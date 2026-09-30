7 thứ iFan sẽ bỏ lỡ nếu không chọn iPhone 18 Pro Max

Các chuyên gia của Tom's Guide đã dành vài tuần để trải nghiệm cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, qua đó nhận thấy những nâng cấp đáng kể nhất của chúng — chẳng hạn như hiệu năng dẫn đầu phân khúc của chip A20 Pro và thời lượng pin được cải thiện. Tuy nhiên, với việc iPhone Duo sắp ra mắt, nhiều người có lẽ vẫn đang phân vân chưa biết nên chọn mẫu iPhone nào.

Việc chi nhiều tiền hơn cho iPhone Duo không chỉ khiến ví tiền của bạn nhẹ đi mà còn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một số sự đánh đổi thực sự.

Dưới đây là 7 tính năng mà bạn sẽ bỏ lỡ nếu chọn iPhone Duo thay vì iPhone 18 Pro Max.

1. Khả năng tương thích hoàn hảo với MagSafe

MagSafe mang lại khá nhiều tiện lợi. Mặc dù iPhone Duo có tích hợp vòng nam châm nhưng người dùng sẽ không thể sử dụng các phụ kiện MagSafe yêu thích của mình một cách thuận tiện như trên iPhone 18 Pro Max.

Ảnh minh họa.

Lý do là vì thiết kế gập của iPhone Duo làm thay đổi vị trí các linh kiện bên trong và thu hẹp diện tích mặt lưng. Điều này có nghĩa là các phụ kiện MagSafe kích thước tiêu chuẩn sẽ không thể áp sát hoàn toàn vào mặt lưng máy.

2. Khẩu độ biến thiên

Các chuyên gia công nghệ rất ấn tượng khi quan sát các lá khẩu cơ học trên camera chính của dòng iPhone 18 Pro đóng mở. Hệ thống mới này mang lại sự linh hoạt quang học thực sự, cho phép camera khép khẩu độ để giữ cho những phong cảnh rộng lớn sắc nét đến từng chi tiết, hoặc mở khẩu độ đủ lớn để tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên khi chụp chân dung.

Ảnh minh họa.

Người dùng sẽ không có được khả năng kiểm soát cơ học đó trên chiếc iPhone Duo, đồng nghĩa với việc hoàn toàn phải phụ thuộc vào xử lý hậu kỳ kỹ thuật số và bản đồ độ sâu giả lập. Việc thiếu đi khẩu độ vật lý như trên iPhone 18 Pro Max cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự linh hoạt sáng tạo trong các tình huống chụp khác — chẳng hạn như cố ý tạo hiệu ứng nhòe chuyển động với các chủ thể đang di chuyển.

3. Nút Action (Action Button)

Dù người dùng giữ nguyên cài đặt mặc định hay tùy chỉnh, nút Action trên iPhone 18 Pro Max vẫn mang lại tiện ích thực sự và khả năng kiểm soát chi tiết cách thức hoạt động của điện thoại.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia công nghệ sử dụng chúng hàng ngày để thao tác nhanh chóng với đèn pin, các thiết lập camera và những Phím tắt (Shortcuts) yêu thích — một sự tiện lợi mà iPhone Duo không có. Sự thiếu vắng này càng đáng tiếc hơn trên một chiếc điện thoại màn hình gập - một phím vật lý có thể lập trình sẽ giúp khởi chạy dễ dàng hai ứng dụng song song chỉ với một lần nhấn.

4. Camera Control (Nút điều khiển camera chuyên dụng)

Nút Camera Control chuyên dụng này vẫn có giá trị trên iPhone 18 Pro Max. Mặc dù nút cảm ứng này chủ yếu đóng vai trò mô phỏng nút chụp ảnh vật lý truyền thống nhưng khả năng nhận diện cử chỉ vuốt lại mang đến tiện ích thực sự. Ví dụ, nút này cho phép người dùng tinh chỉnh khung hình một cách mượt mà và chính xác — chẳng hạn như khóa mức zoom chính xác ở 25,5x mà không làm rung lắc hay giật hình.

Ảnh minh họa.

Trên iPhone Duo, người dùng sẽ phải loay hoay chụm ngón tay trên màn hình một cách vụng về, và thường xuyên bị quá hoặc thiếu so với mức mong muốn.

5. ProRAW/ProRes

Đối với những nhiếp ảnh gia, Apple ProRAW và ProRes trên iPhone 18 Pro Max mang lại khả năng kiểm soát thiết yếu trong quá trình hậu kỳ. ProRAW cho phép ghi lại các tệp không nén với dữ liệu đầy đủ từ cảm biến, giúp người dùng có thể khôi phục chi tiết vùng sáng, làm sáng vùng tối và tinh chỉnh cân bằng trắng. Khi kết hợp với khả năng quay video ProRes — định dạng giữ nguyên độ sâu màu 10-bit và mức nén thấp giúp thao tác tua video mượt mà — chiếc iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể đóng vai trò là máy quay chính (A-cam) trong những tình huống không thể sử dụng bộ thiết bị chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, với các mẫu iPhone tiêu chuẩn, người dùng chỉ có thể chụp ảnh ở định dạng HEIF và JPEG tiêu chuẩn cùng với video bị nén mạnh. Dù các định dạng này hoàn toàn ổn để chia sẻ nhanh lên mạng xã hội, chúng lại loại bỏ quy trình hậu kỳ cho phép nên không thể khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống camera.

6. Quay video định dạng Log

Mặc dù các thước phim gốc chưa qua chỉnh sửa trông khá phẳng và nhạt màu, cấu hình Log lại bảo toàn tối đa dải nhạy sáng (dynamic range) ở cả vùng sáng và vùng tối, mang lại cho người dùng quyền kiểm soát lớn hơn nhiều khi thực hiện cân chỉnh màu sắc (color grading). Điều này đặc biệt quan trọng khi người dùng cần đồng bộ các đoạn phim quay bằng điện thoại với những thước phim được quay bằng máy ảnh mirrorless chuyên dụng.

Ảnh minh họa.

Do tính năng quay video định dạng Log không khả dụng trên iPhone Duo, người dùng sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý màu sắc và độ tương phản mặc định của Apple.

7. Ảnh và video không gian (Spatial photos and videos)

Dù không phổ biến nhưng khả năng chụp ảnh và quay video không gian (spatial photos/videos) vẫn mang lại những lợi ích thực sự. iPhone 18 Pro Max sở hữu hệ thống cảm biến đã được tinh chỉnh để ghi lại các nội dung lập thể (stereoscopic) sống động, sẵn sàng để trình chiếu trên Apple Vision Pro — đồng thời cho phép người dùng xem trước hiệu ứng (parallax effect) ngay trong ứng dụng Ảnh (Photos).

Ảnh minh họa.

Do các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Duo thiếu cảm biến LiDAR cũng như không có sự căn chỉnh ống kính cần thiết, tính năng ghi hình không gian không khả dụng trên các thiết bị này. Đây là một điểm đáng tiếc, nhất là khi xét đến độ sâu 3D đầy ấn tượng và sống động mà các bức ảnh tĩnh mang lại; trải nghiệm này chân thực hơn nhiều so với việc tạo hình ảnh bằng AI như trong tính năng Reframe.

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