KF-21 sẽ trở thành tiêm kích thế hệ 5 hay tiến thẳng tới thế hệ 6?

KF-21 Boramae hiện được Hàn Quốc xác định là tiêm kích thế hệ 4,5. Đây là cấu hình đã hoàn tất phát triển hệ thống trong năm 2026 và chuẩn bị được đưa vào Không quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul không xem đây là điểm kết thúc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố định hướng phát triển KF-21 từ nền tảng 4,5 lên một tiêm kích có năng lực tàng hình đầy đủ hơn, trước khi tiến tới các hệ thống chiến đấu thế hệ 6.

Bước gần nhất là Block II. Sau khi Block I tập trung vào tính năng cơ bản và năng lực không đối không, Block II sẽ mở rộng khả năng không đối đất.

Những nâng cấp này giúp KF-21 trở thành nền tảng đa nhiệm hơn, có thể khai thác nhiều loại vũ khí và cảm biến trong cùng một hệ thống tác chiến. DAPA xác nhận năng lực không đối đất sẽ tiếp tục được phát triển sau khi Block I hoàn tất.

Xa hơn, một hướng quan trọng là giảm diện tích phản xạ radar. KF-21 hiện đã áp dụng thiết kế giảm khả năng bị phát hiện, nhưng chưa phải tiêm kích tàng hình hoàn toàn như F-35.

Hàn Quốc đang đầu tư vào công nghệ tàng hình và nghiên cứu một tiêm kích tàng hình thế hệ mới, qua đó duy trì năng lực phát triển máy bay chiến đấu sau KF-21.

Điểm khác biệt lớn hơn của thế hệ tiếp theo có thể không chỉ nằm ở hình dáng máy bay. Hàn Quốc đang nghiên cứu việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hệ thống chiến đấu.

AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu cảm biến, nhận dạng mục tiêu và phân bổ thông tin trong môi trường tác chiến phức tạp. Mục tiêu là giúp phi công giảm tải xử lý thông tin và tập trung vào quyết định chiến thuật.

Một hướng khác là Manned-Unmanned Teaming, viết tắt MUM-T, tức phối hợp giữa máy bay có người lái và phương tiện không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là một trong những công nghệ được tính đến khi phát triển năng lực chiến đấu thế hệ 6.

Trong mô hình này, tiêm kích có người lái có thể đóng vai trò trung tâm điều khiển, phối hợp với các phương tiện không người lái thực hiện trinh sát, tác chiến điện tử hoặc mang vũ khí.

Điều đó cho thấy tương lai của KF-21 không nhất thiết là biến chính chiếc máy bay hiện tại thành một tiêm kích thế hệ 6.

Thay vào đó, KF-21 có thể trở thành nền tảng công nghệ và kinh nghiệm để Hàn Quốc phát triển những hệ thống chiến đấu mới.

DAPA đã tăng đầu tư cho nghiên cứu tiêm kích tàng hình thế hệ mới và các công nghệ liên quan đến AI, cảm biến và động cơ hàng không tiên tiến.

Vì vậy, câu chuyện của KF-21 có thể được nhìn theo 3 nấc: thế hệ 4,5 hiện tại, năng lực tàng hình cao hơn ở tương lai gần và hệ thống chiến đấu thế hệ 6 trong dài hạn.

Nếu thực hiện được lộ trình này, KF-21 sẽ không chỉ là một mẫu tiêm kích mới của Hàn Quốc mà còn là nền tảng để nước này tiếp tục tiến sâu vào lĩnh vực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.