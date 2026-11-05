Nhiều chính sách bảo đảm an toàn bay và hợp tác quốc tế trong những tháng cuối năm 2026

Theo báo cáo của ACV, trong 9 tháng đầu năm 2026, mạng lưới cảng hàng không do Tổng công ty quản lý đã phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%; khách nội địa đạt 58,1 triệu lượt. Sản lượng cất, hạ cánh đạt 568.445 lượt, tăng 7,1%; sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%.

Ở quy mô toàn ngành, số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2026, các cảng hàng không cả nước phục vụ 110,4 triệu lượt hành khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa đạt 1,6 triệu tấn, tăng 9,6%. Lượng hành khách tiếp tục gia tăng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn và năng lực điều hành khai thác, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

ACV và Vietnam Airlines tăng cường phối hợp, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ảnh: ACV

Chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn bay

Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt trong hoạt động của ACV. Bên cạnh việc duy trì khai thác thông suốt, Tổng Công ty chú trọng nhận diện, kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị bay không người lái (UAV), chim và động vật hoang dã, vật thể bay, dị vật khu bay cũng như điều kiện thời tiết bất lợi.

Đáng chú ý, việc sử dụng flycam, drone trái phép tại khu vực lân cận sân bay đang đặt ra những thách thức đối với hoạt động hàng không. Đây là những thiết bị có nguy cơ xâm nhập vùng trời, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cất, hạ cánh của tàu bay.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trước nguy cơ từ thiết bị bay không người lái và hoạt động thả diều, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường biện pháp phòng ngừa, thiết lập cơ chế phản ứng nhanh. Công tác tuyên truyền, vận động người dân không chiếu tia laser, thả diều hoặc sử dụng drone trái phép tại khu vực cấm bay, hạn chế bay cũng được chú trọng.

Cùng với đó, các đơn vị khai thác tiếp tục kiểm soát dị vật (FOD) trên đường cất, hạ cánh, đường lăn và sân đỗ; phòng ngừa nguy cơ chim, động vật xâm nhập khu bay; tăng cường phối hợp xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Lễ kí kết thành lập Uỷ ban phối hợp nâng cao trải nghiệm hành khách (Uỷ ban CX). Ảnh: ACV

Về cơ sở pháp lý, Nghị định số 221/2026/NĐ-CP ngày 22-6-2026 của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định các nội dung liên quan đến Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam. Trong đó, công tác nhận diện mối nguy, đánh giá, kiểm soát rủi ro, giám sát an toàn và nâng cao năng lực nhân sự là những nội dung quan trọng.

Đặc biệt, tại Thông báo số 545/TB-VPCP ngày 22-10-2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan quán triệt nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh, điều kiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái; nghiên cứu xây dựng bản đồ số thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc; công khai thông tin và tổ chức cảnh báo để ngăn ngừa hành vi xâm nhập trái phép. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện phương án ứng phó khẩn nguy, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Thực hiện định hướng xây dựng cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện, ACV tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hoàn thiện quy trình phục vụ hành khách. Các giải pháp định danh điện tử, nhận diện sinh trắc học, làm thủ tục tự động được từng bước triển khai nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, rút ngắn thời gian làm thủ tục nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực khai thác

Song song với các giải pháp bảo đảm an toàn bay, ACV tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các tiêu chuẩn quản lý, khai thác tiên tiến, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào vận hành.

Để chuẩn bị cho quá trình vận hành, ACV phối hợp với đơn vị tư vấn sân bay Incheon (Hàn Quốc) xây dựng 55 kịch bản khai thác, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Các đợt thử nghiệm tập trung kiểm tra khả năng phối hợp giữa các hệ thống, nhân sự và quy trình nghiệp vụ, từ phục vụ hành khách, hành lý, khai thác khu bay đến an ninh, an toàn và công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời nhận diện những bất cập, hoàn thiện phương án vận hành trước khi sân bay chính thức tiếp nhận các chuyến bay thương mại.

Lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và đoàn công tác cấp cao của Hãng hàng không quốc gia Ba Lan – LOT Polish Airlines. Ảnh: ACV

Cuối tháng 10 -2026, lãnh đạo Cảng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của Hãng hàng không quốc gia Ba Lan – LOT Polish Airlines, do ông Michał Fijoł – Tổng Giám đốc Hãng dẫn đầu.Cuộc gặp gỡ nhằm thảo luận kỹ lưỡng các phương án phục vụ mặt đất, hạ tầng kỹ thuật và trải nghiệm dịch vụ, chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch khai thác đường bay thẳng Warsaw – Hà Nội. Thời gian dự kiến khai trương là ngày 01-4-2027 với tần suất khai thác là 03 chuyến/tuần.

Tại buổi làm việc, ông Tô Tử Hà – Phó Tổng Giám đốc ACV kiêm Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài khẳng định NIA cùng các đơn vị dịch vụ mặt đất (HGS), hàng hóa (ACSV) và nhiên liệu hàng không (NAFSC) luôn chủ động ghi nhận yêu cầu và đồng hành chặt chẽ cùng Hãng. Toàn bộ phương án phục vụ từ bố trí hạ tầng, tối ưu thủ tục hành khách, hành lý cho đến kế hoạch truyền thông đón chuyến bay đầu tiên sẽ được chuẩn bị bài bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho hành khách.

Đường bay mới hứa hẹn sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Ba Lan cũng như khu vực châu Âu.

Hội thảo Tháng an toàn 2026. Ảnh: ACV

Ở lĩnh vực phục vụ mặt đất, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tháng 10-2026, HGS tổ chức hội thảo với chủ đề “Digital Mind, Innovate Safety”, tập trung trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản trị an toàn. Đồng thời, doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các hãng hàng không quốc tế như Shenzhen Airlines, Xiamen Airlines và Akasa Air, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác hàng không. HGS cũng là đơn vị có các tập thể, cá nhân được ghi nhận vì thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn khai thác bay tản điểm dịp lễ Quốc khánh 2-9 cùng tinh thần chủ động, hiệp đồng phản ứng nhanh trong phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do bão số 4 và số 5.

Cùng với hợp tác quốc tế, chuyển đổi xanh cũng là định hướng được ACV chú trọng. Tháng 9-2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Airport Carbon Accreditation cấp độ 1 của Hội đồng Sân bay quốc tế. Chứng nhận đánh dấu bước khởi đầu trong việc nhận diện, kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính, tạo cơ sở để từng bước triển khai các giải pháp giảm tác động môi trường trong hoạt động khai thác.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, ACV xác định tiếp tục duy trì hoạt động khai thác an toàn, thông suốt trên toàn mạng lưới; nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Việc kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, an toàn, hiện đại hóa hạ tầng và mở rộng hợp tác quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống cảng hàng không Việt Nam.