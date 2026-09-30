Trung Quốc chuyển trọng tâm AI sang ứng dụng và quản lý

Trung Quốc điều chỉnh chính sách AI, chú trọng ứng dụng và quản lý. (Nguồn: Getty Images)

Theo một báo cáo mới, cách tiếp cận của Trung Quốc đối với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang chuyển từ việc tập trung vào phát triển công nghệ sang chú trọng đồng thời ứng dụng thực tiễn và quản lý toàn diện.

Trong năm qua, Trung Quốc đã tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với AI tạo sinh, công nghệ có khả năng tạo ra các nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm nhạc và video theo hai hướng là thúc đẩy ứng dụng công nghệ và quản lý rủi ro. Đây là nội dung được nêu trong báo cáo do bộ phận Chính sách và Hợp tác quốc tế thuộc Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc công bố ngày 29/9.

Phát biểu tại lễ công bố báo cáo, ông Wang Changqing, Trưởng bộ phận Chính sách và Hợp tác quốc tế, Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa phát triển và quản lý AI. Theo ông, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã xây dựng khoảng 20 quy định liên quan đến AI kể từ tháng 6 năm 2025, trong bối cảnh việc sử dụng AI tại nước này tăng nhanh.

Tính đến tháng 6, số người sử dụng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu, tăng 98 triệu người so với tháng 12/2025. Theo báo cáo, khoảng 76% người dùng Internet chủ yếu sử dụng AI để hỏi đáp, tiếp đến là các tác vụ như xử lý hình ảnh, video và văn bản, cũng như tạo biên bản cuộc họp.

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc hiện có 10.740 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mô hình AI lớn, tác nhân AI, robot và các lĩnh vực liên quan. Công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, lập trình, công việc văn phòng, trí tuệ hiện thân và nghiên cứu khoa học.

Trung Quốc hiện có 10.740 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như mô hình AI lớn, tác nhân AI, robot và các lĩnh vực liên quan. (Nguồn: Getty Images)

Nhằm phát huy giá trị công nghệ và quản lý việc sử dụng AI, ông Wang cho biết một số cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại và Ủy ban Y tế Quốc gia, đã xây dựng hướng dẫn tích hợp AI vào từng lĩnh vực. Chẳng hạn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã ban hành hướng dẫn về kết hợp AI với lĩnh vực thông tin liên lạc nhằm củng cố hạ tầng phục vụ phát triển AI.

Bên cạnh đó, báo cáo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời cho biết một loạt quy định đã được xây dựng và hoàn thiện nhằm giải quyết các vấn đề như rủi ro đạo đức do AI gây ra và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên.

Ông Shen Juncheng, nhân viên của công ty công nghệ AI đa năng MiniMax, đánh giá các biện pháp trên có tác động tích cực đến việc đưa AI vào ứng dụng thực tế và quản lý an toàn. Ông nói: “Môi trường chính sách khuyến khích tiến bộ công nghệ, đồng thời chú trọng cả phát triển và quản lý”.

Bà Zheng Ning, Trưởng khoa Luật thuộc Trường Quản lý Công nghiệp Văn hóa, Đại học Truyền thông Trung Quốc, cho rằng việc cân bằng giữa ứng dụng công nghệ và phòng ngừa, kiểm soát rủi ro là rất quan trọng. Theo bà, “phát huy giá trị công nghiệp của AI phụ thuộc vào ứng dụng công nghệ, trong khi quản lý bằng quy định nhằm bảo đảm an toàn. Đây là hai mặt của cùng một vấn đề, không loại trừ lẫn nhau”.

Bà Zheng cho biết trong giai đoạn đầu, thách thức chủ yếu là khắc phục những hạn chế về công nghệ, do đó các chính sách tập trung vào thúc đẩy đột phá. Tuy nhiên, khi AI được ứng dụng rộng rãi, nguy cơ sử dụng sai mục đích trở nên rõ rệt hơn. Vì vậy, trọng tâm chính sách đã chuyển sang câu hỏi “sử dụng như thế nào và quản lý ra sao”. Theo bà, các đột phá công nghệ vẫn rất cần thiết, nhưng không còn là trọng tâm duy nhất.

Đánh giá tích cực những bước tiến trong chính sách về AI nhằm thúc đẩy công nghệ phát triển lành mạnh, bà Zheng cho rằng cần tiếp tục xây dựng các quy định tăng cường giám sát và làm rõ trách nhiệm của các bên trong ngành AI, bao gồm nhà phát triển, đơn vị vận hành và người sử dụng, qua đó hình thành một khuôn khổ quản lý AI thống nhất.

Bà cũng đề xuất xây dựng chính sách hiệu quả để giải quyết những thách thức do công nghệ giả mạo bằng AI (deepfake) gây ra, đồng thời bảo vệ trẻ em trước các nội dung có hại do AI tạo ra.

(theo China Daily)