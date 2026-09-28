NASICO ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000DWT, ký hiệu thiết kế S650-01 cho đối tác Công ty cổ phần Vận tải biển Hoà Phát. (Ảnh: HỒNG TRÂM).

Ngày 28/9, tại thành phố Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Nam Triệu (NASICO), đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT, ký hiệu thiết kế S650-01 cho đối tác là Công ty cổ phần Vận tải biển Hòa Phát; đơn vị thiết kế là Công ty cổ phần Thiết kế và dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt-Hàn (VIET HAN).

Theo thiết kế, tàu hàng 65.000DWT có chiều dài 199m, rộng 32m, cao 19m, sức chở 65.000DWT, lắp 2 máy chính 8G32A, công suất mỗi máy 3.552kW, tốc độ 600 vòng/phút. Tàu được định hướng áp dụng các giải pháp công nghệ xanh trong thiết kế, chế tạo và vận hành, qua đó tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và nâng cao hiệu quả khai thác.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, ông Phạm Quang Tuyến, Tổng giám đốc NASICO cho biết: Việc ký hợp đồng đóng mới tàu 65.000 DWT là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Công ty cổ phần Vận tải biển Hòa Phát quyết định đặt đóng con tàu có trọng tải lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật tại NASICO thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng, an toàn sản phẩm cũng như năng lực của đơn vị đóng tàu trong nước.

Một tàu hàng 65.000DWT được đóng thành công tại Công ty NASICO. (Ảnh HỒNG TRÂM)

Đồng thời, việc này cũng mở ra cơ hội tăng cường năng lực vận tải, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu và phục vụ tốt hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh các đối tác.

Ông Phạm Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC yêu cầu, sau lễ ký, ban lãnh đạo Công ty Đóng tàu Nam Triệu cần tập trung cao nhất các nguồn lực, tổ chức triển khai dự án một cách khoa học, chặt chẽ và chuyên nghiệp; đặc biệt quan tâm đến chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và hiệu quả kinh tế.

Ông Phạm Hoài Chung, Chủ tịch Tổng công ty SBIC. (Ảnh: THANH HƯƠNG).

“Tôi đề nghị các đơn vị và toàn thể người lao động Nam Triệu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh, phấn đấu đưa con tàu hoàn thành đạt và vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng các cam kết trong hợp đồng”, ông Phạm Hoài Chung nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Phát cũng bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm dày dạn, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty NASICO, dự án đóng mới tàu 65.000 DWT sẽ được triển khai thành công, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn.

Việc ký hợp đồng đóng mới S650-01 diễn ra trong bối cảnh NASICO đang duy trì đồng thời nhiều dự án đóng mới và sửa chữa tàu biển. Hiện nay, Công ty đang triển khai các sản phẩm như sà lan tự nâng JUB90-01, tàu hàng 65.000DWT, tàu hút bùn 2.300m³, các tàu dầu/hóa chất 9.300m³ và tàu chở dầu/hóa chất 14.500 tấn.

Hợp đồng đóng mới tàu 65.000DWT không chỉ bổ sung sản phẩm cho kế hoạch sản xuất mà còn giúp duy trì việc làm, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và năng lực thiết bị, đồng thời tạo thêm dư địa để đội ngũ kỹ sư, công nhân tiếp tục làm chủ các dự án tàu có quy mô lớn. Tàu hàng 65.000DWT chính là phân khúc đã tạo dấu ấn tại NASICO từ lâu, không phải lần đầu tiên tiếp cận phân khúc tàu hàng 65.000DWT.

Kinh nghiệm triển khai các dự án 65.000DWT là một cơ sở thực tiễn quan trọng để đơn vị tiếp tục tiếp nhận và tổ chức sản xuất sản phẩm mới, góp phần duy trì năng lực đóng tàu trọng tải lớn của SBIC và ngành đóng tàu Việt Nam.