Đài Loan xây 'bãi thử' để công nghệ nhanh ra thị trường

Công viên Công nghiệp Baipu (Baipu Industrial Park) vừa được khởi công ngày 21/9 tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan/Trung Quốc. Ảnh: BigGoFinance

Ngày 21/9/2026, Đài Loan khởi công Công viên Công nghiệp Baipu (Baipu Industrial Park) tại thành phố Cao Hùng, một dự án được thiết kế không chỉ để mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn mà còn tạo môi trường thử nghiệm cho các công nghệ mới.

Điểm đáng chú ý nằm ở vai trò của tập đoàn TSMC. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới dự kiến xây dựng tại đây hai cơ sở, gồm phòng thí nghiệm xác thực công nghệ và trung tâm đào tạo nhân lực. Các cơ sở này dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2029. Khu công nghiệp rộng khoảng 88,7 ha, trong đó 53,6 ha dành cho hoạt động công nghiệp.

Theo Reuters, Baipu sẽ trở thành một trung tâm thử nghiệm và xác thực thiết bị, vật liệu phục vụ công nghệ đóng gói tiên tiến. Các nhà cung cấp có thể tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và xác thực ngay trong môi trường gắn với sản xuất, qua đó rút ngắn thời gian đưa công nghệ mới vào sản xuất hàng loạt.

Đây là một cách tiếp cận đáng chú ý: thay vì chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu một công nghệ, Đài Loan xây dựng cả “bãi thử” để công nghệ đó có thể chứng minh khả năng hoạt động trước khi bước vào dây chuyền sản xuất.

Từ phòng thí nghiệm đến dây chuyền thử nghiệm

Trên thực tế Baipu không phải là bước đi đầu tiên theo hướng này.

Tháng 2/2026, Bộ Kinh tế Đài Loan khởi công Trung tâm R&D bán dẫn tiên tiến tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI) ở Hsinchu. Dự án sẽ xây dựng dây chuyền thử nghiệm bán dẫn 12 inch tiên tiến đầu tiên của Đài Loan, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Trung tâm được thiết kế để cung cấp ba nhóm dịch vụ chính: xác minh thử nghiệm đối với thiết kế IC, phát triển quy trình bán dẫn tiên tiến và xác thực tại chỗ đối với thiết bị, vật liệu sản xuất.

Đối tượng hưởng lợi không chỉ là các tập đoàn lớn. Một trong những mục tiêu được Bộ Kinh tế Đài Loan nêu rõ là hạ thấp rào cản xác thực đối với các startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp này thường có thể sở hữu ý tưởng, thiết kế hoặc vật liệu mới nhưng không đủ nguồn lực để tự xây dựng một dây chuyền thử nghiệm bán dẫn hoàn chỉnh.

Với một ngành có chi phí đầu tư rất lớn như bán dẫn, đây là điểm quan trọng. Một công ty thiết kế chip có thể hoàn thành thiết kế trên máy tính nhưng vẫn cần kiểm chứng thiết kế, quy trình chế tạo, thiết bị và vật liệu trước khi sản phẩm có thể bước vào sản xuất. Nếu mỗi doanh nghiệp phải tự giải quyết toàn bộ các khâu này, chi phí và thời gian thử nghiệm sẽ trở thành rào cản lớn.

Dây chuyền thử nghiệm dùng chung giúp thay đổi bài toán đó. Nhà nước đầu tư phần hạ tầng có chi phí rất cao, còn doanh nghiệp sử dụng hạ tầng để thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ.

Khi “bãi thử” được đặt cạnh doanh nghiệp dẫn dắt

Baipu bổ sung một lớp khác cho mô hình này.

Nếu trung tâm tại ITRI thiên về hạ tầng R&D và thử nghiệm, Baipu được đặt trong một hệ sinh thái công nghiệp có TSMC và mạng lưới nhà cung cấp thiết bị, vật liệu. Khu công nghiệp này sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và xác thực công nghệ ngay tại địa điểm phục vụ hoạt động đóng gói tiên tiến của TSMC.

Điều đó giúp rút ngắn một khoảng cách vốn khá lớn trong quá trình đổi mới công nghệ: khoảng cách giữa “có thể làm được trong phòng thí nghiệm” và “có thể đáp ứng yêu cầu của dây chuyền công nghiệp”.

Đóng gói tiên tiến đang trở thành một khâu quan trọng đối với các chip phục vụ AI và tính toán hiệu năng cao. TSMC hiện sử dụng công nghệ đóng gói tiên tiến cho các chip AI do Nvidia, AMD và Broadcom thiết kế. Vì vậy, việc đưa các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu vào cùng một môi trường nghiên cứu, kiểm thử và xác thực cũng tạo điều kiện để những công nghệ mới nhanh chóng được kiểm chứng trong điều kiện thực tế.

Việt Nam cần gì ngoài phòng thí nghiệm?

Câu chuyện của Đài Loan đặt ra một vấn đề khá sát với yêu cầu đang được đặt ra tại Việt Nam: khi đã xác định một số công nghệ chiến lược, làm thế nào để doanh nghiệp và nhà khoa học có thể thử công nghệ ở quy mô đủ lớn trước khi đầu tư sản xuất?

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết đồng thời yêu cầu phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược; khuyến khích tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm R&D.

Kinh nghiệm Đài Loan cho thấy, hạ tầng nghiên cứu không nhất thiết chỉ phục vụ nghiên cứu. Với một số công nghệ có chi phí thử nghiệm rất cao, hạ tầng xác thực dùng chung có thể trở thành một phần của chính sách công nghiệp.

Trong lĩnh vực bán dẫn, chẳng hạn, một doanh nghiệp Việt Nam có thể có năng lực thiết kế hoặc phát triển vật liệu nhưng chưa đủ khả năng tự đầu tư hệ thống kiểm thử đắt tiền. Nếu có các trung tâm dùng chung, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến kiểm chứng, điều chỉnh thiết kế, thử nghiệm vật liệu hoặc quy trình trước khi bước sang giai đoạn đầu tư lớn hơn.

Với Việt Nam, khi nguồn lực cho công nghệ chiến lược vẫn cần được tập trung, việc lựa chọn một số lĩnh vực để xây dựng hạ tầng thử nghiệm và xác thực dùng chung, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp dẫn dắt, có thể giúp tránh tình trạng mỗi đơn vị tự đầu tư một phần hạ tầng nhưng công nghệ vẫn khó đi đến sản phẩm.