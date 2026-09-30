'Robot nhện' ra đời 'cạnh tranh' với Spider-Man

Một loại "robot nhện" đã được phát triển để di chuyển và thực hiện các nhiệm vụ bên trong tàu thuyền, những khu vực mà con người khó tiếp cận.

Được phát triển bởi công ty chế tạo robot trong nước Diden Robotics, mẫu "Diden Spider 30" sở hữu bốn chân gắn đế nam châm, cho phép nó di chuyển trên sàn thép, cũng như các vách đứng và trần tàu. Robot này cũng có khả năng chui qua những khe hẹp và leo qua các chướng ngại vật kết cấu.

Diden Robotics là một công ty khởi nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, chuyên phát triển các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo Vật lý (Physical AI) và hệ thống robot tiên tiến phục vụ cho các môi trường công nghiệp nặng.

Robot di chuyển qua các không gian hẹp bằng cách điều chỉnh tư thế và lộ trình di chuyển sao cho phù hợp với kết cấu xung quanh. Công ty đã kiểm chứng khả năng di chuyển của robot trong môi trường thực tế tại xưởng đóng tàu khi nó đang mang theo thiết bị làm việc. Được thiết kế để mang tải trọng lên tới 30kg, robot có thể thực hiện các công việc như hàn và kiểm tra bên trong tàu, những khu vực mà con người khó tiếp cận hoặc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.