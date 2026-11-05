iPhone Duo lại trở thành tâm điểm về hiển thị ứng dụng phổ biến

Đã 13 ngày trôi qua kể từ khi Apple ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên, iPhone Duo. Tuy nhiên, cứ ba ứng dụng phổ biến tại Hàn Quốc thì có hai ứng dụng vẫn chưa tận dụng hiệu quả màn hình mở rộng của thiết bị này.

Với mức giá lên tới 3,29 triệu won (khoảng gần 65 triệu đồng), việc các ứng dụng lớn chậm hỗ trợ màn hình mở rộng đã vấp phải nhiều chỉ trích, cho thấy hệ sinh thái ứng dụng dường như chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của chiếc điện thoại gập đầu tiên từ Apple.

Vừa qua, tờ Maeil Business Newspaper đã tiến hành thử nghiệm 60 ứng dụng, bao gồm 50 ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store tại Hàn Quốc, cùng 10 ứng dụng khác thường được người Hàn Quốc sử dụng trên thiết bị iPhone Duo. Kết quả cho thấy, 40 trong số đó vẫn chưa được tối ưu hóa cho màn hình lớn hơn.

Một số ví dụ điển hình bao gồm Baedal Minjok (dịch vụ giao đồ ăn), Naver Map, Olive Young, Musinsa, Coupang, Coupang Eats và Naver Pay. Khi mở iPhone Duo ra, các ứng dụng này chỉ hiển thị với kích thước tương tự như trên một chiếc iPhone thông thường, để lại những khoảng trống lớn ở hai bên màn hình.

Ngược lại, có 12 ứng dụng đã tận dụng được toàn bộ không gian màn hình bên trong, tiêu biểu như KREAM, ChatGPT, Claude, Gemini và Netflix. Ngoài ra, 8 ứng dụng khác, chẳng hạn như Karrot (Danggeun Market), Google Maps và TVING dù đã mở rộng để chiếm nhiều không gian hơn, nhưng vẫn để lại các dải đen ở hai bên màn hình.

Đang có sự bất đồng giữa các nhà phát triển và Apple về việc ai phải chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ trong quá trình tối ưu hóa ứng dụng. Để tận dụng tối đa diện tích màn hình của iPhone Duo, các ứng dụng cần được cập nhật cho phù hợp với các thông số kỹ thuật mới và hệ điều hành. Một nhà phát triển ứng dụng iOS trong nước giải thích: "Hướng dẫn của Apple về các thông số kỹ thuật mới và hệ điều hành được gửi đến khá muộn, gây khó khăn cho việc triển khai thay đổi nhanh chóng, hơn nữa, quy trình xét duyệt ứng dụng cũng đòi hỏi thêm thời gian".

Ngay cả các ứng dụng do chính Apple phát triển cũng không phải là ngoại lệ. Tại thời điểm khảo sát, một số ứng dụng gốc bao gồm Apple Sports, GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers và Pages vẫn chưa được điều chỉnh hoàn toàn để tương thích với màn hình kép cỡ lớn của iPhone Duo.

Tuy nhiên, vấn đề tối ưu hóa ứng dụng có khả năng sẽ dần được giải quyết thông qua các bản cập nhật tiếp theo. Một mối lo ngại lớn hơn và mang tính dài hạn là độ bền của thiết bị. Kể từ khi sản phẩm ra mắt, đã có nhiều báo cáo về việc xuất hiện nếp gấp tại bản lề nơi màn hình gập lại, cũng như các trường hợp một nửa màn hình không thể hiển thị. Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn khi các đánh giá từ những người dùng thực tế bắt đầu lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội.

Trước tình hình đó, Apple thừa nhận rằng, lỗi màn hình đã xảy ra trên một số thiết bị và thông báo sẽ thay thế miễn phí cho các sản phẩm bị ảnh hưởng. Với kỳ vọng lớn đặt vào chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, việc tối ưu hóa hệ sinh thái ứng dụng và giải quyết các lo ngại ban đầu về độ bền đã trở thành những thách thức then chốt để sản phẩm này có thể thâm nhập thị trường thành công.