bố thông tin có phần chậm trễ. Theo lịch sử giao dịch được nữ diễn viên chia sẻ, ngày 23/7/2024, trước khi mở kênh YouTube, cô đã trực tiếp mua 90 chai albumin, chia thành 3 hộp, với giá 616.000 won thông qua Naver Pay để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Sau đó, ngày 13/11/2024, Han Ga In đăng video giới thiệu sản phẩm thực phẩm bổ sung này. Đến ngày 24/3/2025, cô tiếp tục mua thêm sản phẩm.

Han Ga In khẳng định: “Như hồ sơ Naver Pay được đính kèm, đây là sản phẩm tôi đã tự bỏ tiền mua từ trước khi mở kênh, hoàn toàn không có bất kỳ khoản thù lao hay tài trợ nào”. Qua đó, nữ diễn viên bác bỏ những nghi vấn cho rằng video có liên quan đến quảng cáo ngầm hoặc được nhãn hàng tài trợ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã chờ đợi trong thời gian mình chuẩn bị tài liệu, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến được gửi đến và thận trọng hơn khi sản xuất nội dung trong tương lai.

Tranh cãi bắt đầu từ ngày 28/9, sau khi một YouTuber đăng video với tiêu đề “Công bố thủ phạm thực sự”, đặt vấn đề về quảng cáo quá mức đối với sản phẩm albumin dạng uống cũng như nghi vấn liên quan đến việc sản phẩm được sắp xếp xuất hiện trong các chương trình bán hàng trên truyền hình.

Tranh cãi bắt đầu từ ngày 28/9 sau khi một YouTuber đăng video với tiêu đề “Công bố thủ phạm thực sự”.

Trong video, kênh này nhắc lại việc Han Ga In từng giới thiệu sản phẩm vào tháng 11/2024 và sử dụng những lời mô tả như sản phẩm “chắc chắn có hiệu quả khi không thể truyền dịch”. Tuy nhiên, người này cũng nhấn mạnh rằng Han Ga In chỉ giới thiệu sản phẩm một lần và khó xem đây là nguyên nhân trực tiếp khiến albumin trở nên phổ biến, đồng thời cho rằng video của cô dường như không liên quan đến nghi vấn sắp xếp chương trình bán hàng trên truyền hình.

Trước đó, Han Ga In đã đăng lời xin lỗi đầu tiên vào ngày 28/9. Cô khẳng định đây là nội dung tự mua tự dùng, nhưng thừa nhận đã thiếu thận trọng khi giới thiệu sản phẩm liên quan đến sức khỏe dựa chủ yếu vào cảm nhận cá nhân mà chưa kiểm chứng đầy đủ.

Chỉ một ngày sau, việc công khai lịch sử mua hàng được xem là động thái tiếp theo của Han Ga In nhằm làm rõ nghi vấn về nguồn gốc sản phẩm và vấn đề tài trợ trong video.