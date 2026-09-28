Điện thoại gập hút khách nhưng vẫn nặng, khó sửa

Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung, Apple và Google đều đã cho lên kệ điện thoại gập, và theo Engadget, nhóm sản phẩm này đang tăng dần khi người mua chấp nhận trả giá cao để đổi lấy những tính năng khác biệt và đều muốn máy làm tốt những gì hãng hứa hẹn.

Engadget dẫn số liệu cho biết 59% người đang dùng smartphone quan tâm tới dòng máy này, dù giá bán và độ bền vẫn khiến nhiều người chần chừ. Vậy, ưu điểm và nhược điểm của điện thoại gập là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của điện thoại gập

Theo đánh giá, kích thước màn hình là ưu điểm của dòng điện thoại gập. Nhiều mẫu máy mở ra thành màn hình lên tới 8 inch mà vẫn gọn trong túi quần, đủ rộng để đọc sách, xem phim, lướt web hay soạn thảo và chỉnh sửa tài liệu. Các hãng cũng đang tinh chỉnh hệ điều hành để máy chạy nhiều ứng dụng cạnh nhau và cho phép vuốt nội dung từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, trong khi giới lập trình dần sửa ứng dụng cho hợp với kiểu màn hình gập.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Nhờ cấu tạo bản lề, điện thoại thoại gập đổi vai khá dễ dàng. Người dùng gập lại để dùng như điện thoại thường, mở ra thành máy tính bảng nhỏ, gập nửa chừng để biến nó thành laptop mini, hoặc dựng máy đứng như chân máy khi gọi video, chụp ảnh tự sướng. Cảm giác mở máy rồi gập lại nghe một tiếng tách cũng tạo nên sức hút riêng, thứ mà điện thoại thông thường khó mang lại.

Tuy nhiên, điện thoại gập cũng bộc lộ một yếu điểm, cụ thể như độ bền. Các hãng đều thử số lần gập cho từng mẫu máy, nhưng chưa mẫu nào dùng mãi không hỏng, còn một số đời cũ để lại nếp gấp lộ rõ, vừa kém đẹp vừa khó chịu về thị giác khi sử dụng. Lớp nhựa dẻo hoặc kính siêu mỏng phủ màn hình dễ trầy, trong khi bụi có thể làm kẹt cơ cấu bản lề. Người mua có thể nhìn chữ số đầu trong chuẩn chống bụi nước IP để ước lượng, số càng cao thì máy càng chịu bụi tốt.

iPhone Duo

Trọng lượng là điểm trừ tiếp theo mà nhiều người vẫn quan ngại. Bốn mẫu điện thoại gập bán chạy nhất tại Mỹ đều nặng hơn 200 g, một phần vì pin phải to hơn để nuôi màn hình lớn. Muốn thân máy mỏng đi, nhà thiết kế bỏ bớt cụm camera cồng kềnh, khiến camera trên phần lớn máy gập thua các smartphone cao cấp. Một số ứng dụng cũng chưa co giãn mượt khi người dùng chuyển giữa màn hình ngoài và màn hình trong.

Chuyện sửa chữa là nỗi lo cuối cùng. Điện thoại gập có nhiều bộ phận chuyển động nên tiền sửa cao, và trang chuyên sửa đồ công nghệ iFixit đánh giá các thiết bị này hiện chưa thể sửa. Ngoài ra, sức hút của điện thoại gập vô cùng hấp dẫn nên dễ bị kẻ gian nhòm ngó, do đó việc mua bảo hiểm điện thoại là khoản gần như bắt buộc.

Google Pixel 11 Pro Fold

Theo đó, quyết định mua tùy vào nhu cầu từng người. Ai cần màn hình lớn để đọc, làm việc hay chạy nhiều ứng dụng cùng lúc và sẵn lòng trả thêm tiền có thể dùng điện thoại gập làm máy chính hằng ngày, bởi dòng máy này đã đủ chín. Người hay làm rơi máy, cần camera tốt, dùng ứng dụng chưa hỗ trợ màn hình gập hoặc muốn tiết kiệm nên gắn bó với smartphone truyền thống cho tới khi máy gập bắt kịp.