Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ dự báo định lượng mưa

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và phát triển công nghệ dự báo định lượng mưa. Ảnh minh họa: Mai Hương

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết dự án “Cố vấn phát triển công nghệ dự báo định lượng mưa cho Việt Nam” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2028, tại Hà Nội và trên cả nước.

Tại cuộc họp triển khai dự án chiều ngày 29/9/2026, ông Kobayashi Kenichi, Phó Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam thông tin: hoạt động lần này là bước tiếp theo trong cam kết của Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn nói chung và dự báo định lượng mưa nói riêng.

Trong những năm qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quan trắc, dự báo và cảnh báo khí tượng thủy văn. Đặc biệt, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2018-2023 “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt tại Việt Nam” đã góp phần nâng cao năng lực khai thác số liệu radar, trạm đo mưa tự động và các nguồn số liệu quan trắc phục vụ ước lượng lượng mưa và dự báo mưa trong thời gian ngắn. Kết quả của dự án trước là nền tảng để Việt Nam tiếp tục phát triển công nghệ dự báo định lượng mưa.

Đối với các hiện tượng mưa lớn cục bộ, có cường độ cao và diễn biến nhanh, việc nâng cao độ chính xác dự báo mưa trong vài giờ tới vẫn là một yêu cầu quan trọng đối với công tác cảnh báo sớm thiên tai. Dự án mới được triển khai nhằm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết những yêu cầu này, đồng thời xây dựng năng lực kỹ thuật và nguồn nhân lực để duy trì, phát triển hệ thống dự báo sau khi dự án kết thúc.

Dự án được thực hiện với sự tham gia của nhóm chuyên gia Nhật Bản. Các chuyên gia sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao kiến thức trong quá trình phát triển công nghệ dự báo cực ngắn, đồng hoá số liệu sử dụng các nguồn số liệu sẵn có như radar, đo mưa tự động.

Dự án tập trung vào hai kết quả chính: phát triển các sản phẩm dự báo định lượng mưa và dự báo cực ngắn tiên tiến hơn; đồng thời tăng cường hệ thống nhằm duy trì và liên tục nâng cao năng lực dự báo khí tượng của Việt Nam.

Các hoạt động trọng tâm gồm nâng cao chất lượng dự báo định lượng mưa theo cả không gian và thời gian; cải tiến việc khai thác số liệu radar trong hệ thống dự báo; phát triển dự báo tổ hợp; hoàn thiện hệ thống dự báo mưa cực ngắn; nâng cao chất lượng ước lượng mưa và số liệu quan trắc; đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống dự báo trong trung và dài hạn.

Trong đó, việc tăng cường sử dụng số liệu radar và các phương pháp đồng hóa số liệu được xác định là một hướng kỹ thuật quan trọng nhằm cải thiện điều kiện đầu vào cho mô hình dự báo số trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dự báo mưa.

Bên cạnh hỗ trợ về kỹ thuật, dự án chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận hành hệ thống dự báo định lượng mưa.

Dự án sẽ hỗ trợ hình thành nhóm nghiên cứu và các nhóm kỹ thuật chuyên sâu về mô hình số trị, đồng hóa số liệu, dự báo tổ hợp, dự báo mưa ngắn hạn và kiểm soát chất lượng số liệu. Các hoạt động hội thảo, đào tạo, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu tại Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để cán bộ Việt Nam tiếp cận các công nghệ, phương pháp và kinh nghiệm vận hành dự báo tiên tiến.

Theo kế hoạch, dự án cũng thúc đẩy chia sẻ kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế, tham gia các hội nghị khoa học và công bố các kết quả trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, qua đó góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của đội ngũ cán bộ Việt Nam.