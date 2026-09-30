Hà Nội đưa gần 5.000 camera AI vào hoạt động, thử nghiệm 'Cảnh sát thông minh'

Chiều 30/9, Công an TP Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm "Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP".

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: T.K.

Tọa đàm tập trung vào 3 nội dung: lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng; chuyển đổi số toàn diện làm phương thức hành động; khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích của Đề án 06 làm khâu đột phá. Trong đó, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân được xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.K.

Hà Nội thử nghiệm Hà Nội Smart Police

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã ban hành, triển khai và quán triệt 142 văn bản liên quan đến chuyển đổi số, duy trì phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Bên trong trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Đến tháng 7/2026, gần 5.000 camera AI được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Công an Hà Nội đồng thời triển khai dự án hơn 21.000 camera AI nhằm phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn của thành phố.

Từ ngày 2/9, Công an Hà Nội thử nghiệm giải pháp Hà Nội Smart Police, hướng tới cung cấp tiện ích cho người dân và hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành.

Việc kết hợp UAV, camera và AI trong giám sát giao thông, trật tự đô thị cũng bước đầu cho kết quả. Qua triển khai, lực lượng chức năng đã trực tiếp xử lý 131 trường hợp vi phạm; chuyển 1.873 trường hợp để phân loại, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ xử lý 2 vụ tai nạn giao thông và 38 trường hợp ùn tắc, sự cố.

Tại tọa đàm, Công an TPHCM chia sẻ việc làm sạch, làm giàu hơn 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác minh hơn 4,9 triệu hồ sơ dân cư; cấp hơn 7,17 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, trong đó hơn 6,84 triệu tài khoản được kích hoạt.

Công an TP Hải Phòng cho biết đã chuẩn hóa hơn 1,38 triệu thửa đất, xây dựng 54 nguồn dữ liệu chiến lược và triển khai các mô hình ứng dụng dữ liệu, AI trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên không gian mạng.

Đáng chú ý, giải pháp “Lắng nghe mạng xã hội” bước đầu hỗ trợ tự động quét, phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm để cán bộ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Kết luận tọa đàm, lãnh đạo Công an Hà Nội nhấn mạnh, giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng hệ thống, công nghệ được đưa vào sử dụng mà phải được đo bằng hiệu quả công tác công an và sự thuận tiện, hài lòng của người dân.