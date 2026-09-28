Apple đối mặt mức bồi thường kỷ lục hơn 5,7 tỷ USD vì công nghệ Taptic Engine trên iPhone

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego, Mỹ, vừa đưa ra phán quyết yêu cầu Apple phải bồi thường hơn 5,7 tỷ USD cho Taction Technology. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan xét xử xác định hãng công nghệ vi phạm các chi tiết được bảo hộ trong 2 bằng sáng chế liên quan trực tiếp đến hệ thống phản hồi xúc giác.

Nếu phán quyết này được giữ nguyên, đây sẽ trở thành thất bại pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ lớn nhất lịch sử Apple, đồng thời thiết lập kỷ lục về mức bồi thường trong một vụ kiện bằng sáng chế tại Mỹ.

Tranh chấp kỹ thuật xoay quanh giải pháp rung tần số thấp

Trọng tâm vụ kiện tập trung vào 2 bằng sáng chế mang số hiệu 10,659,885 và 10,820,117 thuộc quyền sở hữu của Taction Technology. Cả hai sáng chế đều mô tả công nghệ chuyển đổi xúc giác dựa trên cơ chế rung động tần số thấp, giúp người dùng cảm nhận các mức độ phản hồi chân thực khi thao tác trên thiết bị điện tử.

Taction lập luận rằng Apple đã tích hợp trái phép những giải pháp kỹ thuật được bảo hộ này vào cụm Taptic Engine – bộ phận phần cứng xuất hiện xuyên suốt trên dòng điện thoại iPhone và đồng hồ Apple Watch.

Kể từ khi xuất hiện trên iPhone 6s vào năm 2014 để thay thế hoàn toàn motor rung lệch tâm truyền thống, Taptic Engine đã trở thành thành phần cốt lõi trong trải nghiệm người dùng của hệ sinh thái Apple, mang lại các xung lực rung tinh chỉnh theo từng thao tác chạm màn hình và thông báo hệ thống.

Lập luận đối lập giữa Apple và đối thủ

Trước phán quyết của bồi thẩm đoàn, đại diện Apple tuyên bố hãng tôn trọng quy trình xét xử nhưng kiên quyết bác bỏ kết quả cũng như con số bồi thường 5,7 tỷ USD, cho rằng quyết định này hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Mẫu smartphone gập iPhone Duo mới nhất từ Apple. Ảnh: Bloomberg.

Đại diện hãng công nghệ Mỹ khẳng định cấu trúc kỹ thuật của cụm Taptic Engine hoàn toàn độc lập và khác biệt với các thiết kế của Taction. Phía Apple cũng nhấn mạnh chính đại diện Taction từng thừa nhận sự khác biệt này khi tiến hành đo đạc, thử nghiệm thực tế sản phẩm trong khuôn khổ phiên tòa.

Trái lại, Taction Technology cho rằng công nghệ xúc giác của họ đóng vai trò nền tảng. Hiện công nghệ này được hãng thương mại hóa dưới tên gọi Transporter Technology trên mẫu tai nghe Corsair HS60 Haptic và dự kiến tiếp tục đưa lên nhiều dòng tai nghe cao cấp khác.

Tiến trình tố tụng kéo dài và nguy cơ kỷ lục bồi thường

Tranh chấp pháp lý bắt đầu từ năm 2021 khi Taction nộp đơn lên Tòa án Quận Mỹ khu vực Nam California, cáo buộc đối thủ hưởng lợi không chính đáng từ tài sản trí tuệ của mình. Dù Apple từng thuyết phục tòa án bác bỏ đơn kiện vào năm 2023, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã mở lại vụ việc vào tháng 8/2025.

Phiên tòa bồi thẩm đoàn chính thức diễn ra từ ngày 14/9. Sau quá trình tranh tụng, 7 thành viên bồi thẩm đoàn đã thảo luận liên tục trong 2 ngày trước khi công bố phán quyết vi phạm bản quyền vào chiều 25/9 theo giờ Thái Bình Dương.

Luật sư Lance Yang đại diện cho Taction bày tỏ sự ủng hộ đối với phán quyết sau 5 năm rưỡi theo đuổi vụ kiện. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn chưa đưa ra kết luận về việc Apple có cố ý vi phạm hay không. Cơ quan xét xử cũng cần hoàn tất phán quyết cuối cùng trước khi Apple chính thức thực hiện quyền kháng cáo theo quy định.