Nvidia thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu với giá trị kỷ lục 150 tỷ USD

Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ ngày 28/9 thông báo lãnh đạo tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 150 tỷ USD, thiết lập một kỷ lục mới.

Khi cộng gộp với các kế hoạch đã được phê duyệt trước đó, tổng giá trị chương trình mua lại cổ phiếu của tập đoàn hiện lên tới 235 tỷ USD. Nvidia dự kiến sẽ hoàn tất chương trình này vào cuối tài khoá 2028 (kết thúc tháng 1/2028).

Quy mô chương trình mua lại cổ phiếu theo thông báo mới của Nvidia vượt xa kỷ lục trước đó của Apple là 110 tỷ USD, mức được phê duyệt vào năm 2024.

Mua lại cổ phiếu là hoạt động doanh nghiệp sử dụng tiền mặt để mua lại chính cổ phiếu của mình từ các nhà đầu tư, qua đó giảm tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và thường giúp đẩy giá cổ phiếu tăng lên.

Nvidia hiện là công ty có giá trị lớn nhất thế giới với mức định giá khoảng 5.600 tỷ USD, bỏ xa Apple, công ty đứng thứ hai với giá trị 4.900 tỷ USD.

Nvidia cũng đang sử dụng nguồn tiền mặt của mình để đầu tư vào các công ty AI và cung cấp các khoản vay cho những khách hàng lớn, từ đó củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực này.

Ngày 28/9, tập đoàn công nghệ Nvidia đã phát hành một bộ công cụ phần mềm đảm bảo an toàn cho các tác nhân AI, với khả năng ngăn chặn các vụ tấn công như đối với nền tảng trung tâm về mã nguồn AI Hugging Face.

Một trong những công cụ vừa được ra mắt có tên OpenShell, tận dụng các tính năng phần cứng trên chip xử lý trung tâm (CPU) của Nvidia để kiểm soát và cô lập các tác nhân AI.

Nvidia cũng đang hợp tác với Arm Holdings và Intel để đảm bảo hệ thống này hoạt động được trên cả CPU của các hãng này, đồng thời triển khai các công cụ này cùng với hàng chục đối tác, trong đó có Anthropic.

Ông Justin Boitano, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng điện toán doanh nghiệp tại Nvidia, cho biết, các công cụ này lẽ ra đã có thể ngăn chặn vụ tấn công vào Hugging Face được công bố vào mùa Hè vừa qua, nếu được sử dụng tại các phòng thí nghiệm tiên phong trong giai đoạn đánh giá mô hình từ sớm.

Một hệ thống khác trong bộ công cụ kể trên có tên Sentry, sử dụng một con chip Nvidia riêng biệt phối hợp cùng OpenShell để ngắt kết nối ngay lập tức nếu một tác nhân AI tự chủ muốn thoát khỏi vùng kiểm soát trên CPU./.