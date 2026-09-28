[Video] Quảng Ninh làm sạch, chuẩn hóa gần 70% dữ liệu đất đai

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gần 887 nghìn thửa đất cần tiếp tục chuẩn hóa, trong khi dữ liệu lịch sử còn gặp khó do bản đồ được đo đạc qua nhiều thời kỳ, sử dụng công nghệ và hệ tọa độ khác nhau, gây chồng lấn ranh giới. Hiện Quảng Ninh đang tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, tăng cường ứng dụng công nghệ, trong đó thử nghiệm thiết bị bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo để đo đạc, phân tích và chỉnh lý bản đồ địa chính.

PV