Redmi Turbo 6 Max rò rỉ pin 11.000 mAh (40,72 Wh), vượt xa mức 9.000 mAh của Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 6 Max được cho là sẽ trang bị viên pin dung lượng 11.000 mAh, tương đương 40,72 Wh, theo thông tin rò rỉ mới nhất. Con số này cao hơn đáng kể so với viên pin 9.000 mAh trên thế hệ tiền nhiệm Redmi Turbo 5 Max, và nếu chính xác sẽ là bước tiến lớn về thời lượng pin ở nhóm smartphone tập trung vào hiệu năng.

Pin 11.000 mAh: bước nhảy đáng chú ý của dòng máy hiệu năng cao

Theo một nguồn tin được GSMArena dẫn lại, Redmi Turbo 6 Max sở hữu viên pin 11.000 mAh với mức năng lượng định mức 40,72 Wh. Nguồn tin này mô tả đây là mẫu smartphone hiệu năng cao, dùng vi xử lý MediaTek Dimensity và màn hình 2K kích thước 7 inch với tần số quét rất cao.

Redmi Turbo 6 Max có pin 11000 mAh

Đáng lưu ý, các rò rỉ trước đó từng nhắc đến mức pin 10.000 mAh cho mẫu máy này. Vì vậy, con số 11.000 mAh hiện vẫn là thông tin chưa được hãng xác nhận chính thức và có thể thay đổi trước khi sản phẩm ra mắt.

So với viên pin 9.000 mAh của Redmi Turbo 5 Max, mức tăng 2.000 mAh phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về thời lượng hoạt động. Những thiết bị có phần cứng mạnh và màn hình lớn thường tiêu thụ nhiều điện năng hơn, nên dung lượng pin cao là yếu tố được ưu tiên.

Cấu hình dự kiến: màn hình 2K 185Hz và chuẩn kháng nước bụi kép

Bên cạnh pin, các rò rỉ trước đó đã phác họa phần nào cấu hình của thiết bị. Máy được đồn đoán dùng màn hình phẳng OLED 7 inch độ phân giải 2K, tần số quét 185Hz, với viền màn hình siêu mỏng khoảng 1 mm ở các cạnh.

Điện thoại Redmi Turbo 6 Max sẽ có cấu hình khủng

Về hiệu năng và độ bền, thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý Dimensity 9500s, khung viền kim loại và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 cùng IP69. Ngoài ra, máy có cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và hệ thống camera kép ở mặt sau.

Bản quốc tế có thể mang tên Poco X9 Pro Max

Khi ra thị trường quốc tế, dòng máy này nhiều khả năng được đổi tên thành Poco X9 Pro Max, tương tự cách đặt tên của thế hệ trước. Trong cùng họ sản phẩm Xiaomi, POCO X8 Pro Max hiện dùng chip Dimensity 9500s, màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K tần số quét 120Hz và pin 8.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W. Các con số rò rỉ của Redmi Turbo 6 Max cho thấy mẫu máy mới hướng đến pin và màn hình lớn hơn.

Điều cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Toàn bộ thông số trên đến từ các nguồn tin rò rỉ, chưa phải công bố chính thức từ Xiaomi. Giá bán, thời điểm ra mắt và công suất sạc của Redmi Turbo 6 Max chưa được nhắc đến trong thông tin hiện có. Người dùng nên chờ xác nhận từ hãng để có cơ sở đánh giá chính xác về thời lượng pin thực tế.