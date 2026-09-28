Huawei Pura X View gây chú ý với màn hình rộng không gập, phablet liệu có trở lại?

Sau nhiều năm thị trường điện thoại thông minh bị chi phối bởi thiết kế dạng thanh thuôn dài truyền thống hoặc cấu trúc màn hình gập phức tạp, một hướng đi mới đang bất ngờ thu hút sự chú ý. Sự xuất hiện của mẫu điện thoại Huawei Pura X View tại Trung Quốc với tỷ lệ màn hình rộng theo chiều ngang nhưng hoàn toàn cố định đã dấy lên câu hỏi liệu kiểu dáng phablet kinh điển có đang đứng trước cơ hội tái xuất.

Ý tưởng màn hình phẳng khổ rộng không dùng cơ chế gập phức tạp

Các thiết bị như iPhone Duo hay Galaxy Z Fold 8 vốn quen thuộc với việc mở rộng không gian hiển thị bằng cơ cấu bản lề gập mở. Ngược lại, Huawei lựa chọn giải pháp tối giản hơn trên Pura X View khi loại bỏ hoàn toàn cơ chế chuyển động cơ học này. Thiết bị sở hữu tỷ lệ hiển thị vuông vức hơn đáng kể so với chuẩn smartphone hiện hành.

Pura X View của Huawei. Ảnh: Huawei

Một cuộc khảo sát thực tế với hơn 1.000 người tham gia đã phản ánh rõ nét sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ đối với kiểu dáng độc đáo này:

Gần 50% người dùng bày tỏ mong muốn được thử trải nghiệm mẫu máy màn hình rộng không gập.

Khoảng 17% khẳng định rất thích thiết kế này, nhiều người liên tưởng không gian hiển thị của máy tới dòng máy đọc sách Kindle đời đầu của Amazon khi cầm ngang.

Khoảng 25% lo ngại kích thước bản rộng sẽ gây bất tiện và khó cầm nắm khi thao tác hàng ngày.

Khoảng 7% vẫn trung thành và ưu tiên lựa chọn thiết bị gập linh hoạt.

Hơn 4% ủng hộ phương án biến thiết bị thành kiểu gập vỏ sò theo chiều ngang.

Thách thức trải nghiệm thực tế và cơ hội hồi sinh dòng máy phablet

Dù nhận được sự tò mò lớn, tỷ lệ khung hình rộng cố định vẫn đặt ra bài toán công thái học không nhỏ. Trải nghiệm cầm nắm bằng một tay chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn đối với đại đa số người dùng so với thân máy thuôn dài. Tuy nhiên, việc người dùng đã bắt đầu quen với màn hình vuông vức từ smartphone gập mở là tiền đề tốt giúp họ mở lòng hơn với thiết kế dạng này.

Các xu hướng điện thoại thông minh cũ đang quay trở lại. Một chiếc phablet từ thập niên 2010. Ảnh: India Today

Sự đón nhận dành cho Pura X View báo hiệu kiểu dáng phablet từng phổ biến trong thập niên 2010 hoàn toàn có thể quay trở lại với diện mạo hiện đại hơn. Điểm khác biệt mấu chốt là công nghệ viền màn hình siêu mỏng hiện nay giúp thiết bị tối ưu diện tích hiển thị tốt hơn nhiều mà không làm kích thước tổng thể quá cồng kềnh.

Tác động tới chiến lược của các thương hiệu công nghệ lớn

Các ông lớn như Apple và Samsung hiện vẫn duy trì vị thế định hình thị trường thông qua các dòng sản phẩm dạng thanh tiêu chuẩn hay máy gập cao cấp. Hiện tại, chưa có động thái nào cho thấy Apple, Samsung hay Google sẽ ngay lập tức phát triển dòng máy tương tự, dù những ý tưởng giả định như Galaxy S27 Wide đã bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thảo luận.

Thay vào đó, những thương hiệu linh hoạt như Xiaomi, Motorola hay Honor hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để thử nghiệm các phân khúc ngách. Khi phần cứng như chip xử lý, cảm biến camera hay thời lượng pin đã dần bão hòa, tỷ lệ khung hình và ngôn ngữ thiết kế vật lý mới là yếu tố quyết định giúp các hãng thu hút nhóm khách hàng đang tìm kiếm sự khác biệt.