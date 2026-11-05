iPhone 18 có thể đắt lên

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: Bloomberg.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản từ chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station chia sẻ một số thông tin về iPhone 18 tiêu chuẩn. Trong đó, thiết bị dự kiến tăng dung lượng pin và có khả năng đắt hơn bản tiền nhiệm.

Về cấu hình, leaker này cho biết iPhone 18 vẫn trang bị màn hình OLED 6,3 inch tần số quét 120 Hz, lỗ khuyết Dynamic Island cùng công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID. Sản phẩm có thể dùng chip A20 tiến trình 2 nm, cùng 2 camera 48 MP phía sau.

Đáng chú ý, nguồn tin dự đoán iPhone 18 sẽ có dung lượng pin lớn hơn. Để so sánh, iPhone 17 hiện sở hữu viên pin 3.692 mAh.

Trước đó, Apple đã tăng dung lượng pin trên các mẫu iPhone 18 Pro. Những model với khay SIM vật lý sở hữu pin 4.056 mAh (iPhone 18 Pro) và 5.391 mAh (iPhone 18 Pro Max), tăng lần lượt khoảng 1,7% và 11,8% so với thế hệ trước.

Chuyên gia tin đồn cũng dự đoán Apple sẽ tăng giá iPhone 18. Trước đó vào tháng 9, hãng đã điều chỉnh giá khởi điểm iPhone 17 từ 800 USD lên 900 USD. Dù vậy theo MacRumors, bài đăng không nói rõ mức tăng này dựa trên giá khởi điểm ban đầu hay giá hiện tại của iPhone 17.

Nguồn tin cũng nhắc đến những thiết bị khác. Ngoài iPhone 18, Apple dự kiến trình làng thêm 2 model vào đầu 2027, gồm iPhone 18e và iPhone Air thế hệ 2. Leaker này dự đoán iPhone 18 sẽ bán chạy nhất trong 3 sản phẩm.

Vào giữa tháng 10, Fixed Focus Digital cho biết Apple đang chuẩn bị dây chuyền sản xuất iPhone 18 với quy mô lớn. Quá trình sản xuất dự kiến khởi động vào cuối tháng 11, lượng hàng nhập kho được dự đoán "khá lớn".

Theo MacRumors, thành công của iPhone 17 có thể là lý do khiến Apple tự tin. Ngay sau đợt đặt trước iPhone 17 năm ngoái, The Information đưa tin Apple đã yêu cầu 2 nhà cung cấp tăng sản lượng hàng ngày lên ít nhất 30%.

Tiếp đó, Counterpoint Research công bố iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý I và quý II năm nay. Model này chiếm 6% tổng doanh số điện thoại thông minh mỗi quý, vượt qua iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Với iPhone 18e, Digital Chat Station dự đoán thiết bị sẽ dùng chip xử lý A20, camera trước có thể nâng cấp lên 24 MP. Máy dự kiến giữ nguyên màn hình OLED 6,1 inch (tần số quét 60 Hz) và một camera 48 MP phía sau.

Nếu tin đồn chính xác, iPhone 18e sẽ không có nhiều khác biệt so với 2 phiên bản trước. Nâng cấp đáng kể nhất có thể đến từ chip A20 với tiến trình sản xuất 2 nm, hiệu năng tương đương iPhone 18.